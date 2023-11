ʻO ka mea hou a Fortnite: He aha ka mea e manaʻo ai a pehea e hoʻoponopono ai i nā pilikia pili

ʻO Fortnite, ka pāʻani kaua royale kaulana i hoʻomohala ʻia e Epic Games, ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻopaʻa ʻia i ka manawa hoʻomaha i ka lā 23 Nowemapa 2023, no ka hoʻohou v27.11 i manaʻo nui ʻia. Manaʻo ʻia kēia mea e hoʻihoʻi mai i nā mea kaua aloha, nā mea, a me nā pāʻani mai Seasons 9 a me X, me ka Heavy Sniper Rifle, Proximity Grenade Launcher, Storm Flip, a me nā mea hou aku.

I loko o ka manawa mālama, i hoʻonohonoho ʻia mai 09:00 a 13:00 UTC, e hoʻopau ʻia ka matchmaking no ka manawa pōkole, a hiki i nā mea pāʻani ke hālāwai me nā pilikia e like me ka "Fortnite servers not responding" error message. No ke kōkua ʻana i ka hoʻēmi ʻana i kēia mau pilikia, eia kekahi mau hana e hiki ai iā ʻoe ke hana:

1. E hoʻomaka hou i kāu pāʻani, console, a i ʻole PC: I kekahi manawa, hiki i kahi hoʻomaka maʻalahi ke hoʻonā i nā pilikia pili.

2. E nānā i ka Epic Games Server Status page: Ma ke kipa ʻana i ka Epic Games Server Status page (URL: epicgames.com/status), hiki iā ʻoe ke nānā inā loaʻa nā pilikia kikowaena.

3. Hoʻololi i nā hoʻonohonoho DNS: ʻO ka hoʻoponopono ʻana i kāu mau hoʻonohonoho DNS i kahi mea lawelawe ʻē aʻe hiki ke hoʻomaikaʻi i ka paʻa pili. E noʻonoʻo i nā palapala a kāu kelepona a i ʻole e ʻimi ma ka pūnaewele no nā kuhikuhi kikoʻī i kāu platform.

4. E hoʻomaʻemaʻe i ka huna huna: ʻO ka holoi ʻana i ka huna huna ma kāu console hiki ke kōkua i ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia hana. E nānā i ka manual mea hoʻohana o kāu console a i ʻole ka pūnaewele kākoʻo no nā ʻōlelo aʻoaʻo no ka holoi ʻana i ka huna huna.

5. Hoʻopau i nā pā ahi/VPN no kekahi manawa: Hiki i nā pā ahi a i ʻole VPN ke hoʻopilikia i ka pilina o ka pāʻani i kekahi manawa. ʻO ka hoʻopau ʻana iā lākou no ka manawa lōʻihi hiki ke kōkua i ka ʻike inā ke kumu lākou i kekahi pilikia.

I ka wā haʻahaʻa, e hana ana ʻo Epic Games i nā hōʻano hou ʻikepili koʻikoʻi a me ka mālama ʻana o ka server e hōʻoia i ka hoʻopololei ʻana o ka v27.11 update. ʻOiai e kali ana i ka hoʻomaka ʻana o nā lawelawe, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻomanawanui.

No ka mālama ʻana i ka holomua o ka hoʻonui ʻana, e hahai i ka lima Fortnite Status Twitter no nā hoʻonui manawa maoli mai Epic Games. Hoʻohui ʻia, hāʻawi ka ʻaoʻao kūlana Epic Games i ka ʻike e pili ana i nā pae o ka hoʻonohonoho ʻana i ka patch, e hōʻike ana i ka wā e like me ka hoʻopaʻa inoa ʻana a me nā pāʻani "Ke holomua nei" a i ʻole "Hoʻoholo ʻia."

Manaʻo ʻia ka manawa hoʻohaʻahaʻa no kēia hōʻano hou ma kahi o ʻehā hola, mai 09:00 AM a 01:00 PM UTC. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo e hiki mai ana nā hoʻonui i manaʻo ʻole ʻia. E hoʻomau i ka manaʻo hou o Twitter mai Epic Games no ka ʻike pololei loa.

NPP:

Nīnau: He aha ka hōʻano hou v27.11 no Fortnite?

A: ʻO ka v27.11 update no Fortnite he hotfix e hoʻihoʻi mai i nā mea kaua kaulana, nā mea, a me nā pāʻani mai Seasons 9 a me X.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o ka mālama ʻana o ke kikowaena Fortnite no ka hōʻano hou v27.11?

A: Manaʻo ʻia ka mālama ʻana o ka server Fortnite no ka v27.11 update ma kahi o ʻehā hola, mai 09:00 AM a 01:00 PM UTC.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke hoʻoponopono i ka hewa "Fortnite servers not responding"?

A: No ka hoʻoponopono ʻana i ka hewa "Fortnite servers not responding", hiki iā ʻoe ke hoʻāʻo e hoʻomaka hou i kāu pāʻani, e nānā i ka ʻaoʻao kūlana Epic Games Server Status, hoʻololi i nā hoʻonohonoho DNS, hoʻomaʻemaʻe i ka cache console, a i ʻole ka hoʻopau ʻana i nā pā ahi/VPN.

Nīnau: Ma hea e hiki ai iaʻu ke loaʻa i nā mea hou i ka manawa maoli i ka holomua o ka hoʻohou Fortnite?

A: Hiki iā ʻoe ke hahai i ka lima Fortnite Status Twitter no ka hoʻonui ʻana i ka manawa maoli ma ka holomua ʻana o Fortnite. Hāʻawi pū ka ʻaoʻao kūlana Epic Games i ka ʻike e pili ana i nā pae hoʻonohonoho patch.