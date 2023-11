Hāʻawi ʻo Google Fi Wireless i $75 ka uku ma ka Pixel Watch 2 LTE no nā mea kākau inoa

Hāʻawi ʻo Google Fi Wireless i kahi kuʻikahi Black Friday kūikawā no nā mea kūʻai aku MVNO i kēia manawa, e hāʻawi ana i kahi hōʻemi $75 ma ka Pixel Watch 2 LTE. No ka loaʻa ʻana o ke kumukūʻai, pono nā mea hoʻohana e hoʻohana i ka code promo BLACKFRIDAY i ka wā o ka hoʻopaʻa ʻana, e lawe ana i ke kumukūʻai i $324.99. Eia nō naʻe, ʻaʻole i kuhikuhi ʻo Google i ka lōʻihi o kēia kuʻikahi, no laila e aʻo ʻia i nā mea kūʻai hoihoi e hana koke i kā lākou kūʻai.

Eia nō naʻe, ke kūʻai aku nei ka US Google Store a me nā mea kūʻai aku ʻē aʻe i ka Pixel Watch (Wi-Fi) mua ma $199.99, aʻo ke kumu hoʻohālike LTE i kūʻai ʻia ma $249.99 ma hope o ka loaʻa ʻana o kahi hōʻemi $80. E ʻike ʻia inā e hoʻomau ʻo Google i ke kūʻai aku ʻana i nā mea hiki ke hoʻohana mua ʻia e like me ke koho ʻoi aku ka maikaʻi o ka laina.

Ma kahi o ka uku ho'ēmi ma ka Pixel Watch 2 LTE, ke hāʻawi nei ʻo Google Fi Wireless i kahi hoʻemi $10 ma nā pūʻali Pixel Watch like ʻole e like me ka Active, Stretch, Leather, a me Two-Tone Leather bands, a me $10 mai ka Charging Cable. , loaʻa ma ka hale kūʻai Google.

Eia kekahi, ua hoʻolauna ʻo Google Fi i kekahi mau makana Black Friday no kāna mau mea kūʻai. ʻO kēia mau mea: $699 hoʻi ma Pixel 8 ma hope o 24 mau hōʻaiʻē kālā i ka wā i kau inoa ʻia ai no ka hoʻolālā Unlimited Plus a hiki i ka hopena o ka makahiki, $200 ma nā kūʻai ʻana a pau Pixel 8 koke me ke code promo EXTRA200, kahi mālama ʻana o $300 ma Pixel 8 no ka. nā mea kūʻai aku i kēia manawa, a hiki i $ 550 hoʻi ma hope o 24 mau mahina ma nā polokalamu Samsung Galaxy S23 hou loa. Eia hou, hiki i nā mea kūʻai ke pōmaikaʻi mai kahi $ 600 i ka Motorola razr + ma hope o 24 mau hōʻaiʻē kālā.

Inā ʻoe e noʻonoʻo nei e kūʻai i ka Pixel Watch 2 LTE a i ʻole nā ​​​​kuʻikahi Google Fi Black Friday ʻē aʻe, e hōʻoia e hoʻohana pono i kēia mau hāʻawi manawa palena ʻole a hauʻoli i nā uku kūʻokoʻa ma kāu mau punahele punahele.

1. Hiki iaʻu ke hoʻohana i ke kumukūʻai $75 ma ka Pixel Watch 2 LTE inā ʻaʻole wau he mea kākau inoa Google Fi Wireless?

ʻAʻole, hāʻawi kikoʻī ʻia ke kumukūʻai $75 ma ka Pixel Watch 2 LTE i nā mea kākau inoa MVNO o Google Fi Wireless. Inā ʻaʻole ʻoe he mea kākau inoa i kēia manawa, ʻaʻole paha ʻoe e ʻae no kēia kuʻikahi.

2. Pehea ka lōʻihi o ka hana ʻana o ka Black Friday no ka Pixel Watch 2 LTE?

ʻAʻole hāʻawi ʻo Google i ka ʻike kikoʻī e pili ana i ka lōʻihi o ka hana ʻo Black Friday no ka Pixel Watch 2 LTE. Manaʻo ʻia e hana koke i kāu kūʻai ʻana e hōʻoia ʻole ʻoe e poina i ka uku hoʻemi.

3. Aia kekahi mau uku ho'ēmi i loaʻa ma Google Fi no Black Friday?

ʻAe, ma kahi o ka Pixel Watch 2 LTE deal, ke hāʻawi nei ʻo Google Fi Wireless i nā kumukūʻai ma nā mea like ʻole, me nā polokalamu Pixel 8 a me Samsung Galaxy S23. Aia nō nā uku ho'ēmi ma nā pūna Pixel Watch a me ka Charging Cable.

4. Hiki iaʻu ke hoʻohui i nā kuʻikahi ʻeleʻele lehulehu ma Google Fi Wireless?

ʻOiai ʻokoʻa paha nā hui pū ʻana, pono ʻoe e hoʻohana pono i nā makana Black Friday he nui ma Google Fi Wireless. No ka laʻana, inā he mea kūʻai aku ʻoe i kēia manawa, hiki iā ʻoe ke pōmaikaʻi mai ka hoʻemi ʻana ma ka Pixel Watch 2 LTE a me nā uku ma nā mea ʻē aʻe e like me ka Pixel 8.

5. Ma hea e loaʻa ai iaʻu ka ʻike hou aʻe e pili ana iā Google Fi Wireless a me kāna mau makana ʻeleʻele Pōʻalima?

Hiki iā ʻoe ke kipa i ka pūnaewele ʻo Google Fi Wireless a i ʻole e hahai i kā lākou mau kaila media kaiapili no ka ʻimi ʻana i ka ʻike hou aʻe e pili ana i kā lākou mau makana ʻeleʻele Pōʻalima. Eia hou, hiki i nā pūnaewele nūhou ʻenehana a me nā ʻaha kūkā ke hāʻawi i nā kikoʻī hou aku e pili ana i kēia mau makana.