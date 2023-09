Wehe ʻo Google i ka ʻike malihini kipa ma Mountain View

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Google e wehe i ka Google Visitor Experience ma kona keʻena nui ma Mountain View, Kaleponi. Manaʻo ka huakaʻi hou e hāʻawi i nā malihini i ka manawa e ʻike iā Google a me kona kaiāulu kūloko. Aia ka ʻike malihini kipa ma ka hale keʻena o ka hui e like me "Gradient Canopy", i kapa mua ʻia ʻo Charleston East.

E hōʻike ana ka Google Visitor Experience i nā ʻano mea pono, me kahi Google Store kahi e hiki ai i nā malihini ke aʻo a kūʻai aku i nā huahana lako Pixel. ʻO kēia ke kolu o ka hale kūʻai Google, ma hope o Chelsea a me Williamsburg ma New York City.

Hoʻohui ʻia, ʻo ka ʻike malihini e loaʻa i kahi hale ʻaina lehulehu i kapa ʻia ʻo "Café @ Mountain View," e hāʻawi ana i kahi no nā malihini e hoʻomaha a hauʻoli i nā mea ʻoluʻolu. Hāʻawi ʻo "The Plaza" i nā kiʻi o waho, nā hanana, a me nā papahana ʻē aʻe no ka poʻe malihini e leʻaleʻa.

E hoʻopaʻa ʻia ka wahi i ka "The Huddle," he wahi i hoʻolaʻa ʻia no ka hoʻokipa ʻana i nā hanana hui kaiaulu a me nā hana waiwai ʻole. Eia kekahi, he "Pop-Up Shop" e hōʻike a kākoʻo i nā ʻoihana kūloko.

I kēia manawa, hiki i ka poʻe kipa i ka pā kula Google ke loaʻa i kahi ʻike palena ʻole, me ka loaʻa ʻole o ka hale kūʻai makana kūhelu. Hāʻawi ka Google Visitor Experience hou i kahi pani piha, me ka manaʻo e hāʻawi i kahi ʻike piha a hohonu no nā malihini.

E wehe ʻia ka Google Visitor Experience ma ʻOkakopa 12th, e lawe mai ana i kahi "Googley experience" i ka poʻe a pau e kipa aku.