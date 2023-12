ʻO Godzilla Minus One: He Haʻawina no Hollywood ma ka Hana-Kiʻiʻoniʻoni

Ma kahi hoʻololi kupanaha o nā hanana, ua lawe ʻia ka kiʻiʻoniʻoni monster i hana ʻia e Iapana, "Godzilla Minus One," i ka pahu pahu US ma ka ʻino, e hōʻike ana he lanakila koʻikoʻi a kālepa. Hana ʻia me kahi kālā haʻahaʻa o $15 miliona, ʻo ke kiʻiʻoniʻoni hoʻi i ke kumu kumu a me ka hoʻoikaika ʻana i ka hoʻomohala ʻana i ke ʻano i hoʻohālikelike ʻia me ka poʻe hoʻolohe, e hoʻohālikelike ʻia me nā franchise superhero e hakakā nei i nā makahiki i hala.

Ua alakaʻi ʻia e ka mea hana kiʻiʻoniʻoni Iapana kahiko ʻo Takashi Yamazaki, ua wehe ʻia ʻo "Godzilla Minus One" ma ka hoʻokuʻu ākea ma US a loaʻa iā ia he $11 miliona ma kāna hopena pule. ʻOiai ʻaʻole paha kēia me he kiʻi blockbuster, ʻo ka ʻoiaʻiʻo he kiʻi ʻoniʻoni ia e ʻike nui ʻia kona kūleʻa. Ua ʻoi aku ka ʻoi aku o ke kiʻiʻoniʻoni ma mua o ka pālua ʻana i kāna kālā me ka huina honua he $23 miliona ma Iapana wale nō. ʻO kona hoʻokuʻu ʻia ma UK a me Ireland e hiki mai ana.

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai iā "Godzilla Minus One" mai nā kiʻiʻoniʻoni monster ʻē aʻe, ʻo ia ka hiki ke hana i kahi kaulike kūpono ma waena o ka hana a me ka hoʻomohala ʻana. Ua hoʻomaikaʻi nā mea hoʻohewa a me nā mea hoʻolohe i ke kiʻiʻoniʻoni, hāʻawi iā ia i ka helu o 96% a me 98%, i kēlā me kēia, ma Rotten Tomatoes. Ua wehewehe ʻo The Daily Beast iā ia "e pili ana i nā mea āpau e makemake ai," e hōʻike ana i kona hiki ke hoʻoponopono i nā hopohopo kanaka a me ka nui.

E hahai ana ke kiʻiʻoniʻoni i ka moʻolelo o Kōichi Shikishima, he pilote kamikaze i hōʻole ʻole e lawe i kona ola ponoʻī i ka wā o ke Kaua Honua ʻElua a hoʻopaʻa i kona mokulele ma kahi mokupuni e hoʻoponopono ʻia ai nā mokulele. Ke hoʻouka ʻo Godzilla i ka mokupuni, ʻike ʻo Kōichi iā ia iho i ka makaʻu, ka hopena i ka make ʻana o nā mea ʻē aʻe. I ka hala ʻana o nā makahiki a puka hou mai ʻo Godzilla e hoʻopōʻino i ka ʻāina nui o Iapana, lawe ʻo Kōichi i ke kaumaha o ka hewa a pono e kū i kona mau hemahema.

ʻO ka mea a Hollywood e aʻo ai mai ka kūleʻa o "Godzilla Minus One" ʻo ia ka makemake o nā mea nānā i ka ʻoliʻoli ma mua o nā moʻolelo paʻakikī. ʻO ka luna hoʻomalu o ka kiʻiʻoniʻoni, ʻo Yamazaki, ua hoʻomaʻamaʻa maʻalahi i ka manaʻo, e kālele ana i ka huakaʻi manaʻo o ka mea nui ma mua o nā kaua monster. Ua ʻoluʻolu kēia ʻano i ka poʻe i luhi i nā moʻolelo paʻakikī a makemake lākou i kahi ʻike ʻike maʻalahi a hohonu.

Ke hakakā nei ʻo Hollywood e hoʻihoʻi i ka kūleʻa o nā franchises e like me Marvel a me DC, he mea nui ia i nā mea hana kiʻiʻoniʻoni e hoʻomaopopo i ka makemake o ka poʻe e hoʻokipa, ʻaʻole e hoʻoluhi. ʻO ka kūleʻa o "Godzilla Minus One" he mea hoʻomanaʻo ʻaʻole e hōʻoiaʻiʻo nā kālā nui a me nā kaʻina hana nui i ka holomua. Ma ka hoʻi ʻana i ke kumu o ka haʻi moʻolelo a me ka hoʻomohala ʻana i ke ʻano, ua loaʻa iā Hollywood ka manawa e hopu hou ai i ka poʻe ʻike.

E heluhelu hou aku ma ka moʻolelo pūnaewele: ʻO Godzilla Minus One: He Haʻawina no Hollywood ma ka Hana-Kiʻiʻoniʻoni