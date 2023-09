Hoʻokomo ʻo Forza Motorsport i ke ʻano hiki ke komo no nā mea pāʻani makapō

ʻO Forza Motorsport, ka franchise pāʻani heihei kaulana, ke hoʻomau nei i ka pana ʻana i nā palena o ka hiki. Ma hope o ka hoʻokomo ʻia ʻana o ka ʻōlelo hōʻailona i loko o ka pāʻani a me nā koho hoʻolōʻihi manawa i nā hoʻomaʻamaʻa mua, ʻo ka pāʻani ʻo Forza Motorsport e hiki mai ana e manaʻo e mālama i nā mea pāʻani makapō me kāna ʻano hou i kapa ʻia ʻo Blind Drive Assist.

Ua loaʻa iā Steve Saylor ka manawa kūpono e hoʻāʻo ai i ke ʻano a kaʻana like i kāna ʻike ma Twitter. Hoʻohana ke ʻano i kahi hui o nā leo leo a me nā hana maʻamau e kōkua i nā mea pāʻani makapō i ka wā pāʻani.

Hāʻawi nā leo leo ma Blind Drive Assist i ke alakaʻi e like me ka mea i loaʻa i nā pāʻani hoʻokele rally, kahi e wehewehe ʻia ai nā huli e hiki mai ana. Eia nō naʻe, lawe ʻo Forza Motorsport i kahi ʻanuʻu ma o ka hoʻopili ʻana i nā manaʻo like me ka sonar. Hāʻawi ʻia nā mea pāʻani me nā leo like ʻole e hōʻike ana i ke kūlana o kā lākou kaʻa ma ke ala e pili ana i kona mau ʻaoʻao a huli, a me nā ʻōkuhi no ka braking a me ka wikiwiki.

Ua wehewehe mua ʻo Saylor i nā leo leo ma ke ʻano he "cacophony of sound," akā ma hope o ka hoʻoponopono ʻana i nā mika leo a me nā pae leo e kūpono i kāna mau makemake, ʻike ʻo ia i ka hoʻomaikaʻi nui ʻana i kāna mau mākau heihei. I loko o kahi wikiō, wehewehe ʻo ia i ka loaʻa ʻana o nā hoʻonohonoho kūpono a me ka ʻike ʻana i nā cues i alakaʻi iā ia e lanakila i ka heihei.

He mea nui e hoʻomaopopo ʻo ka makapō ʻaʻole ia he hemahema o ka ʻike. Hōʻike ia i kahi pōʻino ʻike kahi i hoʻopilikia nui ʻia ka ʻike. Hāʻawi ʻo Saylor i nā wehewehe hiʻohiʻona eloquent o kēia manaʻo ma kahi wikiō āna i hōʻike ai.

Me ka hoʻolauna ʻana o Blind Drive Assist, lilo ʻo Forza Motorsport i ʻike aural me ke kākoʻo ʻike. He hōʻailona koʻikoʻi kēia i ka hiki ke komo i nā pāʻani heihei.

ʻO nā koho ʻē aʻe e hiki ai i ka pāʻani ke hiki ke wehe i nā hui kaʻa no ka pāʻani pāʻani hoʻokahi, hoʻohuli i nā kaʻa AI i mau ʻuhane, nā wehewehe leo no nā cutscenes, a me nā koho leo kikoʻī loa no nā ʻano like ʻole o nā leo o ka pāʻani.

Ua hui pū ʻo Turn 10 Studios, ka mea hoʻomohala ma hope o Forza Motorsport, me ke kākāʻōlelo hiki iā Brandon Cole a me Steve Saylor e hana i ke ʻano Blind Drive Assist. Hoʻonohonoho ʻia ka pāʻani e hoʻokuʻu ma ʻOkakopa 10, me ka loaʻa mua ʻana o ka poʻe kūʻai i ka Premium Edition.

