ʻO ka poʻe hackers Korea ʻĀkau e ʻimi ana i nā mea noiʻi palekana me ka Zero-Day Exploits

Ua hōʻike ʻo Google's Threat Analysis Group (TAG) e hoʻomaka hou ana nā mea hackers mokuʻāina o North Korea i nā hoʻouka kaua i nā mea noiʻi palekana. Hoʻopili kēia mau hoʻouka ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka liʻiliʻi o hoʻokahi lā zero-lā i loko o kahi polokalamu i hoʻohana nui ʻia, ʻoiai ʻaʻole i hōʻike ʻia nā kikoʻī kikoʻī. Hoʻokomo ʻia nā mea noiʻi i hoʻopaʻa ʻia i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana i nā nāwaliwali, e hoʻolilo iā lākou i mau pahuhopu koʻikoʻi no ka hoʻouka ʻana i kākoʻo ʻia e ka mokuʻāina.

Ke hoʻohana nei ka poʻe hoʻouka kaua i nā pūnaewele media e like me Twitter a me Mastodon e hoʻokumu i ka pilina me nā mea noiʻi palekana. A laila e hoʻāʻo lākou e hoʻohuli iā lākou e hoʻololi i nā pūnaewele memo i hoʻopili ʻia e like me Signal, Wire, a i ʻole WhatsApp. Ke hoʻokumu ʻia ke kamaʻilio ʻana ma kēia mau ala paʻa, hoʻouna nā mea hoʻouka i nā faila hewa e hoʻohana i ka nāwaliwali o ka lā zero.

ʻO ka uku i kau ʻia ma nā ʻōnaehana o ka poʻe noiʻi e nānā inā e holo ana ia i kahi mīkini virtual a hōʻiliʻili i ka ʻike, me nā screenshots, a laila e hoʻouna ʻia i nā kikowaena kauoha a me ka hoʻokele. Hoʻohana ka poʻe hoʻouka kaua i ka hāmeʻa GetSymbol, i manaʻo mua ʻia no nā ʻenekini hoʻohuli, e hoʻoiho a hoʻokō i ke code.

Manaʻo ʻia e mālama ka poʻe i hoʻoiho a hoʻokele paha i ka hāmeʻa GetSymbol e hōʻoia i kā lākou ʻōnaehana ma kahi kūlana maʻemaʻe i ʻike ʻia a pono paha e hoʻokomo hou i ka ʻōnaehana hana.

Ua like kēia hoʻolaha me ka mea i ʻike mua ʻia ma Ianuali 2021, ka mea i hoʻopaʻa ʻia i nā mea noiʻi palekana e hoʻohana ana i nā paepae media. I kēlā hihia, ua hoʻopiʻi ka poʻe hoʻouka kaua i ka poʻe noiʻi i hoʻopili piha ʻia Windows 10 nā ʻōnaehana me nā puka hope a me ka ʻikepili ʻaihue.

ʻO ka pahuhopu nui o kēia mau hoʻouka ʻana ʻo ia ka loaʻa ʻana o nā nāwaliwali palekana palekana a me ka hoʻohana ʻana. Ma ka huli ʻana i nā mea noiʻi kikoʻī, manaʻo ka poʻe hackers e loaʻa i ka ʻike waiwai i hiki ke hoʻohana ʻia no nā hana ʻino hou aʻe.

He mea nui i ka poʻe noiʻi palekana a me nā poʻe i loko o ke kaiāulu cybersecurity e noho makaʻala a mālama i nā mea e pono ai e pale iā lākou iho mai ia mau hoʻouka kaua.

Sources:

- ʻO Google's Threat Analysis Group (TAG)

- Microsoft