ʻO Fortnite Update 26.10: Downtime Time a me nā manaʻo e pili ana i ka ʻikepili hou

Ua hoʻolaha ka mea hoʻomohala Fortnite, Epic Games, ʻaʻole loaʻa ka pāʻani no ka hoʻonui ʻana 26.10. E pili ana kēia hōʻano hou i nā paepae like ʻole me PS5, PS4, Xbox consoles, Nintendo Switch, Android, a me PC. Hiki i nā mea pāʻani ke manaʻo e loaʻa ka mea hou no ka hoʻoiho ʻana ma ke kakahiaka o Kepakemapa 12.

Me ka hōʻano hou, pono nā mea hoʻohana e kali i kahi manawa o ka downtime server. ʻO kēia ke ʻano o Fortnite e hoʻokani ʻole ʻia no kekahi mau hola. No ka ʻike kikoʻī e pili ana i ka wā hiki iā ʻoe ke komo hou i ka pāʻani, eia ka 26.10 server downtime schedule:

- Hoʻomaka ka manawa haʻahaʻa ma 4 AM ET, no laila e hoʻopau i ka hoʻokūkū ma mua.

- No nā poʻe UK, e hoʻomaka ka manawa piha piha ma 9 AM BST aʻo ka hoʻopaʻapaʻa ʻana e hoʻopau ʻia ma 8.30:XNUMX AM BST.

ʻOiai ʻaʻole i hōʻike maopopo ʻia nā pāʻani Epic i ka wā e pau ai ka manawa haʻahaʻa, ʻo ka mālama ʻana ma kahi o ʻelua mau hola. No laila, pono ʻo Fortnite e hoʻi ma ka pūnaewele ma ka 11 AM BST ma ka hope loa.

ʻO ka hoʻolaha ʻana o kēia hoʻolaha i hoʻokuʻu i ka manaʻo i waena o nā mea hoihoi e pili ana i nā ʻike hou e hoʻokomo ʻia i ka update 26.10. Manaʻo kekahi poʻe, me ka hoʻomaka koke ʻana o Mortal Kombat 1, hiki i Sub Zero mai ka franchise ke lilo i mea pāʻani ma Fortnite.

Hoʻohui ʻia, manaʻo ʻia nā Epic Games e hoʻolauna i kahi mea hou a i ʻole mea kaua, a me kahi Augment hou. E loaʻa pū i ka hale kūʻai mea nā ʻili hou no nā mea pāʻani e kiʻi a hoʻonui i kā lākou ʻike pāʻani.

Ma ka ʻaoʻao o kēia mau hoʻohui hou, e hoʻoponopono ʻo Epic Games i nā pōpoki maʻamau a me nā glitches pāʻani mai ka hoʻomaka ʻana o ke kau hou, e hoʻomaikaʻi hou i ka pāʻani no ka leʻaleʻa maikaʻi.

Source: Epic Games Twitter Hoʻolaha