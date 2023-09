Goldman Sachs: Hiki ke kaupaona ʻia ka ʻike ʻole o ka hoʻokele waiwai ma nā ʻāpana US i 2023

Ke aʻo nei ʻo Goldman Sachs e hoʻomau ka kānalua i ka ʻike waiwai e hoʻomau i ke kaomi ʻana i nā ʻāpana kālā o ʻAmelika i ka makahiki 2023. Ke aʻo nei ka waihona kālā i nā mea hoʻopukapuka e kālele i nā waihona e hoʻihoʻi ana i ke kālā i nā mea kuleana. ʻO ke poʻo o Goldman o ka hoʻolālā kaulike US, ʻo David Kostin, wehewehe ʻo ke kahe o ka ulu ʻana o ka hoʻokele waiwai a me ka ʻikepili inflation hiki ke hana i ka volatility i ka mākeke kaulike i nā mahina e hiki mai ana.

Ke wānana nei ka paʻa i ka emi ʻana o ka ulu ʻana o GDP, i alakaʻi ʻia e nā kumu e like me ka hoʻomaka hou ʻana o nā uku hōʻaiʻē haumāna a me ka hopena o nā uku moraki kiʻekiʻe ma ka mākeke hale. Ua wānana ʻo Goldman i ka emi ʻana o ka ulu ʻana o ka GDP maoli i ka 1.3% i ka hapahā ʻehā mai 3.1% i ka hapakolu. Ma keʻano o ka hoʻonuiʻana, ua'ōlelo ka panakō ma hope o kekahi mau mahina o ka hoʻohaʻahaʻaʻana, hiki ke hoʻonui i ka hoʻonui. ʻO Core CPI, ka mea i haʻalele i nā kumukūʻai meaʻai a me ka ikehu, manaʻo ʻia e hoʻonui i 0.4% i Ianuali 2024 mai 0.2% i Iulai.

Hoʻomaka ka mālama ʻana o Goldman mai ka hāʻule ʻana o ka hilinaʻi o ka mea hoʻopukapuka kālā i kahi ʻano pae ʻāina palupalu, hiki ke kaupaona i ka manaʻo pilikia a me nā kumukūʻai kaulike. I ka pane ʻana i kēia mau kānalua, ʻōlelo ka panakō hoʻopukapuka e kālele ana i nā waihona o nā ʻoihana i loaʻa nā papahana hoʻokaʻawale a kūʻai hou aku ma mua o ka poʻe e hoʻopukapuka ana i nā hoʻolimalima kālā a me ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana.

Hōʻike ʻo Goldman i ka hōʻike ʻana o ka pahu hoʻihoʻi kālā a pau, ʻo ia hoʻi he 50 mau waihona me ka kiʻekiʻe loa o 12 mau mahina ma hope o ke kūʻai ʻana mai a me nā ʻāpana, ua ʻoi aku ka maikaʻi o kāna mau hoʻolimalima kālā a me ka ʻimi noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana i ka 4 pakeneka mai ka hoʻomaka ʻana o 2022. i loko o ka hīnaʻi hoʻihoʻi kālā holoʻokoʻa me Tapestry, MGM Resorts, a me Lowe's.

ʻOiai nā loli i manaʻo ʻia i ka ʻikepili waiwai, manaʻoʻiʻo ʻo Goldman he haʻahaʻa loa ka hiki ke hoʻemi i ka US. Ua hōʻemi ka paʻa i kāna mau hōʻemi i ka 15% wale nō, e hōʻike ana i ka hiki ʻole o ka Federal Reserve e hoʻokiʻekiʻe i ka uku paneʻe i kēia mahina a ʻaʻole paha e hana pēlā.

ʻO ka pahuhopu o Goldman no ka S&P 500 index ma ka hopena o ka makahiki he 4,500, ʻo 1% wale nō ma luna o ka pani o ka Pōʻalima. ʻOi aku ka kiʻekiʻe o kēia kuhi ma mua o ka wanana awelika o 4,372 ma waena o nā mea hoʻolālā 15 Wall Street kiʻekiʻe.

Puna: CNBC

Nā wehewehena:

Kaulike: ʻIke ʻia hoʻi he stocks, hōʻike nā equities i nā kuleana kuleana i loko o kahi hui.

Hoʻonui GDP: ʻO ka ulu ʻana o Gross Domestic Product (GDP) e pili ana i ka piʻi ʻana o ka huina waiwai o nā waiwai a me nā lawelawe i hana ʻia ma kahi ʻāina i kahi manawa kikoʻī.

Ka hoʻonui: ʻO ka hoʻonuiʻana e pili ana i ka piʻiʻana o ke kiʻekiʻe maʻamau o nā kumukūʻai no nā waiwai a me nā lawelawe i loko o ka hoʻokele waiwai ma kahi manawa kiko'ī, e hopena i ka emiʻana o ka mana kūʻai o ke kālā.

ICC: E ana ka Consumer Price Index (CPI) i ka hoʻololi maʻamau o nā kumukūʻai i uku ʻia e nā mea kūʻai aku no kahi hīnaʻi o nā waiwai a me nā lawelawe.

Māhele: ʻO ka puʻunaue ka hāʻawi ʻana i nā waiwai i loaʻa e kahi hui i kāna mau mea kuleana.

Kūʻai hou: ʻO ke kūʻai hou ʻana, a i ʻole ke kūʻai hou ʻana, ʻo ia ke kūʻai ʻana o kahi hui i kāna mau ʻāpana ponoʻī mai ka mākeke ākea, e hōʻemi ana i ka nui o nā ʻāpana kūʻokoʻa.

Nā hoʻolilo kālā: ʻO nā lilo kālā, i kapa pinepine ʻia ʻo Capex, ʻo ia nā kālā i hoʻolilo ʻia e kahi hui e loaʻa a hoʻomaikaʻi paha i nā waiwai kino e like me ka waiwai, nā mea kanu, a me nā lako.

Nā ʻĀina a me nā Hoʻohui: ʻO ka noiʻi a me ka hoʻomohala (R&D) e pili ana i nā hana i hana ʻia e kahi ʻoihana e hana hou, hoʻomaikaʻi, a hoʻomohala i nā huahana hou, ʻenehana, a i ʻole kaʻina hana.

Nā kumu: CNBC