ʻO ke kelepona Google Pixel āu e koho ai?

Ke ʻimi nei ʻoe e hoʻonui i kāu kelepona? ʻO kēia paha ka manawa kūpono e noʻonoʻo ai i kekahi o nā kelepona Pixel a Google. Me ka hoʻokuʻu hou ʻana o kā lākou mau hiʻohiʻona hou a me nā kelepona kelepona ʻo Black Friday, hiki iā ʻoe ke loaʻa i kekahi mau makana nui. Inā makemake ʻoe i ka Pixel 8 Pro premium a i ʻole ka Pixel 7a ʻoi aku ka maikaʻi, loaʻa iā mākou nā kikoʻī e kōkua iā ʻoe e hoʻoholo i ka ʻike.

Aia ka Pixel 8 Pro ma ka piko o ka laina kelepona o Google, i hoʻolālā ʻia e hoʻokūkū me nā kelepona maikaʻi loa mai Apple a me Samsung. Hāʻawi ia i kahi hōʻike LTPO OLED nui 6.7-ʻīniha a me kahi ʻōnaehana kamera ikaika e hōʻike ana i kahi lens nui 50MP, kahi lens ultrawide 48MP, a me kahi lens telephoto 48MP me 5x optical zoom. Me kāna mau hiʻohiʻona kiʻekiʻe a me ka hoʻolālā premium, ʻo ka Pixel 8 Pro kahi koho maikaʻi loa no ka poʻe e ʻimi nei i nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, inā ʻoe e ʻimi nei i kahi koho ʻoi aku ka maikaʻi o ka waihona kālā me ka ʻole o ka hoʻokō ʻana i ka hana, ʻo ka Pixel 8 maʻamau ke koho kūpono no ʻoe. Hāʻawi ia i nā kikoʻī like me ka Pixel 8 Pro, akā me kahi hōʻike OLED 6.2-inch liʻiliʻi liʻiliʻi a ʻaʻohe lens telephoto hoʻolaʻa. Eia nō naʻe, ke hāʻawi mau nei ia i nā mana kāmela hoihoi a me ka hana holoʻokoʻa.

Inā ʻoe ma kahi kālā koʻikoʻi akā ʻaʻole makemake ʻoe e hōʻemi i ka maikaʻi, ʻo ka Pixel 7a kahi koho maikaʻi loa. ʻO ke kumu kūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa ma mua o kona mau hoa, hāʻawi ka Pixel 7a i nā akamai kelepona kaulana a Google a me nā mana hana kiʻi maikaʻi loa ma kahi hapa o ke kumukūʻai o nā kelepona hae. Me kahi hōʻike OLED 6.1-inch, kahi kāmela nui 64MP, a me kahi hoʻolālā nani, ʻo ka Pixel 7a kahi koho paʻa no ka poʻe e ʻimi nei i ka hiki a me ka hilinaʻi.

Ke koho ʻana i ke kelepona Google Pixel kūpono iā ʻoe, e noʻonoʻo i kāu mau mea nui a me kāu kālā. Inā makemake ʻoe i ka maikaʻi o ka maikaʻi, ʻo ka Pixel 8 Pro ke ala e hele ai. Inā makemake ʻoe e hoʻololi i ka nui o ka pale a me kahi lens telephoto i hoʻolaʻa ʻia, hāʻawi ka Pixel 8 i kahi kaulike maikaʻi. A inā ʻo ka loaʻa kālā kāu mea e hopohopo nui ai, hāʻawi ka Pixel 7a i nā hiʻohiʻona hoihoi ma kahi kumu kūʻai haʻahaʻa.

ʻO ka manawa kēia e hoʻomaikaʻi ai i kāu kelepona, no laila e hoʻohana pono i nā kelepona kelepona ʻeleʻele ʻeleʻele a hopu i ke kelepona Google Pixel i kūpono i kāu mau pono. Me ka kaulana o Google no ka maikaʻi a me ka hana hou, ʻaʻole hiki iā ʻoe ke hele hewa me kekahi o kā lākou mau hiʻohiʻona Pixel.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. Aia kekahi ʻokoʻa koʻikoʻi ma waena o ka Google Pixel 8 Pro a me ka Pixel 8?

ʻAe, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka Pixel 8 Pro ma mua o ka Pixel 8 maʻamau. ʻO ka Pixel 8 Pro ke kumu hoʻohālike premium a Google a hāʻawi i nā hiʻohiʻona ʻē aʻe, e hōʻoiaʻiʻo ana i ke kumukūʻai kiʻekiʻe.

2. He aha ka mea e ʻokoʻa ai ka Pixel 7a mai ka Pixel 8 a me Pixel 8 Pro?

ʻO ka Pixel 7a ka koho kūpono loa ma waena o nā hiʻohiʻona ʻekolu. Hāʻawi ia i kekahi mau hiʻohiʻona i loaʻa i nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe akā hāʻawi mau i ka hana maikaʻi loa a me ka hiki ke kāmela ma ke kumukūʻai pili kālā.

3. Hiki iaʻu ke manaʻo i ka hana kamera maikaʻi mai nā kelepona Pixel a pau?

ʻAe, ʻike ʻia nā kelepona Pixel a Google no kā lākou hana kiʻi paʻi kiʻi ʻokoʻa me ka nānā ʻole i ke kumu hoʻohālike āu e koho ai. ʻOiai ke hāʻawi aku nei nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe kiʻekiʻe i nā hiʻohiʻona kamera hou e like me ka lens telephoto, hāʻawi nā kelepona Pixel āpau i ka maikaʻi o ke kiʻi a me ka hiki ke hana.

4. He aha nā mea ʻē aʻe aʻu e noʻonoʻo ai i ke koho ʻana i kelepona Google Pixel?

Ma waho aʻe o ke kumu kūʻai a me nā mana pahupaʻikiʻi, e noʻonoʻo i nā mea e like me ka nui o ka hōʻike, ka hana holoʻokoʻa, a me nā hiʻohiʻona ʻē aʻe i mea nui iā ʻoe. Pono e noʻonoʻo ʻia ke ola pākaukau, nā koho waiho ʻana, a me nā mea nani hoʻolālā i ka wā e hoʻoholo ai.