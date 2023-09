Loaʻa iā Google Keep no ka Android ka hiʻona hoʻopololei kikokikona

Ke hoʻopuka hope nei ʻo Google Keep no Android i kahi hiʻohiʻona hou e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hōʻano i ka kikokikona. ʻO kēia hiʻohiʻona i noi nui ʻia e hāʻawi i nā mea hoʻohana i ka hiki ke hana a hoʻohui i ka manaʻo i kā lākou kikokikona ma o ka wiwo ʻole, underlining, italicizing, a me nā ʻano poʻomanaʻo. Loaʻa ka hōʻano hou i kēia manawa no nā memo hou a ʻaʻole nā ​​​​mea kahiko, a ua kaupalena ʻia ia i ka polokalamu Android, me ka ʻike ʻole ʻia ʻana o ka hōpili ma ka pūnaewele.

No ke komo ʻana i ka hiʻohiʻona hōʻano kikokikona, e ʻike nā mea hoʻohana i kahi ikona "A" hou i kaha ʻia ma ka ʻaoʻao hāmeʻa memo. E wehe kēia i kahi papa kuhikuhi me nā koho no ke poʻo 1 (H1), ke poʻo 2 (H2), Bold, Italics, Underlined, a me Strikethrough. Ua like ka hana hoʻopololei me nā mea hoʻoponopono kikokikona ʻē aʻe.

ʻOiai ke holo nei ka hiʻohiʻona a ʻaʻole hiki ke loaʻa i nā mea hoʻohana āpau, ua hoʻolaha ʻo Google e hele mai ana i nā memo i loaʻa i nā "wiki e hiki mai ana." Loaʻa ka hiʻona i nā mea kūʻai aku a me nā mea hoʻohana me nā moʻokāki Google pilikino.

He mea nui e hoʻomaopopo e mālama ʻia ka hōpili ʻana ke kope ʻana i nā kikokikona mai nā kumu ʻē aʻe i Google Keep. Eia nō naʻe, hiki i nā mea hoʻohana ke wehe maʻalahi i ka hoʻopili ʻana ma o ka hoʻohana ʻana i ke koho "Clear formatting" i ka hāmeʻa.

Ma ka holoʻokoʻa, hoʻohui kēia mea hou iā Google Keep i kahi pae hou o ka hana maʻamau a me ka maʻalahi i ka app lawe memo. Ua ʻoi aku ka mana o nā mea hoʻohana i ke ʻano o kā lākou kikokikona, e maʻalahi ka hōʻike ʻana i ka ʻike koʻikoʻi a i ʻole ka hana ʻana i nā memo i hoʻonohonoho ʻia.

