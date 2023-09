ʻO ka KJM K3 Projector: He ʻoluʻolu ʻoluʻolu a me nā mea hoʻonaninani

ʻO ka K3 Full HD projector mai Kina ʻo KJM e uhaʻi ana i ka mole ma ka hāʻawi ʻana i nā mea hoʻohana i ka manawa no ka nānā ʻana i nā kiʻiʻoniʻoni i ke ao. ʻAʻole like me nā mea hana LED maʻamau e koi ana i kahi lumi ʻeleʻele, ua hoʻokiʻekiʻe ka K3 i kahi lumens 1,500 ANSI maikaʻi, e hāʻawi ana i ka ʻōlinolino kūpono e leʻaleʻa i nā kiʻiʻoniʻoni me kahi kukui ambient.

Hoʻolako ʻia me kahi ʻōnaehana leo JBL kiʻekiʻe, hāʻawi ka KJM K3 i kahi symphony o nā leo waiwai a pololei. Hoʻohui ʻia, ua hōʻoia ʻia ka projector e Netflix, e hōʻoia ana i ke komo ʻana i kahi waihona nui o nā kiʻiʻoniʻoni a me nā hōʻike TV.

Hoʻohana ʻia e ka ʻenehana hoʻoponopono MediaTek a me ka holo ʻana ma kahi ʻōnaehana hana Linux, hāʻawi ka K3 i kahi ʻike hoʻohana. ʻOiai ʻaʻole ia e hāʻawi i ke komo i ka Play Store no nā polokalamu leʻaleʻa, kūpono ia me nā platform streaming kaulana e like me Netflix a me Prime Video.

Inā makemake nā mea hoʻohana i nā koho streaming hou aʻe, hiki iā lākou ke hoʻopili maʻalahi i kahi lāʻau streaming mai nā brand e like me Roku a i ʻole Amazon i kekahi o nā awa HDMI i loaʻa. ʻO kahi ʻē aʻe, hiki ke hoʻolei ʻia ka maʻiʻo mai nā ʻano mea like ʻole, me nā polokalamu kelepona, nā PC, a me nā Mac.

E hōʻike ana i ka autofocus a me ka hoʻoponopono ʻana i ka pōhaku kī, e hōʻoia ka KJM K3 i ka hoʻonohonoho maʻalahi. Eia kekahi, ʻo kāna sila IPX5 e pale aku i ka lepo, e lilo ia i mea kūpono no nā pō kiʻiʻoniʻoni hopohopo ʻole.

Hiki i nā mea kākoʻo Indiegogo ke hoʻopaʻa i ka KJM K3 no ka haʻahaʻa o $279, me ka hoʻouna ʻana i manaʻo ʻia e hoʻomaka i Nowemapa. E nānā i ke wikiō ma lalo no ka nānā pono ʻana i nā hiʻohiʻona o ka K3.

Puna: KJM