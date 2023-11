Ke kaʻa ʻana mai Cairns a hiki i ka Atherton Tablelands, hoʻokipa ʻia au e kahi kiʻi nani o ka ʻāina ʻāwili ma lalo o ka lani i uhi ʻia. ʻOiai ua kaulana kēia ʻāina no kāna mau holoholona hihiu like ʻole, me nā marsupial a me nā ʻano manu liʻiliʻi, ua paʻa koʻu manaʻo i kahi mea ola e peʻe nei ma ʻaneʻi no nā miliona mau makahiki - ʻo ka nahele nahele ʻo Boyd.

ʻAʻole like me kona mau hoa kaulana, ʻo ka Boyd's forest dragon ka haku o ka camouflage, e hui pū ʻia me ka lau nahele me kona mau unahi ʻeleʻele a hina. I mea e ʻike ai i kēia mau mea paʻakikī, pono kekahi i nā maka maka a i ʻole ke alakaʻi a kahi loea e like me James Boettcher, nona ka FNQ Nature Tours. ʻO ka ʻike nui a me ke aloha o Boettcher i ka deragona ululāʻau o Boyd e lilo ia i alakaʻi kūpono no ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ka wao ua.

Ke ʻimi nei mākou i loko o ka wao ua ʻo Atherton, hōʻike ʻo Boettcher i ka hoʻowalewale maoli o kēia mau ʻīlio. Me ko lākou hiʻohiʻona kūʻokoʻa, me nā papalina ʻulaʻula, kahi dewlap melemele, a me nā unahi kiko liʻiliʻi, hoʻokomo lākou i ke ʻano o kahi mea moʻokalaleo. Hoʻohui ko lākou ʻano i ko lākou ʻano enigmatic - e kali molowa ana i nā inike e hiki mai i ko lākou hiki ma mua o ka hahai ʻana iā lākou.

ʻOiai ʻo ka ʻike ʻana i ka deragona nahele o Boyd me he mea lā he hana paʻakikī, ʻike ʻia ʻo Lake Barrine he puʻuhonua no kēia mau mea kolo. Ma ʻaneʻi, ma waena o kahi wao ua ākea, hiki ke ʻike i kēia mau mea liʻiliʻi i kēlā me kēia mau haneli mika. Eia nō naʻe, hoʻowahāwahā ka hapa nui o nā malihini i ko lākou hele ʻana ma muli o ko lākou hiki ke hoʻohui i loko a me ko lākou makemake i ka malu hohonu.

I ka lā holoʻokoʻa, kūkulu ʻia koʻu manaʻo e like me ke alakaʻi akamai ʻana o Boettcher iaʻu ma o ka wao nahele, kaʻana like ʻana i nā moʻolelo a me nā moʻolelo o kona hālāwai ʻana me kēia mau mea laʻa. He mea hauʻoli ka ʻike hope ʻana i kahi deragona ululāʻau o Boyd, a ʻo ka ʻike ʻana i kona mau wāwae ʻeleʻele lōʻihi, nā maka makaʻala, a me nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa e hoʻopiha iaʻu i ke kahaha.

I loko o kahi honua kahi i koʻikoʻi nui ai ka mālama ʻana i nā holoholona hihiu, ʻo ka Boyd's forest dragon ka mea e hoʻomanaʻo ai i ke ʻano olaola kūʻokoʻa i loaʻa ma nā wao ua o Australia. Ma ka ʻimi ʻana i kēia mau ʻāina like ʻole, hiki iā mākou ke mahalo i nā mea kupanaha i hāʻawi ʻia e ke ʻano a hoʻoulu i ka manaʻo hohonu e mālama i kēia mau wahi noho no nā hanauna e hiki mai ana.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ka deragona nahele o Boyd?

He ʻano moʻo ʻo Boyd's forest dragon i nā wao ua o Tropical North Queensland ma Australia. Ua ʻike ʻia lākou no kā lākou kāmele kūʻokoʻa a me nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa.

Ma hea e loaʻa ai iaʻu ka deragona nahele o Boyd?

ʻO kahi maikaʻi loa e ʻike ai i ka deragona ululāʻau o Boyd ma nā wao ua o ka Atherton Tablelands, ʻoi aku ma kahi o Lake Barrine. ʻO ko lākou hiki ke hoʻohui pū me nā mea e puni ana iā lākou e paʻakikī akā maikaʻi ke loaʻa.

Ua pilikia anei nā ʻīlio hihiu o Boyd?

ʻOiai ʻaʻole i loiloi ʻia ke kūlana o ka heluna kanaka o nā ʻīlio hihiu o Boyd i kēia manawa, ʻo ka nalowale ʻana o ko lākou wahi noho a me ka ʻāpana he mea weliweli nui i ko lākou ola ʻana. He mea koʻikoʻi ka mālama ʻana i nā kaiaola kaiaola no ka mālama lōʻihi ʻana o kēia mau mea ʻokoʻa.

Pehea e hiki ai iaʻu ke makaʻala i ka ʻāina ʻo Atherton Tablelands a me kona mau wao ua?

Hāʻawi kekahi mau mea huakaʻi huakaʻi, e like me FNQ Nature Tours, i nā huakaʻi alakaʻi i ka Atherton Tablelands. Hāʻawi kēia mau huakaʻi i kahi manawa e ʻike ai i ka waiwai o nā mea ola o ka ʻāina a hoʻonui i ka manawa e ʻike ai i ka deragona ululāʻau o Boyd.

