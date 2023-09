Hoʻolaha ʻo Fujifilm i ke kāmele GFX100 II hou ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa

Ua hōʻike ʻo Fujifilm i kāna kāmeʻa kiʻi kiʻi ʻoniʻoni hou loa, ka GFX100 II, i ka wā o kāna X Summit livestream. Hele mai ka GFX100 II me kekahi mau hiʻohiʻona hou, me kahi mea ʻike hou, autofocus ʻike kumuhana, a me ka wikiō 4K ākea piha. ʻO ka mea kupanaha loa, ʻoiai ʻo ka hoʻohui ʻana o kēia mau hiʻohiʻona, ua kūʻai ʻia ke kāmela ma $7,499, ʻo ia hoʻi ma kahi o $2,500 ka liʻiliʻi ma mua o kona mua, ʻo ka GFX100.

He kino koʻikoʻi ka GFX100 II i hoʻohālikelike ʻia me ka GFX100, a ʻo ka paʻa kūpaʻa i kēia manawa he mea hoʻohui koho. Eia nō naʻe, hana ke kāmela i kona nui liʻiliʻi me nā kikoʻī i hoʻomaikaʻi ʻia. Mālama ʻo ia i ka hoʻonā like 102-megapixel a loaʻa iā 43.8 x 32.9mm sensor, e hāʻawi ana i ka 1.7x ʻoi aku ka nui o ka ʻili ma mua o ka 35mm piha-frame sensor. Hoʻohui ʻia, loaʻa i ka kāmeʻa hou kahi laulā ISO o 80 a 12,800 a pana i ka wikiō 4K ākea piha ma 60 mau kiʻi i kēlā me kēia kekona.

Ma ke ʻano o ka wikiwiki, hoʻohana ka GFX100 II i ka lima o ka hanauna X-Processor mai nā kāmeʻa X-H2S a me X-H2 o Fujifilm. ʻAe kēia i ka autofocus ʻike kumuhana a me ka hiki ke hoʻopaʻa 4:2:2 10-bit Apple ProRes i kāna mau kāleka hoʻomanaʻo SDXC a i ʻole CFexpress Type-B. Hoʻokomo pū ka kamera i nā hiʻohiʻona wikiō hou, me ka nānā ʻana i ke kumuhana ma ke ʻano wikiō a me ka hiki ke hoʻokō i ka hoʻopaʻa ʻana 8K/30p.

E mahalo nā mea paʻi kiʻi i ka GFX100 II hou 9.44 miliona-dot electronic viewfinder, wikiwiki pana wikiwiki a hiki i 8fps, a me ka hoʻokomo ʻana i kahi simulation kiʻiʻoniʻoni hou i kapa ʻia ʻo Reala Ace. Hiki i ka pale LCD hope hiki ke hoʻololi koke i luna, lalo, a i ʻole ma ka ʻaoʻao, e like me ka Fujifilm X-T5. Eia naʻe, ʻaʻole hiki iā ia ke kuhikuhi i mua no ka hoʻopaʻa ʻana iā ia iho.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, manaʻo ka GFX100 II e hoʻolilo i ke kiʻi kiʻi medium format me kāna kumu kumu kūʻai haʻahaʻa a me ka hoʻolālā lawe lima. ʻOiai he ʻōnaehana kumu kūʻai, hāʻawi ia i kahi hapa o ke kumukūʻai i hoʻohālikelike ʻia i nā kāmeʻa kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka wā i hala. Hāʻawi ka GFX100 II i kahi hopena maʻalahi no nā mea paʻi kiʻi e ʻimi nei e ʻimi i ke kiʻi kiʻi medium format.

Sources:

- ʻO Fujifilm X Summit Livestream

– ʻO ka ʻatikala Verge na Antonio G. Di Benedetto