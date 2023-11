ʻŌlelo Hou: ʻAhuehue Nui VI: Haʻihaʻi i nā manaʻolana a me ka hoʻokuke ʻana i nā palena

Ke kūkulu nei ka manaʻo no ka hoʻokuʻu ʻana o Grand Theft Auto VI, ʻo Rockstar Games ke mālama nei i nā mea pā ma ko lākou manamana wāwae me ka puʻupuʻu o nā lono a me nā kuhi. ʻO kekahi o ia lono i loaʻa hou i ka manaʻo i manaʻo ʻia e hōʻike ʻia ka pāʻani i kahi ʻōnaehana ʻino loa, me nā ʻino a me nā puahiohio e hoʻopōʻino ana i ka honua honua. Eia naʻe, me he mea lā ua kāpae ʻia kēia hiʻohiʻona hoihoi i ka wā o ka hoʻomohala ʻana.

ʻOiai ʻaʻole liʻiliʻi nā kikoʻī, ua hōʻike ʻia kahi mea i loko kokoke i ka papahana ua hoʻolālā mua ʻo Rockstar e hoʻokomo i nā ʻino a me nā puahiohio ma Grand Theft Auto VI. ʻAʻole ʻike ʻia nā kumu ma hope o ka hoʻoholo ʻana e wehe i kēia hiʻohiʻona, akā hiki ke hopena i nā palena ʻenehana a i ʻole nā ​​pilikia ʻē aʻe i ʻike ʻole ʻia.

ʻO ka hoʻokō ʻana i nā kūlana ʻino loa i kahi pāʻani o kēia nui ʻaʻole ia he mea liʻiliʻi. Hāʻawi ka honua ākea ākea o Grand Theft Auto VI i nā pilikia kūʻokoʻa, e koi ana i ka nānā pono ʻana i nā kikoʻī a me nā polokalamu paʻakikī. He mea wale nō paha ia o ke kaulike ʻana i nā kumuwaiwai e pono ai no ka hoʻokumu ʻana i kahi ʻōnaehana hoʻoikaika kino me ka ʻole e hoʻololi i nā ʻano ʻē aʻe o ka pāʻani.

Eia naʻe, ʻaʻole mākou e kākau i ka hiki ʻana o nā hiʻohiʻona kahaha i kēia manawa. Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Grand Theft Auto VI ka pāʻani wikiō ʻoi aku ka maikaʻi loa i hana ʻia, a me ia e hiki mai ai ka hiki ke hoʻomaka i ka hana hou. He kūlana kaulana ʻo Rockstar Games no ka hoʻokau ʻana i nā palena a ʻoi aku ka nui o nā mea i manaʻo ʻia, a ʻaʻole hiki ke noʻonoʻo iā lākou me nā mea ʻē aʻe i ʻike ʻole ʻia ma ka hopena hope o ka pāʻani.

Ke kali nui nei ka poʻe pā i ka hoʻokuʻu ʻana o ka trailer mua, he mea nui e lawe i kēia mau lono me kahi hua paʻakai. A hiki i ka Rockstar Games e hōʻoiaʻiʻo ai a hōʻole paha i ka hoʻokomo ʻana o kahi ʻōnaehana ʻino loa i Grand Theft Auto VI, he kuhi wale nō. ʻOiai, hoʻokahi mea maopopo - ua mākaukau kēia pāʻani i manaʻo nui ʻia e wehewehe hou i ka pāʻani honua ākea a waiho i kahi hōʻailona indelible ma ka ʻoihana.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: E hoʻokomo anei ʻo Grand Theft Auto VI i nā ʻino a me nā puahiohio?

A: ʻOiai aia nā lono e hōʻike ana i ka hoʻokomo ʻia ʻana o kahi ʻōnaehana ʻino i loko o Grand Theft Auto VI, hōʻike ʻia nā hōʻike hou ua kāpae ʻia kēia hiʻohiʻona i ka wā o ka hoʻomohala ʻana. Eia naʻe, a hiki i ka Rockstar Games hāʻawi i ka hōʻoia mana, ʻaʻole i hōʻoia ʻia ke kūlana o kēia hiʻohiʻona.

Nīnau: He aha nā pilikia e pili ana i ka hoʻokō ʻana i kahi ʻōnaehana ʻino loa i kahi pāʻani e like me Grand Theft Auto VI?

A: ʻO ka hana ʻana i kahi ʻōnaehana ʻino loa i kahi pāʻani o kēia unahi e hōʻike ana i nā pilikia like ʻole, me nā palena ʻenehana a me ka pono e kaulike i nā kumuwaiwai. ʻO ka hoʻolālā paʻakikī a me ka nānā ʻana i nā kikoʻī e pono ai e hoʻohālikelike i nā kūlana ʻano maoli a me ka ikaika o ka wā i loko o kahi ākea ākea ākea he mau pilikia nui no nā mea hoʻomohala pāʻani.

Nīnau: Hiki iā mākou ke manaʻo i nā hiʻohiʻona hou i ka Grand Theft Auto VI?

A: Hāʻawi ʻia i ka inoa ʻo Rockstar Games no ka pana ʻana i nā palena a me ka hāʻawi ʻana i nā ʻike haʻihaʻi honua, hiki loa i ka Grand Theft Auto VI ke hōʻike i nā mea hou i ʻike ʻole ʻia ma ka ʻoihana pāʻani. ʻO ka hoʻopaʻa kālā hoʻopaʻa moʻolelo o ka pāʻani a me ka hoʻokō ʻana o ka studio i ka hāʻawi ʻana i kahi ʻike pāʻani kūʻokoʻa e hōʻike ana i nā mea pāʻani i loko o kekahi mau kahaha.