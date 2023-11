Freesync vs G-Sync: Hoʻopau i ke kaua Monitor Monitor

ʻO nā mea nānā pāʻani me ka AMD FreeSync a i ʻole Nvidia G-Sync logo i lilo i mea maʻamau i ka mākeke. Hāʻawi nā ʻenehana ʻelua i nā helu hōʻano hou e hōʻoia i ka pāʻani maʻalahi a paʻa. Akā mau ka nīnau: ʻo wai ka mea ʻoi aku ka maikaʻi?

ʻOi aku ka like o ka AMD FreeSync a me Nvidia G-Sync ma mua o nā ʻokoʻa. Hoʻopili kēia mau ʻenehana refresh rate i ka refresh rate o ka monitor me ka frame rate output e ka hāmeʻa, e hoʻopau ana i ka haehae ʻana o ka pale a me ka hōʻoia ʻana i ka pāʻani maʻalahi. Hoʻopuka pū nā mea ʻelua i nā pilikia pacing frame i hiki ke hoʻomake. ʻO ka V-sync kahi mea ʻē aʻe akā hiki ke hoʻohaʻahaʻa i ka nui o ke kiʻi. Hoʻopili ʻo FreeSync a me G-Sync me ka ʻole o ka kaumaha ʻana i ka hana.

ʻOiai ʻo ka hapa nui o nā hōʻike me ke kākoʻo FreeSync a i ʻole G-Sync e kūpono me nā ʻenehana ʻelua, aia kekahi mau ʻokoʻa. Pono ʻo Nvidia's G-Sync a me G-Sync Ultimate i nā lako kikoʻī a hana wale me Nvidia GPUs. ʻOi aku ka maikaʻi o kēia hoʻonā waiwai ma lalo o 40-48Hz. Eia naʻe, i nā hiʻohiʻona o ka honua maoli, ʻaʻohe hopena koʻikoʻi kēia pōmaikaʻi. Hōʻike ka hapa nui o nā mea hoʻohana i nā ʻike maikaʻi me FreeSync a me G-Sync ma nā haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa.

Ma nā ʻōlelo o nā hiʻohiʻona, ʻo nā hōʻike like ʻole ʻo FreeSync a me G-Sync Compatible. Hele mai nā ʻokoʻa nui me Nvidia's G-Sync a me G-Sync Ultimate monitors, nona ka lako pono no ke kākoʻo ʻoi aku ka nui o ka refresh rate. Eia nō naʻe, ʻo nā kūlana kahi e holo ai kahi pāʻani ma lalo o 48 FPS me ka hoʻololi ʻana i ka hoʻololi ʻana he kakaikahi. Hoʻoponopono nā mākaʻikaʻi FreeSync a me G-Sync Compatible i kēia pilikia ma ka hana hou ʻana i nā kiʻi.

I ka hiki ʻana mai i ka nānā ʻana a me ka hoʻohālikelike kāleka wikiō, ʻo ka hapa nui o nā mākaʻikaʻi e kākoʻo ana iā AMD FreeSync a i ʻole Nvidia G-Sync Compatible pono e hana like. Hiki ke hoʻokō pono ʻole kēia no ka mea hoʻohana nā ʻenehana ʻelua i ka maʻamau VESA Adaptive-Sync. Eia naʻe, ua haʻalele nā ​​mākaʻikaʻi G-Sync a me G-Sync Ultimate o Nvidia mai kēia maʻamau a kākoʻo wale i nā helu hoʻomaha hou me Nvidia GPU.

Ma ke ʻano o ka waiwai, ʻaʻohe ʻokoʻa koʻikoʻi ma waena o AMD FreeSync a me Nvidia G-Sync. ʻOi aku ka maikaʻi o nā hōʻike G-Sync a me G-Sync Ultimate, ʻoiai ka hapa nui o nā hōʻike e hāʻawi iā Nvidia G-Sync Compatible me ke kākoʻo AMD FreeSync.

ʻO wai ka maikaʻi: FreeSync a i ʻole G-Sync?

Hāʻawi ʻo FreeSync a me G-Sync i nā hana like a me nā hiʻohiʻona. ʻO ke koho e pili ana i ka hoʻohālikelike ʻana me kāu kāleka kiʻi a me ka nānā.

Ua kūpono nā mākaʻikaʻi FreeSync a me G-Sync me kekahi?

I ka hapanui o nā hihia, hiki i nā mea nānā ke kākoʻo i kekahi ʻenehana ke hana pū me kekahi. Eia naʻe, ʻaʻole i hōʻoia ʻia ka hoʻohālikelike ʻana no ka mea aia nā ʻokoʻa hōʻoia a me nā nuances ma waena o AMD, Nvidia, a me VESA.

Hāʻawi ka AMD FreeSync a me Nvidia G-Sync i ka waiwai no ke kālā?

Ma keʻano o ka waiwai, heʻuʻuku liʻiliʻi ma waena o nāʻenehanaʻelua. ʻOi aku ke kumukūʻai o nā hōʻike G-Sync a me G-Sync Ultimate, ʻoiai ʻo FreeSync a me G-Sync Compatible monitor e hāʻawi i kahi koho ʻoi aku ka uku me nā hiʻohiʻona like.

ʻO ke kaua ma waena o AMD FreeSync a me Nvidia G-Sync i ka hopena i kahi kaula. Hāʻawi kēia mau ʻenehana i nā hopena like, a ʻo ke koho e pili ana i ka makemake o kēlā me kēia kanaka a me ka hoʻohālikelike ʻana me nā ʻāpana lako ʻē aʻe. He mea nui e noʻonoʻo i nā pono kikoʻī a me ke kālā ke koho ʻana i kahi nānā pāʻani.