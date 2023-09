ʻO ka hui pū ʻana ma waena o Fortnite a me My Hero Academia

He kumu e hauʻoli ai ka poʻe pā Fortnite a me My Hero Academia no ka mea e lawe mai ana ka hui hou ʻana i nā mea aloha ʻo My Hero Academia i ka honua o Fortnite. I loko o kahi trailer hou, hōʻike ʻia ka pāʻani kaua royale kaulana ʻo Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, a me Mina Ashido i hana i kā lākou hoʻomaka ma ka Fortnite Item Shop.

ʻO nā mea mai ke kula kiʻekiʻe ʻo UA, ʻo Shoto Todoroki me kāna mana hau a me ke ahi, ʻo Eijiro Kirishima me kona ʻili paʻakikī, a ʻo Mina Ashido me kāna mau mea hiki ke hoʻokumu i ka waikawa, ua hoʻi hou mai no kahi ʻoihana hoʻomaʻamaʻa hou i ka Fortnite v26.10 update. Hiki i nā mea pāʻani ke hoʻomaka i nā ʻimi i loko o ka pāʻani e loaʻa iā XP a hoʻolulu hou iā lākou iho i kēia ʻike crossover hoihoi.

ʻO ka hui pū ʻana o Fortnite me My Hero Academia e hōʻike ana i ka hoʻomau ʻana o nā pāʻani Epic e lawe mai i nā kiʻi kaulana mai nā fandoms like ʻole i ka pāʻani. ʻAʻole hoʻohui kēia hui pū i nā mea hou i ka pāʻani, akā hoʻolauna pū kekahi i kahi moʻolelo kūʻokoʻa a me nā luʻi hou no nā mea pāʻani e ʻimi.

Hāʻawi kēia hui ʻana i kahi manawa no nā mea pā o My Hero Academia e komo pū me kā lākou mau mea punahele i kahi ʻano pāʻani ʻē aʻe, ʻoiai ua hoʻolauna ʻia nā mea pāʻani Fortnite i ka honua waiwai o My Hero Academia. Hiki i nā waihona pāʻelua ke hui pū e hauʻoli i ka hauʻoli a me ka hauʻoli o kēia hanana crossover.

Ke wehe nei ka hui pū ʻana ma waena o Fortnite a me My Hero Academia, hiki i nā mea pā ke manaʻo i nā mea hou aʻe, nā ʻimi, a me nā uku i nā mea hou e hiki mai ana. E hoʻomau no nā kikoʻī hou aʻe a hui pū i ka huakaʻi ʻoiai ua hui pū kēia mau mea hōʻailona i ka honua o Fortnite.

Nā wehewehena:

- Fortnite: He pāʻani wikiō kaua royale kaulana i hoʻomohala ʻia e Epic Games, kahi e hakakā ai nā mea pāʻani i kekahi i kekahi e lilo i mea hope loa.

- My Hero Academia: He manga kaulana a me ka anime series i haku ʻia e Kohei Horikoshi, i hoʻokumu ʻia i loko o kahi honua kahi e loaʻa ai i nā poʻe nā mana superhuman i kapa ʻia ʻo "Quirks." ʻO ka moʻolelo e pili ana iā Izuku Midoriya, he keikikāne me ka ʻole o Quirk, e manaʻo ana e lilo i koa.