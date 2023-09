Ke alo nei ʻo Google i ka hoʻokolokolo antitrust ma luna o ka mana ʻenekini huli

E hoʻokūkū ʻia ʻo Google ma kahi hoʻokolokolo antitrust koʻikoʻi o ʻAmelika i ka wā e hoʻāʻo ai nā mea hoʻoponopono federal e hoʻopau i kona aupuni pūnaewele. Ma nā pule he 10 e hiki mai ana, e hōʻike ana nā loio federala a me nā loio mokuʻāina i nā hōʻike e hōʻoiaʻiʻo ai ua hoʻopunipuni ʻo Google i ka mākeke ma kona makemake, me ka uhaki ʻana i ke kānāwai Sherman ma o ka hoʻolilo ʻana i kāna ʻenekini huli i ka koho maʻamau ma nā wahi like ʻole a me nā mea hana. E hoʻoholo ka hoʻokolokolo inā ua uhaki ʻo Google i ke kānāwai a, inā pēlā, he aha nā hana e hana ai e hoʻopaʻa i ka ʻenehana ʻenehana.

Ua hoʻopiʻi ʻia ka hoʻopiʻi e ka 'Oihana Hoʻokolokolo ma kahi o ʻekolu mau makahiki i hala aku nei, e hoʻopiʻi ana iā Google i ka hoʻohana ʻana i kāna mana ʻimi pūnaewele e loaʻa ai ka pono kūpono ʻole i nā mea hoʻokūkū. Ua ʻōlelo ke aupuni e uku ana ʻo Google i nā piliona kālā i kēlā me kēia makahiki e lilo i ʻenekini huli ma nā polokalamu e like me ka iPhone a me nā polokalamu kele pūnaewele e like me Safari a me Firefox. Eia kekahi, hoʻopaʻapaʻa nā regulators ua hoʻopunipuni hewa ʻole ʻo Google i ka mākeke ma ke koi ʻana i kāna ʻenekini huli e hui pū me kāna polokalamu Android no nā kelepona.

Hoʻopaʻapaʻa ʻo Google e kū nei i ka hoʻokūkū koʻikoʻi a haʻi i nā ʻenekini huli e like me Microsoft's Bing a me nā pūnaewele e like me Amazon a me Yelp ma ke ʻano he laʻana. Hāʻawi ka hui i kona kūleʻa i ka hoʻomaikaʻi mau ʻana i kāna ʻenekini hulina a hoʻoikaika i ka poʻe e koho e hoʻohana iā Google ma muli o kona hilinaʻi a me kāna hana.

Hiki i ka hopena o ka hoʻokolokolo ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi no Google. Hiki i nā hopena ke hoʻopau i ka hana o ka uku ʻana i nā hui e hoʻolilo iā Google i ʻenekini hulina paʻamau, a i ʻole nalo ʻia ʻo Google i ka wā e komo ai i nā hakakā kānāwai. ʻO kahi hihia antitrust like e kūʻē iā Microsoft i ka makahiki 1998 ka hopena o ka hui e hakakā nei i ka hoʻololi ʻana i nā ʻenehana hou, i hiki ai iā Google ke piʻi i luna.

Ma kahi o ka hoʻokolokolo o kēia manawa, ke kū nei ʻo Google i kahi hihia antitrust e pili ana i kāna ʻenehana hoʻolaha. Ua ʻōlelo ke aupuni ua hoʻokolo ʻo Google i nā ʻenehana hoʻolaha kikohoʻe koʻikoʻi a ua manaʻo ʻo ia e kūʻai aku paha ʻo Google i kahi ʻāpana o kāna ʻoihana adtech i mea e hoʻoponopono ai i nā hopohopo o nā hana anti-competitive.

Nā kumu: ʻOihana Hoʻokolokolo, nā luna hoʻoponopono o ka European Union.