Hoʻokokoke ʻo ChatGPT i ka holo ʻana i ka hoʻāʻo Turing, akā hāʻule pōkole, wahi a nā mea noiʻi

Ua loaʻa i ka manaʻo nui ʻo ChatGPT ke kumu hoʻohālike ʻōlelo naʻauao no kona hiki ke komo i nā kamaʻilio ʻana i ke kani ʻana o ke kanaka. Eia naʻe, ua hoʻoholo nā mea noiʻi ʻelua ma ke Kulanui o Kaleponi, ʻo San Diego ʻoiai ʻo ChatGPT e kokoke ana i ka hala ʻana i ka hoʻāʻo Turing, ua hāʻule hope loa.

Ma kahi haʻawina i kapa ʻia "Ke hele nei ʻo GPT-4 i ka hoʻāʻo Turing?" i paʻi ʻia ma ka arXiv preprint server, ua nānā ʻo Cameron Jones lāua ʻo Benjamin Bergen i ka hana o ChatGPT i ka hoʻomohala ʻana i nā kamaʻilio e hiki ai ke hoʻopunipuni i nā poʻe i ka manaʻo e kamaʻilio pū ana lākou me ke kanaka. Ua alakaʻi lākou i nā "pāʻani" kahi i hui pū ai nā poʻe me ke kanaka a i ʻole ke ʻano GPT a ua noi ʻia e ʻike i ka mea a lākou e kamaʻilio nei.

Ua hōʻike ʻia nā hopena ua hoʻopunipuni maikaʻi ʻo GPT-4 i nā poʻe komo i ka 41% o ka manawa, ʻoiai ʻo ka mana o mua, GPT-3.5, loaʻa i ka helu hoʻopunipuni o 5% a 14% wale nō. ʻO ka mea e mahalo ai, ua hiki i nā poʻe komo kanaka ke hōʻoiaʻiʻo i nā poʻe ʻē aʻe i ko lākou ʻano kanaka ma 63% wale nō o nā hoʻokolohua.

Ua hoʻoholo ʻo Jones lāua ʻo Bergen ʻaʻole i hele ʻo ChatGPT i ka hoʻāʻo Turing, e hōʻike ana he mau palena i ka hoʻopuka ʻana i nā mea i ʻike ʻole ʻia mai nā pane kanaka. Eia nō naʻe, ua hoʻoikaika lākou i ka pili mau ʻana o ka hoʻāʻo Turing ma ke ʻano he kumu no ka loiloi ʻana i ka maikaʻi o ka kamaʻilio mīkini a me ka hoʻomaopopo ʻana i nā hoʻolālā kanaka e hoʻololi i nā polokalamu AI.

Ua hōʻike pū ka poʻe noiʻi i nā hopena kūpono o nā hiʻohiʻona AI e hōʻoiaʻiʻo ana i ka poʻe. Me ka holomua o 41%, hiki i ka hoʻopunipuni ʻana e nā hoʻohālike AI ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi i ka pilikanaka a me ka hoʻokele waiwai, ʻoi aku hoʻi i nā pōʻaiapili kahi i ʻike ʻole ai nā mea hoʻohana e pili ana lākou me kahi mīkini.

Eia kekahi, ua ʻike ka haʻawina i nā mea i noʻonoʻo ʻia e nā poʻe i ka wā e hoʻoholo ai inā pili lākou me nā kānaka a me nā mīkini. ʻO ka hana maʻamau, ka ʻike ʻole, ka huaʻōlelo, ka grammar, nā kaha kikoʻī, a me nā pane kani maʻamau i hana nui i ka ʻike ʻana i nā kamaʻilio i hana ʻia e AI.

Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o nā hiʻohiʻona AI e like me ChatGPT a lilo i ʻoi aku ka wai, ua koi nā mea noiʻi i ka pono e nānā i kā lākou ulu ʻana a hoʻomohala i nā hoʻolālā e hoʻēmi i ka hoʻopunipuni.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ka ho'āʻo Turing?

ʻO ka ho'āʻo Turing, i manaʻo ʻia e ka mea makemakika ʻo Alan Turing, he ana ia o ka hiki o ka mīkini ke hōʻike i ka ʻano naʻauao i hiki ʻole ke ʻike ʻia mai ko ke kanaka.

Pehea i loiloi ai ka poʻe noiʻi i ka hana a ChatGPT?

Ua hana nā mea noiʻi i nā "pāʻani" kahi i hui pū ai nā poʻe me ke kanaka a i ʻole ChatGPT a pono e hoʻoholo i ka mea a lākou e kamaʻilio pū ai.

He aha ka helu kūleʻa i loaʻa iā ChatGPT i ka hoʻopunipuni ʻana i nā mea komo?

Ua hoʻopunipuni maikaʻi ʻo ChatGPT (GPT-4) i nā poʻe i komo i ka 41% o ka manawa, aʻo ka mana o mua, GPT-3.5, ua loaʻa i ka helu hoʻopunipuni o 5% a 14%.

He aha nā hopena kūpono o nā hoʻohālike AI e hoʻohālike i nā kānaka?

Inā hōʻoiaʻiʻo ʻo AI i nā poʻe, hiki ke loaʻa i nā hopena pilikanaka a me ka hoʻokele waiwai, hiki ke alakaʻi i ka hoʻopunipuni a me ka pōʻino o ka pilina kanaka me ka mīkini.

He aha nā mea i noʻonoʻo ai nā mea komo i ka ʻike ʻana i nā kamaʻilio i hana ʻia e AI?

Ua hoʻolohe ka poʻe i komo i nā mea e like me ke kūlana, ka ʻike ʻole, ka huaʻōlelo, ka grammar, nā kaha kikoʻī, a me nā pane kani maʻamau e hoʻoholo ai inā lākou e kamaʻilio me nā kānaka a i ʻole nā ​​mīkini.

(Kumu: arXiv)