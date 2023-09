Hoʻokomo ʻo Fortnite 26.10 Update i kaʻu Hero Academia Crossover

Ua hōʻea mai ka mana hou o Fortnite, version 26.10, me kekahi mau hiʻohiʻona hoihoi a me nā ʻike. ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o kēia hoʻolaha ʻo ka My Hero Academia crossover, e lawe mai ana i nā kiʻi a me nā mana mai ka moʻo anime kaulana i ka pāʻani kaua royale.

Hiki i nā mea pāʻani ke hoʻohana i kā Todoroki's Ice Wall item, kahi e hiki ai iā lākou ke hana i nā pale glacial no ka pale ʻana a i ʻole ka hoʻouka kaua ʻana. He nui ke ola kino o ka Ice Wall a hiki ke pale aku i ka poino a nahaha. Hiki ke loaʻa ma ka honua, ma nā pahu, a i ʻole ma All Might Supply Drops. Hoʻohui kēia mea i kahi wili kūʻokoʻa i ka pāʻani, no ka mea hiki iā ia ke paʻa i nā hoa paio a hoʻoneʻe iā lākou a puni ka hau.

Ma waho aʻe o ka Ice Wall, hiki i nā mea pāʻani ke hoʻohana i ka mana Smash o Deku, hiki iā ia ke kikeke koke i nā ʻenemi me hoʻokahi pā. Eia naʻe, hiki ke loaʻa kēia mana mai kahi All Might Supply Drop, no laila pono nā mea pāʻani e makaʻala i kēia mau hāʻule.

ʻO ka hoʻopau ʻana i nā ʻimi a Deku a me nā ʻimi a Todoroki e uku i nā mea pāʻani me nā helu ʻike, a ʻo ka hoʻopau ʻana i nā huina ʻeono o My Hero Academia Quests e hoʻonui koke i ka mea pāʻani.

Eia kekahi, ua hoʻohui ʻia ʻekolu ʻili hou o My Hero Academia i ka Item Shop. Hiki i nā mea pāʻani ke hakakā i kēia manawa ʻo Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, a me Mina Ashido, ʻekolu o nā koa kiʻekiʻe o UA i ka hoʻomaʻamaʻa.

Ma waho aʻe o ka ʻike crossover, hoʻolauna pū ka mea hou i ka mea Pizza Party, hiki ke ho'ōla i nā mea pāʻani a hoʻonui i kā lākou pale. ʻO ka Reckless SMG Reload augment e hiki ai i nā SMG ke hoʻouka hou i ka wikiwiki, a hiki ke wehe ʻia nā ʻano Super Level hou no kekahi mau lole ma Season Level 100 a me 125.

Ma ka holoʻokoʻa, lawe mai ka Fortnite 26.10 i kahi ʻano o nā hiʻohiʻona hou a me nā ʻike no nā mea pāʻani e leʻaleʻa. ʻO ka hoʻokuʻu ʻana i nā mana ikaika, ka hana ʻana i nā pale hau, a i ʻole ka hoʻonui ʻana i nā lole, aia kekahi mea no kēlā me kēia mea i kēia mea hou.

Nā kumu: Fortnite Patch Notes