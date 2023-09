ʻIke ʻo Google iā Pixel 8 Lineup a me Pixel Watch 2 ma mua o ka hanana hanana

Ua hoʻokuʻu ʻo Google i nā wikiō a me nā kiʻi o kāna mau kelepona ʻo Pixel 8 a me Pixel 8 Pro e hiki mai ana a me ka Pixel Watch 2. Ke hele mai nei kēia mau sneak peeks ma mua o ka hanana hoʻomaka ʻana o ka mīkini i hoʻonohonoho ʻia no ʻOkakopa 4th. Hōʻike ʻia ka Pixel 8 Pro, kahi i hoʻokuʻu mua ʻia, i kahi wikiō mana me kahi koho kala "porcelain" hou. Hōʻike ʻia ka Pixel 8 maʻamau i kahi ʻano kala ʻulaʻula.

Hōʻike nā wikiō a me nā kiʻi e ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka Pixel 8 ma mua o ka 8 Pro. ʻOiai ua lohe ʻia ka 8 Pro e hoʻopaʻa i ka nui o ka hōʻike 6.7-inch o mua, ua manaʻo ʻia ka Pixel 8 maʻamau e hōʻike i kahi hōʻike liʻiliʻi 6.17-inch, kahi hōʻemi mai ka pale 6.3-inch o ka Pixel 7. He nūhou maikaʻi kēia no nā mea hoʻohana. ʻoi aku ka makemake i nā kelepona paʻakikī.

Ma waho aʻe o nā smartphones, ua hāʻawi pū ʻo Google i kahi hiʻohiʻona o ka Pixel Watch 2. ʻIke ʻia ke ʻano o ka hāmeʻa i kahi hoʻolālā like me kona mea i loaʻa mua a loaʻa pū kekahi pūʻulu porcelain e pili ana i nā aesthetics o Pixel 8 Pro. ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia nā kikoʻī e pili ana i nā hiʻohiʻona hou o ka Pixel Watch 2, ʻōlelo ʻo Google e hiki ke hoʻopili ʻia me kahi kelepona Pixel e kiʻi i ke kōkua pilikino, nā hiʻohiʻona palekana, a me nā ʻike olakino.

Eia kekahi, hōʻike pōkole ka teaser i nā Pixel Buds, e hōʻike ana e hōʻike ʻia kēia mau pepeiao uila i ka hanana e hiki mai ana.

Sources:

- Emma Roth, mea kākau nūhou no The Verge

Nā wehewehena:

- Pixel 8: ʻO ke kelepona poʻokela e hiki mai ana mai Google.

- Pixel 8 Pro: ʻO ka ʻokoʻa nui o ka Pixel 8, i manaʻo ʻia he 6.7 iniha ka nui o ka hōʻike.

- Pixel Watch 2: ʻO ka wati akamai hou mai Google.

- Pixel Buds: ʻO nā pepeiao pepeiao ʻole o Google.

Hoʻohou i ka lā 7 Kepakemapa, 1:42PM ET: Ua hoʻohui ka ʻatikala i nā lono e pili ana i ka nui o ka hōʻike o ka Pixel 8.