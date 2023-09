Global LED: ʻO ka hopena hoʻomau no ke kelepona ʻoi aku ka maikaʻi o ka ikehu

Ke 'imi 'ana i ke ao holo'oko'a LED: 'O ka 'olu'olu mau no ka 'ike kelepona

ʻO ka holomua wikiwiki o ka ʻenehana a me ka piʻi ʻana o ka noi no nā lawelawe kelepona ua pono ka ʻimi ʻana i nā ʻoi aku ka maikaʻi o ka ikehu. ʻO kekahi o ia ʻano hopena e hana nei i nā nalu i ka ʻoihana ʻo ia ka hoʻohana ʻana i nā Light Emitting Diodes (LED). ʻO Global LED, e like me ka mea maʻamau i ʻōlelo ʻia, he hopena hoʻomau e hoʻohiki ai e hoʻololi i ka ʻoihana kelepona ma o ka hāʻawi ʻana i nā mea ʻoi aku ka maikaʻi o ka ikehu.

ʻO nā LED he mau mea semiconductor e hoʻopuka ana i ka mālamalama i ka wā e hele ai ke au uila ma o lākou. Kaulana ʻia lākou no ka maikaʻi, ka lōʻihi, a me ka lōʻihi. ʻOi aku ka liʻiliʻi o ka ikehu o nā LED i ka hoʻohālikelike ʻana i nā hoʻonā kukui kuʻuna, kahi i koho maikaʻi ai no nā ʻoihana ikaika e like me ke kelepona. Eia kekahi, ʻoi aku ka lōʻihi o ke ola ʻana o nā LED, e hōʻemi ana i ka pono o ka hoʻololi pinepine ʻana, a laila e mālama ai i nā kumukūʻai a me nā kumuwaiwai.

ʻO ka ʻoihana kelepona, ʻo ia hoʻi, ke kū nei i ka pōmaikaʻi nui mai ka hoʻopaʻa ʻana i nā hopena LED honua. Ke piʻi nei ka paʻakikī a me ka nui o ka ʻikepili. Pono kēia mau pūnaewele i ka nui o ka ikehu e hana pono ai. Ma ka hoʻohui ʻana i ka ʻenehana LED i loko o kēia mau pūnaewele, hiki i nā hui kelepona ke hōʻemi nui i ko lākou hoʻohana ʻana i ka ikehu a, ma ka hoʻonui ʻana, i kā lākou uku hana.

Ma waho aʻe o ke kumukūʻai a me ka mālama ʻana i ka ikehu, ʻo ka hoʻohana ʻana i nā ʻōnaehana LED honua i ke kelepona ʻana he mau pono kaiapuni nui. ʻIke ʻia nā LED no ko lākou wāwae kalapona haʻahaʻa. Hoʻemi iki lākou i ka wela a ʻaʻole loaʻa nā mea ʻino e like me ka mercury, ka mea i loaʻa pinepine ʻia i nā hoʻonā kukui kuʻuna. Ma ka hoʻemi ʻana i ka ikehu, hoʻemi pū nā LED i ka nui o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea ʻōmaʻomaʻo, e kōkua ana i ka hoʻoikaika ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Eia kekahi, hoʻonui ka hoʻohana ʻana i ka LED honua i ke kelepona i ka maikaʻi o ka lawelawe. Hāʻawi nā LED i ka maikaʻi o nā kukui, hiki ke hoʻomaikaʻi i ka ʻike a me ka hana o nā lako kelepona. Hiki i kēia ke alakaʻi i ka liʻiliʻi o nā hewa a me nā pilikia, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi lawelawe hilinaʻi a maikaʻi hoʻi no nā mea kūʻai.

ʻOiai ka nui o nā pōmaikaʻi, ʻo ka lawe ʻana i ka LED honua i ke kelepona ʻaʻole pilikia. ʻO ke kumu kūʻai mua o ka ʻenehana LED hiki ke kiʻekiʻe, hiki ke pale i kekahi mau ʻoihana. Eia naʻe, hiki i ka mālama lōʻihi i ka ikehu a me nā koina mālama ke hoʻopau i kēia mau lilo mua. Eia kekahi, pono ka ʻike loea e hoʻokomo a mālama i nā ʻōnaehana LED. No laila, he mea koʻikoʻi ka hoʻomaʻamaʻa ʻana a me ka hoʻomohala ʻana i ka hiki ke hōʻoia i ka hoʻokō kūleʻa o nā ʻōnaehana LED honua i ke kelepona.

I ka hopena, hōʻike ka LED honua i kahi hopena hoʻomau a me ka ikehu no ka ʻoihana kelepona. ʻOi aku kona mau pōmaikaʻi ma mua o ke kumukūʻai a me ka mālama ʻana i ka ikehu e hoʻopili ai i ka mālama kaiapuni a me ka maikaʻi o ka lawelawe. ʻOiai aia nā pilikia i kona hoʻopaʻa ʻia ʻana, ʻo nā uku kūpono e hoʻolilo iā ia i waiwai kūpono. Ke hoʻomau nei ka honua i nā hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me ka piʻi nui ʻana o ka noi no nā lawelawe kelepona, ʻo ka hoʻohana ʻana i nā hopena hoʻomau e like me ka honua LED ʻaʻole i makemake wale ʻia, akā pono. Hiki ke hoʻomālamalama maikaʻi ʻia ka wā e hiki mai ana o ke kelepona e nā LED.