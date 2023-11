ʻO ka hoʻolālā manaʻo nui a Google e komo i ka ʻoihana pāʻani

I ka wā e haʻihaʻi ai i ka ʻoihana pāʻani, loaʻa iā Google nā ​​moeʻuhane nui. I kona ʻimi ʻana e loaʻa kahi paʻa i ka pāʻani, ua ʻimi ka ʻenehana nui i nā hoʻolālā like ʻole, me ka hui pū ʻana me Tencent e loaʻa i kahi kuleana koʻikoʻi i ka mea hoʻomohala pāʻani kaulana, ʻo Epic Games.

E alakaʻi ʻia e kāna kahua hoʻolaha pāʻani, ʻo Stadia, manaʻo ʻo Google e hoʻopau i ka mākeke a hoʻopaʻa i kona noho ʻana me ka hoʻopukapuka ʻana i nā ʻenehana ʻikepili. I ka wā mua, ua noʻonoʻo ka ʻoihana i nā kuʻikahi kiʻekiʻe no Stadia akā ua hoʻoholo hope i ka hoʻokumu ʻana i kāna mau inoa ponoʻī ʻaoʻao a me ka hui pū ʻana me nā mea hoʻopuka ʻaoʻao ʻekolu.

Ma kahi hihia hoʻokolokolo hou ma waena o Epic Games a me Google, ua hōʻike ʻia ʻo Phil Harrison, ke alakaʻi mua o Stadia, i manaʻo i kahi manaʻo hoihoi. Ua manaʻo ʻo Harrison e hui pū ʻo Google me Tencent a kūʻai pū i nā ʻāpana Epic Games āpau. ʻO kēlā neʻe ʻana e hāʻawi iā Google i kahi pōmaikaʻi nui me ka hui pū ʻana o Fortnite, kahi pāʻani i hoʻonui i ka loaʻa kālā he $ 5.5 biliona i ka makahiki 2018, e hoʻopaʻa ana i kona kūlana ʻo ia kekahi o nā pāʻani nui loa i kēlā manawa.

I ka loaʻa ʻole o kahi kuʻikahi kūleʻa me Tencent, ua ʻimi pū ʻo Google i ka hiki ke loaʻa kahi 20% stake ma Epic Games no kahi $ 2 biliona. Ua hōʻike ʻia nā palapala hoʻokolokolo i nā kamaʻilio leka uila ma waena o nā luna hoʻokele Google, e hoʻomālamalama ana i nā manaʻo mua a me nā hoʻolālā no ka pae pāʻani.

Ua ʻike ʻia ka loaʻa ʻana a i ʻole ka hoʻopukapuka ʻana i nā pāʻani Epic ma ke ʻano he neʻe hoʻolālā e hoʻonui i ka hiki ʻana o Google ma kāna mau lawelawe like ʻole. Ua hōʻike ʻo Phil Harrison pehea e hiki ai iā Fortnite ke alakaʻi i ka ulu ʻana no ka pūnaewele YouTube o Google ma o ka hoʻonui ʻana i ka manawa kiaʻi pāʻani. Eia hou, hiki i ke kālā ke kōkua iā Google e hoʻololi i nā miliona o nā mea pāʻani mai Amazon Web Services i kāna Google Cloud Platform a hoʻokumu i kahi paʻa paʻa i ka ʻoihana pāʻani.

ʻOiai ʻaʻole i hoʻokō ʻia nā manaʻo o Google e komo i ka ʻoihana pāʻani ma o Epic Games, ua hōʻike ia i ka manaʻo paʻa o ka hui e hana i kahi hōʻailona ma kahi mākeke hoʻokūkū nui. I kēia manawa, paʻa ʻo Tencent i kahi 40% stake ma Epic Games, ʻoiai ʻo Sony Corp. nona ka 5% stake, me ka Epic Games i ʻoi aku ma mua o $ 31 biliona.

1. He aha ka Stadia?

ʻO Stadia kahi kahua pāʻani kapua i hoʻomohala ʻia e Google. Hāʻawi ia i nā mea hoʻohana e hoʻoheheʻe i nā pāʻani wikiō ma nā mea like ʻole me ka ʻole o ka pono o ka lako pāʻani hoʻolaʻa.

2. He aha ka Epic Games?

ʻO Epic Games kahi mea hoʻomohala pāʻani wikiō kaulana a me ka mea hoʻopuka, kaulana loa no ka hoʻokumu ʻana i nā pāʻani kaulana e like me Fortnite, Gears of War, a me Unreal Tournament.

3. ʻO wai ʻo Tencent?

ʻO Tencent kahi hui lehulehu ʻo Kina e loea i nā lawelawe a me nā huahana pili pūnaewele. ʻO ia kekahi o nā hui pāʻani wikiō nui loa o ka honua a ʻike ʻia ʻo ia he mea pāʻani nui ma ka ʻoihana.

