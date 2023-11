ʻO ka mana o nā mea kanu hale: hoʻomaikaʻi i kou home a me ka pale ʻana i ka mold

Ua mahalo nui ʻia nā hale kanu no ko lākou hiki ke lawe mai i ka ʻoliʻoli a me ka hauʻoli i ko mākou mau wahi noho, ʻoi aku hoʻi i nā mahina anu. Eia naʻe, ʻoi aku ko lākou mana ma mua o ka aesthetics. Ua ʻike paha ʻoe hiki i kekahi mau mea kanu ke hoʻohaʻahaʻa nui i ka pae haʻahaʻa a hoʻoikaika ikaika i ka ulu ʻana o ka ʻōpala? ʻAʻole pili wale ʻo Mould i ke ʻano o ko mākou mau home, akā he pilikia nō hoʻi ke olakino, e like me nā pilikia hanu a me nā allergies. Me ke koho ʻana i nā mea kanu kūpono a me ka mālama pono ʻana, hiki iā ʻoe ke mālama pono i ka ʻōpala ma ke kai a ʻoliʻoli i ka nani o ke ʻano i loko o kou home.

ʻO David Domoney ka mea horticulturist kaulana a kaulana hoʻi i kaʻana like i kona naʻauao i nā mea kanu hale "mould buster" maikaʻi loa e hoʻomaikaʻi i kou wahi noho. Ma ka lawe ʻana i ka makū ma ko lākou mau lau, kōkua ikaika kēia mau mea kanu i ka mālama ʻana i nā pae haʻahaʻa, e hōʻemi ana i ka pilikia o ka poʻo. He kūlana lanakila-lanakila - ʻaʻole wale kēia mau mea kanu e lilo i mea hoʻoheheʻe ea kūlohelohe, akā hāʻawi pū lākou i nā ʻōmaʻomaʻo nani e hoʻokiʻekiʻe i kou wahi.

ʻO ka ivy English, i ʻike ʻia no kāna mau mea hoʻomaʻemaʻe ea, kūpono no nā lumi ʻauʻau a me nā lumi kuke kahi e ulu nui ai ka poʻi lele. Me kona makemake no nā pae haʻahaʻa haʻahaʻa a kiʻekiʻe, ulu maikaʻi ʻo English ivy ma kēia mau hakahaka, e komo ana i ka nui o ka makū a hoʻomaikaʻi i ka holo ʻana o ka ea. E hoʻomanaʻo naʻe, he mea ʻawaʻawa ka ivy English i nā holoholona, ​​​​no laila ʻoi aku ka maikaʻi o ka waiho ʻana i loko o nā ipu hao a i ʻole ma waho o ko lākou hiki.

ʻO nā mea kanu nahesa, i manaʻo ʻia ʻo ia nā mea kanu hale maikaʻi loa no ka hoʻopaʻa ʻana i ka nui o ka wai, ke kaena nei i kahi pono nui ʻē aʻe: pono lākou i ka mālama liʻiliʻi. Pono kēia mau mea kanu kūpaʻa e hoʻoinu i hoʻokahi manawa i ka pule a i ʻole e like me ka pinepine ʻole i kēlā me kēia pule ʻelua. Hoʻohui ʻia, ʻike ʻia nā mea kanu nahesa e hakakā i nā hopena pōʻino o ka trichlorethylene, kahi kemika ʻino i loaʻa mau i nā huahana hoʻomaʻemaʻe hale. Nui a hiki ke hoʻololi, hiki iā lākou ke ulu i loko o nā lumi maloʻo a maloʻo.

ʻO nā līlia maluhia, kaulana no kā lākou mau pua keʻokeʻo keʻokeʻo a me nā lau lush, ʻaʻole wale e hoʻohui i ka nani i kou home akā kōkua pū kekahi i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā pae haʻahaʻa. ʻO ka ulu ʻana i nā wahi mahana a me ka haʻahaʻa, mahalo nā lilia maluhia i ka wai maʻamau akā pono e waiho ʻia ma waho o ka hiki ʻana o nā holoholona ma muli o ko lākou ʻona. ʻO ko lākou makemake no ka haʻahaʻa e kūpono ai lākou no nā wahi i hoʻopili ʻia.

