Hoʻohana nā Cybercriminals iā Google Looker Studio no ka Cryptocurrency Phishing Attacks

Ua loaʻa i nā Cybercriminals kahi ala hou e hoʻopunipuni ai i nā mea paʻa cryptocurrency, me ka hoʻohana ʻana i ka lawelawe hilinaʻi o Google Looker Studio, e like me nā mea noiʻi ma Check Point. Ke hoʻohana ʻia nei ʻo Looker Studio, kahi mea hoʻololi ʻikepili pūnaewele, e nā mea hackers e hana i nā pūnaewele phishing cryptocurrency hoʻopunipuni. Ma ka hoʻokomo ʻana i nā URL o kēia mau pūnaewele i nā leka uila phishing, hiki i nā cybercriminals ke kāpae i nā loiloi palekana leka uila, no ka mea, he inoa kūpono ko Looker Studio.

ʻO nā leka uila phishing, i ʻike ʻia me he mea lā mai Google mai lākou a me ka hōʻike ʻana i ke poʻo leka o ka ʻenehana pilikua, e hoʻomaopopo i ka poʻe i loaʻa ua lanakila lākou i ka nui o Bitcoin, e paipai ana iā lākou e hahai i ka loulou i hāʻawi ʻia. Ke kaomi ʻana i ka loulou e alakaʻi i nā mea pōʻino i kahi ʻaoʻao phishing e hoʻohiki ana i nā lanakila cryptocurrency. Eia naʻe, hoʻonui ka poʻe scammers i ka nui i hōʻike ʻia ma ka ʻaoʻao e hana i kahi manaʻo wikiwiki a paʻakikī i nā mea hoʻohana ke ʻike i ka hoʻopunipuni.

Ma ka ʻaoʻao phishing, koi ʻia ka poʻe malihini e hoʻokomo i kā lākou mau kikoʻī hoʻopaʻa inoa crypto wallet e koi ai i kā lākou lanakila. Eia naʻe, ʻaihue ʻia nā palapala hōʻoia Google i hoʻokomo ʻia ma kēia ʻaoʻao e nā cybercriminals, a laila hiki iā lākou ke hoʻohana iā lākou e uhaki i nā moʻokāki ʻē aʻe a hiki ke loaʻa kālā mai nā hoʻololi cryptocurrency.

Ua makaʻala ʻo Check Point iā Google i kēia hana hoʻomāinoino ma ʻAukake 22, 2023, akā ʻaʻole maopopo i ka hana ʻana o ka ʻenehana pilikua i kekahi hana e kāohi ai i kēia hoʻolaha a pale i nā hoʻoweliweli like i ka wā e hiki mai ana. Aʻo ʻo Google i nā mea hoʻohana e hōʻike i nā ʻike ʻino a me nā ʻaoʻao phishing ma Looker Studio ma o kā lākou mea hana hōʻike.

He mea koʻikoʻi ia no nā mea hoʻohana e makaʻala i ka loaʻa ʻana o nā leka uila i manaʻo ʻole ʻia e hāʻawi ana i nā makana a i ʻole nā ​​makana. Manaʻo ʻia e hōʻoia kūʻokoʻa i ka ʻike a ʻaʻole e kaomi i nā loulou kānalua. Ma ka hoʻomau ʻana i ka ʻike e pili ana i nā hoʻoweliweli cybersecurity hou loa a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka hoʻomaʻemaʻe pūnaewele maikaʻi, hiki i nā mea hoʻohana ke pale iā lākou iho mai ka hāʻule ʻana i kēia mau ʻano scam.

