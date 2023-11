Hōʻike ʻo Frontegg i kahi kahua ʻike mea kūʻai aku ma hope ma kahi mākeke AWS

Ua hoʻolaha ʻo Frontegg, kahi kahua ʻike mea kūʻai aku i ka loaʻa ʻana o kāna hopena hou ma AWS Marketplace. Hāʻawi kēia hui i nā mea kūʻai aku o Frontegg a me nā manaʻo hou e komo maʻalahi a hoʻohana i nā mana ʻokiʻoki o ka platform ma o ke kaʻina hana kūʻai maʻalahi o AWS Marketplace a me nā koho kumu kūʻai hoʻohana.

"Hoʻololi kā mākou paepae i ka ʻike hoʻokele mea hoʻohana, hoʻoikaika i nā hui a me nā mea hoʻohana hope," wahi a Sagi Rodin, ka mea hoʻokumu a me ka Luna Nui o Frontegg. "Ma ka lawe ʻana iā Frontegg i ka mākeke kapuaʻi alakaʻi o ka ʻoihana, ke kau nei mākou i kahi kūlana ʻoihana hou i ka ʻike a me ka hoʻokele mea hoʻohana. Hiki i nā hui SaaS ke hoʻoikaika i ka hana hou a hoʻonui i kā lākou mau noi me kā mākou mau hiʻohiʻona holomua. Me nā hoʻonui hou a me ko mākou hele ʻana ma AWS Marketplace, ua mākaukau mākou no ka ulu mau ʻana.

Ua hoʻolauna hou ʻo Frontegg iā Frontegg Forward, kahi hui o nā hiʻohiʻona hou i hoʻolālā ʻia e hoʻomaikaʻi i ka mea hoʻohana a me ka hoʻokele ʻike, me ka nānā ʻana i ka wikiwiki a me ka maʻalahi. Loaʻa kēia i ka hierarchies hiʻohiʻona, e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hana i nā hale hoʻonohonoho paʻakikī, a me ka Security Suite, e hāʻawi ana i ka nānā ʻana i ka palekana i ka manawa maoli, ka mana hoʻohana hope, a me ka ʻike hoʻoweliweli automated. Hoʻohui hou, hāʻawi ka hiʻohiʻona Entitlements i nā hui me nā mana kūpono a me ka ʻike pōʻaiapili no ke komo ʻana o ka mea hoʻohana ma muli o nā kuleana a me nā ʻae. ʻO ka mea hope loa, hāʻawi ka hiʻohiʻona Signals i nā ʻikepili koʻikoʻi e hoʻokau i nā manawa upsell proactive, mitigation pilikia, a me nā ʻike hoʻonui ʻāina.

Ma ke ʻano he kahua kiʻekiʻe o ka CIAM (Customer Identity and Access Management) i ʻike ʻia e G2 Crowd, hāʻawi ʻo Frontegg i kahi hui piha o nā hana hoʻokele ʻike. Mai nā kahe holo ʻole a me nā pono mea hoʻohana kiʻekiʻe i ka mana ikaika, ka hoʻokele kuleana, nā ana palekana moʻokāki, a me ke kākoʻo multi-tenancy, hoʻolako ʻo Frontegg i nā hui SaaS me nā mea pono e hoʻonui ai i ka palekana a me ka ʻike mea hoʻohana.

No ke aʻo hou aku e pili ana i ka paepae ʻike kanaka kūʻai hou a Frontegg a no ke komo ʻana i kahi hoʻokolohua manuahi, e kipa i kā lākou ʻaoʻao AWS Marketplace.

Puna: GlobeNewswire.com

NPP

He aha ka Frontegg?

ʻO Frontegg kahi kahua ʻike mea kūʻai aku e hāʻawi i nā hui SaaS e hoʻonui i ka palekana a me ka ʻike mea hoʻohana ma o nā hana hoʻokele ʻike kikoʻī.

He aha ka AWS Marketplace?

ʻO AWS Marketplace kahi waihona pūnaewele kahi e hiki ai i nā mea kūʻai aku o Amazon Web Services (AWS) ke loaʻa, kūʻai, hoʻonohonoho, a hoʻokele i nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu, nā lawelawe, a me nā hoʻonā e kākoʻo i kā lākou ʻoihana.

He aha nā hiʻohiʻona nui o Frontegg Forward?

Hoʻolauna ʻo Frontegg Forward i kekahi mau hiʻohiʻona hou, me nā Hierarchies, ka mea e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hana i nā hale hoʻonohonoho paʻakikī, a me ka Security Suite, e hāʻawi ana i ka mākaʻikaʻi palekana manawa maoli, ka mana hoʻohana hope, a me ka ʻike hoʻoweliweli automated. Hoʻohui hou, hāʻawi ʻo Frontegg Forward i nā kuleana no nā mana hoʻohana i hoʻopili ʻia a me nā hōʻailona no ka loiloi ikaika.

Pehea e hiki ai iaʻu ke komo i kahi hoʻokolohua manuahi o Frontegg?

No ke komo ʻana i kahi hoʻokolohua manuahi o Frontegg, e kipa i kā lākou AWS Marketplace ʻaoʻao a hahai i nā ʻōlelo kuhikuhi i hāʻawi ʻia.