ʻO nā Palms, me ko lākou hoʻolālā nani a me nā hiki ke hoʻomaʻemaʻe i ka ea, ʻoi aku ka nui o nā mea i manaʻo ʻia i ka wā e pili ana i ka pale ʻana. ʻO kēia mau mea kanu, kahi e pono ai ka hoʻoinu ʻana i hoʻokahi manawa i ka pule a i kēlā me kēia lā he ʻumi, he maʻalahi loa ka mālama ʻana. I ka wā hoʻoilo, e ʻimi i kahi ʻālohilohi ma kahi kokoke i ka puka makani komohana a i ʻole hema e kū pono ana i kou pāma, no ka mea e ulu ana lākou i ka mālamalama o ka lā. Hoʻohui nā Palms i kahi paʻi o ka hanohano i kēlā me kēia lumi a hiki ke lilo i mea pani nani no nā kumulāʻau Kalikimaka ma hope o ka wā ʻahaʻaina.

ʻO ka hoʻokomo ʻana i kēia mau mea kanu i loko o kou home ʻaʻole e hoʻomaikaʻi wale i kona hoʻopiʻi hiʻohiʻona akā mālama pū kekahi i nā hopena ʻino o ka poʻo. ʻO ke koho ʻana i ka mea kanu kūpono no kēlā me kēia wahi a hāʻawi iā lākou me ka mālama pono e hōʻoia i ka nani a me ka olakino maikaʻi o kou home a puni ka makahiki.

NPP

1. Hiki i nā mea kanu hale ke hoʻopau loa i ka ʻōpala?

Hiki i nā mea kanu hale ke hoʻemi nui i ka pilikia o ka palaka ma o ka lawe ʻana i ka nui o ka wai a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ea. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomanaʻo he hoʻokahi wale nō ʻāpana o kahi ala ākea e pale aku ai i ka mold. ʻO ka ventila kūpono, ka hoʻomaʻemaʻe maʻamau, a me ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia kumu e like me ka leaks a i ʻole ka maʻemaʻe he mau hana koʻikoʻi ia i ka hoʻopau ʻana i ka ʻōpala.

2. Hiki i nā mea kanu hale a pau ke ulu i nā wahi haʻahaʻa kiʻekiʻe e like me nā lumi lumi a me nā lumi kuke?

ʻAʻole hiki i nā mea kanu a pau ke ʻae i nā pae haʻahaʻa kiʻekiʻe, ʻoi loa ma nā wahi e like me nā lumi lumi a me nā lumi kuke. Eia nō naʻe, ulu maikaʻi kekahi mau mea kanu, e like me ka English ivy a me nā lilia maluhia, i kēia mau kaiapuni a kōkua ikaika i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka haʻahaʻa. Pono e koho i nā mea kanu i kūpono i nā kūlana kiko'ī o kēlā me kēia wahi o kou home.

3. He mea make anei na meakanu hale i na holoholona?

ʻOiai hiki i kekahi mau mea kanu hale ke lilo i mea ʻawaʻawa i nā holoholona, ​​​​ʻaʻole nā ​​mea kanu āpau i mea hoʻoweliweli. He mea nui e noiʻi a koho i nā mea kanu pili holoholona inā he mau hoaaloha huluhulu ma ka home. ʻO kahi ʻē aʻe, hiki iā ʻoe ke waiho i nā mea kanu ʻawaʻawa mai ko lākou hiki ʻana a i ʻole ke koho ʻana i nā ipu hao e mālama pono ai i ko lākou palekana.

4. Hiki ke hoʻohana ʻia nā mea kanu hale e pani i nā kumulāʻau Kalikimaka?

ʻAe, hiki i kekahi mau mea kanu hale e like me nā lāʻau pāma ke koho maikaʻi loa i nā kumulāʻau Kalikimaka ma hope o ka wā hoʻomaha. ʻO ko lākou kiʻekiʻe a me ka hoʻolālā nani e hoʻohui i kahi paʻi o ka maʻalahi i kēlā me kēia wahi. E koho wale i kahi mea kanu i kūpono i kāu makemake a me nā kūlana kukui i loaʻa i kou home.