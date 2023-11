ʻO ka Google Pixel 8 vs 8 Pro: Ke wehe nei i nā ʻokoʻa Nuanced

I ka hiki ʻana i ka Google Pixel 8 duo, ʻaʻohe kānalua e lawe mai nā hiʻohiʻona o kēia makahiki i nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi i hoʻohālikelike ʻia i ko lākou mau mua. ʻOiai e mau ana ka hoʻolālā, hāʻawi ka Pixel 8 a me 8 Pro i nā lako kamepiula hou, nā hōʻike i hoʻonui ʻia, nā mana hoʻopiʻi wikiwiki, a me kahi chipset ʻoi aku ka ikaika me nā mana AI i hoʻomaikaʻi ʻia. Eia kekahi, ʻo kēia mau hāmeʻa nā kelepona Pixel mua e hāʻawi i ʻehiku mau makahiki o ke kākoʻo lako polokalamu piha, e hoʻolilo iā lākou i koho koʻikoʻi no nā mea kūʻai aku. Eia naʻe, inā e hoʻāʻo ʻoe e hoʻoholo ma waena o nā mea ʻelua, aia kekahi mau ʻokoʻa nuanced e pono ke nānā pono.

ʻO ka nui a me ke kaumaha ka mea hoʻokaʻawale mua ma waena o ka Pixel 8 a me ka 8 Pro. Inā makemake ʻoe i ke kelepona hae paʻa, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka vanilla Pixel 8 ma mua o kona mau mua a hāʻawi i kahi ʻike hoʻohana lima lima ʻoluʻolu. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, mālama ka Pixel 8 Pro i ka poʻe makemake i kahi hae piha piha, ʻoiai he mea paʻakikī paha ia no kekahi mau mea hoʻohana.

Ma ke ʻano o ka hōʻike, ke alakaʻi nei ka Pixel 8 Pro. Hōʻike nā ʻaoʻao ʻelua i nā hōʻike i hoʻohālikelike ʻia i nā hiʻohiʻona mua a hāʻawi i kahi 120Hz refresh rate. Eia nō naʻe, lawe ka 8 Pro i kahi ʻanuʻu me kāna LTPO OLED panel, e ʻae ai i ka mana o ka refresh rate granular mai 1 a 120Hz, e hāʻawi ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ola pākaukau. ʻOi aku ka māmā o ka hōʻike ʻana o ka 8 Pro ma lalo o ka lā pololei a ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka hoʻonā e hoʻohālikelike i kona nui nui.

I ka hiki ʻana i ke ola pākaukau, kahaha, hana like ka Pixel 8 a me 8 Pro. ʻOiai ka hale o 8 Pro i kahi pākaukau ʻoi aku ka nui, ʻokoʻa ka ʻokoʻa o ke ola pākaukau holoʻokoʻa. ʻO ke kelepona kiʻekiʻe aʻe o ka 8 Pro a me nā manawa huli pūnaewele e hoʻonui iki i kāna helu Active Use.

No ka hoʻouka ʻana i ka wikiwiki, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻouka ʻana i nā mea ʻelua i hoʻohālikelike ʻia i nā hiʻohiʻona Pixel mua. Hāʻawi ka Pixel 8 liʻiliʻi i ka 27W ka hoʻopiʻi wikiwiki a me ka 18W ka hoʻouka uila, aʻo ka 8 Pro e piʻi i ka 30W me ka hoʻopiʻi uea a me ka 23W me ka hoʻouka uila. I ka hoʻāʻo ʻana i ka honua maoli, ʻoi aku ka maikaʻi o ka Pixel 8 ma mua o kāna hoa pili i ka wikiwiki o ka hoʻouka ʻana.

I ka hiki ʻana mai i ka hana, ʻo ka Pixel 8 a me 8 Pro kaena i ka Google Tensor G3 chipset hou, e hāʻawi ana i nā mana AI i hoʻomaikaʻi ʻia a me ka hana kiʻekiʻe. ʻOiai ke kaʻana like o nā hāmeʻa, ʻo ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ka Pixel 8 e ʻae iā ia e hoʻokō i ka 8 Pro i kekahi mau hiʻohiʻona onscreen.

ʻO ka mea hope loa, ʻo ke koho ʻana ma waena o ka Pixel 8 a me 8 Pro e hilinaʻi ʻia i kāu makemake pilikino no ka nui, hōʻike, ola pākaukau, a me ka wikiwiki o ka hoʻouka ʻana. Hāʻawi nā ʻaoʻao ʻelua i kahi ʻike kelepona ʻokoʻa, akā he mea nui ia e kaupaona i nā ʻokoʻa nuanced e ʻike i ke kūpono kūpono no kāu mau pono.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha nā ʻokoʻa nui ma waena o ka Google Pixel 8 a me 8 Pro?

A: ʻO nā ʻokoʻa nui ka nui, ka ʻenehana hōʻike, ke ola pākaukau, a me ka wikiwiki o ka hoʻouka ʻana. ʻOi aku ka liʻiliʻi o ka Pixel 8 a ʻoi aku ka paʻakikī, aʻo ka 8 Pro e hāʻawi i kahi hōʻike nui me ka ʻenehana LTPO OLED. Ua like ke ola pākaukau holoʻokoʻa, akā ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka 8 Pro a me nā manawa hoʻokele pūnaewele. ʻOi aku ka wikiwiki o ka hoʻouka ʻana ma ka 8 Pro.

Nīnau: ʻO wai kelepona Pixel ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana?

A: Hoʻohana ka Pixel 8 a me 8 Pro i ka Google Tensor G3 chipset, e hopena i ka hana like. Eia nō naʻe, ʻoi aku ka maikaʻi o ka Pixel 8 i ka 8 Pro i kekahi mau hiʻohiʻona onscreen ma muli o kāna haʻahaʻa haʻahaʻa.

Nīnau: Hiki iā ʻoe ke hoʻopaʻa i nā kelepona Pixel ʻelua?

A: ʻAe, kākoʻo ʻo Pixel 8 a me 8 Pro i ka hoʻopiʻi ʻole ʻole. Hāʻawi ka Pixel 8 i ka hoʻouka uila 18W, aʻo ka 8 Pro e hāʻawi i ka hoʻouka uila 23W.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi e loaʻa ai i ka Pixel 8 duo nā polokalamu hou?

A: ʻO ka Pixel 8 duo ke kelepona Pixel mua e hāʻawi i ʻehiku mau makahiki o ke kākoʻo polokalamu piha. ʻO ia ke kumu e loaʻa iā lākou nā mea hou Android a hiki i ka Android 21, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi ʻike polokalamu lōʻihi.