ʻO 5G ka wā e hiki mai ana o ka hoʻohui kelepona?

ʻO 5G, ka lima o ka hanauna o ka ʻenehana uila, ke hana nei i nā nalu i ka ʻoihana kelepona. Me nā ʻōlelo hoʻohiki no ka wikiwiki kiʻekiʻe, ka haʻahaʻa haʻahaʻa, a me nā pilina hilinaʻi, ʻaʻole ia he mea kupanaha e ʻike ʻia ʻo 5G i ka wā e hiki mai ana o ka pili kelepona. Akā he aha ka 5G a he aha ke ʻano o ka mea kūʻai?

ʻO 5G ke kū nei no ka lima o ka hanauna a pili i ka ʻenehana hou loa o ka ʻenehana uila. ʻAʻole like me kona mau mua, hana ʻo 5G i kahi kikoʻī alapine kiʻekiʻe, e ʻae ana i ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili wikiwiki a hoʻomaikaʻi i ka hana pūnaewele. Me ka wikiwiki o ka hoʻoiho ʻana a hiki i ka 10 gigabits i kēlā me kēia kekona, ua hoʻonohonoho ʻia ʻo 5G e hoʻololi i ke ʻano o kā mākou hoʻopili ʻana a pili pū me kā mākou mau polokalamu kelepona.

ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi koʻikoʻi o 5G ka haʻahaʻa haʻahaʻa, e pili ana i ka lohi ma waena o kahi kauoha i hoʻouna ʻia a loaʻa ka pane. Me 5G, manaʻo ʻia e hoʻemi ʻia ka latency i ka liʻiliʻi e like me hoʻokahi millisecond, e hiki ai ke kamaʻilio manawa maoli a me ka wehe ʻana i nā hiki no nā noi e like me nā kaʻa autonomous, ʻoki mamao, a me ka ʻoiaʻiʻo hoʻonui.

ʻO ka hoʻokomo ʻana o 5G e hoʻāla i ke ala no ka pūnaewele o nā mea (IoT) e ulu maoli. Me kona hiki ke kākoʻo i ka nui o nā polokalamu i ka manawa like, hiki i ka 5G ke hoʻohui i ka pilina ma waena o nā polokalamu akamai, e hana ana i kahi pūnaewele o nā mea pili e hiki ke kamaʻilio a hui pū.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

He aha nā pōmaikaʻi o 5G?

Hāʻawi ʻo 5G i ka wikiwiki o ka hoʻoiho ʻana, haʻahaʻa haʻahaʻa, a me ka nui o ka ʻoihana pūnaewele, e ʻae ana i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana a me nā noi. I ka manawa hea e loaʻa ai ka 5G?

Ua hoʻomaka mua nā pūnaewele 5G i nā ʻāina he nui, a ke manaʻo ʻia nei e hoʻonui i ka honua i nā makahiki e hiki mai ana. He aha nā hāmeʻa i kūpono me 5G?

No ka hoʻohana ʻana i ka 5G, pono ʻoe i kahi hāmeʻa e kākoʻo ana i ka ʻenehana. Nui nā smartphones hou a me nā polokalamu kelepona ʻē aʻe he 5G-mākaukau a i ʻole e hiki mai ana i ka wā e hiki mai ana. E hoʻololi paha ʻo 5G iā 4G?

ʻOiai ua hoʻonohonoho ʻia ʻo 5G e lilo i maʻamau hou no ka hoʻopili kelepona ʻana, manaʻo ʻia ʻo 4G e noho pū me ia no ka wā e hiki mai ana. Eia nō naʻe, i ka wā lōʻihi, ʻoi aku ka nui o ka 5G i ka ulu ʻana o nā pūnaewele a me nā ʻōnaehana.

Ke ulu nui nei ka honua, paʻa ʻo 5G i ka ʻōlelo hoʻohiki no ka hoʻololi ʻana i nā ʻoihana a hoʻololi i ke ʻano o kā mākou noho ʻana, hana a kamaʻilio. Me kona wikiwiki kupaianaha, haʻahaʻa haʻahaʻa, a me ka nui o ka ʻoihana pūnaewele, ʻo 5G ka mea e hiki mai ana o ka pili kelepona.