Pehea ʻo Davina McCall e nānā mau ai i ka ʻōpio

ʻIke ʻia ʻo Davina McCall no kona helehelena ʻōpio a me kona ikaika hiki ʻole ke hōʻole ʻia, a nui ka poʻe e noʻonoʻo nei pehea ʻo ia e hoʻokō ai i kona ʻōpio ma mua o ka wā ma mua. ʻOiai ʻo ia i ka maka o ka lehulehu no kahi kokoke i 30 mau makahiki, ʻoiai ʻo Davina e ʻelemakule ana i hope.

ʻO kekahi o kāna mau mea huna i ka pale ʻana i ka makahiki ʻo kāna hana mālama ʻili. Mālama ʻo Davina i ka maʻalahi, me ka hoʻohana ʻana i nā huahana hiki ke loaʻa i nā hale kūʻai nui a me nā hale kūʻai alanui kiʻekiʻe. Hoʻohiki ʻo ia me ka wai Micellar a Garnier e hoʻomaʻemaʻe a wehe mālie i ka make-up. Hoʻopili ʻo ia i kēia me kahi toner na Dr Frances Prenna Jones i kapa ʻia ʻo Formula 2006, kahi kūpono no kona ʻili ʻaila. Hoʻopau ʻia kāna hana mālama ʻili me ka "luxurious" Ultra-lift night cream a Garnier a me ka pale lā SPF50.

I ka wā e pili ana i ka make-up, makemake ʻo Davina i kahi hiʻohiʻona kūlohelohe. Hoʻohana pinepine ʻo ia i nā huahana mai Trinny Woodall's range, Trinny London, me kā lākou BFF De-Stress cream no ka uhi māmā. ʻO ka mascara kumu, ʻo Clinique's Chubby stick lipsticks, a me ka hoʻopā ʻana i ka ʻulaʻula e hoʻopiha i kona helehelena hou.

Ua lilo ka lauoho ʻoluʻolu o Davina i mea hōʻailona o kāna kiʻi. Hoʻomaloʻo ʻo ia i kāna mau laka ma ka home a ʻaʻole ʻae i kona lauoho e maloʻo i ka ea, e koho ana i kahi maloʻo maloʻo me kahi pulupulu maikaʻi.

He kuleana koʻikoʻi ka hoʻoikaika kino i ke ʻano ʻōpio o Davina. Kākoʻo ʻo ia i ka hoʻomaʻamaʻa maʻamau a manaʻoʻiʻo ʻo ia ke kī i ka ʻōpio. Hoʻokomo ʻo Davina i nā ʻano hana like ʻole i kāna hana maʻamau, e like me ka hele wāwae ʻīlio, holo, Pilates, papa mokomoko, a me ka hoʻomaʻamaʻa kaumaha. Loaʻa iā ia nā hoʻomaʻamaʻa lima mau minuke ma kāna pūnaewele.

Ua hahai ʻo Davina i ka ʻai ʻole kō, e kōkua ana i kona olakino holoʻokoʻa. Ua lanakila ʻo ia i nā hakakā i hala me ka anorexia a me ka addiction a i kēia manawa ua hoʻokumu mua ʻo ia i kona pono.

I ka hopena, ʻo nā mea huna a Davina McCall e kūʻē i ka wā ʻelemakule e komo pū me kahi hana mālama ʻili manuahi ʻole, hoʻonaninani kūlohelohe, lauoho maikaʻi ʻia, hoʻomaʻamaʻa maʻamau, a me ka ʻai ʻole ke kō. ʻO kāna kūpaʻa i ka mālama ʻana iā ia iho i loko a me waho ka mea e ʻoi aku ka ʻōpio ma mua o ka wā.

