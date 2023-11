E ʻimi i ke ao o nā pō ʻelima ma Freddy's: Help Wanted 2

Aloha mai e ka poʻe pāʻani pāʻani! Hauʻoli mākou e hoʻolauna iā ʻoe i ka hopena hauʻoli o Five Nights at Freddy's: Help Wanted. Ma ke ʻano he mau ʻelele o Steel Wool Studios, eia mākou e hāʻawi iā ʻoe i kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa i ka pāʻani hoihoi a me nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa o FNAF: Help Wanted 2. E mākaukau e hoʻokomo ʻia i loko o kahi ʻano hou o ka makaʻu!

Ma Help Wanted 2, hiki i nā mea pāʻani ke manaʻo i ka nui o nā pāʻani liʻiliʻi puʻuwai ma waena o ʻeono mau ʻano hoihoi. Backstage, Fazcade, Staff Only, Food Prep, Ticket Booth, and a special VR category featuring Five Nights at Freddy's: Sister Location gameplay. Hāʻawi kēlā me kēia ʻāpana i kahi ʻike kūʻokoʻa e mālama iā ʻoe ma ka lihi o kou noho.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi o Help Wanted 2 ka manaʻo nui i ka replayability. Ua hōʻoia nā mea hoʻomohala ʻaʻole ʻelua pāʻani pāʻani like, e hoʻolauna ana i kahi helu staggering o nā mea hiki ke ʻimi nā mea pāʻani. Inā ʻo ia ka lawe ʻana i nā kauoha a nā mea kūʻai aku, ke komo ʻana i nā hana noʻeau, a i ʻole ke kōkua ʻana i nā limahana mālama, e hōʻike ana kēlā me kēia pāʻani i nā pilikia hou a mālama i ka ʻike hou a hoihoi. ʻOiai ua hana ʻia nā pāʻani he nui no ka hāʻawi ʻana i nā ʻike curated e hoʻomanaʻo ana i ka Help Wanted mua, aia nō hoʻi nā mea kupanaha hou i ka hale kūʻai.

E hele i hope a komo i ka honua nani o Roxanne Wolf ma ka Pizzaplex Salon. E hoʻokahe i kāu fashionista i loko ke hoʻonani ʻoe iā ia me kahi ākea o nā mea hoʻonaninani a me nā mea pono. Eia naʻe, e makaʻala, ʻo ka hemolele ke kī i ka wā e pili ana i kēia diva o ka makaʻu.

E komo i loko o ka Fazcade a apo i nā pāʻani maʻamau e like me Bonk-a-Bon a me Fazerblast, kahi o ka pololei a me ka uila-wikiwiki reflexes nā ala i nā helu kiʻekiʻe. E hui pū me ka hui palekana a me ka palekana, e hāʻawi ana i ke kōkua mua i nā malihini i manaʻo ʻole iā lākou iho. Aia ka pilikia i ka hoʻopaʻa ʻana i nā ʻeha me ka ʻole o nā mea hoʻomaha a me ka huki ʻana i ka nānā ʻole.

E hoʻoikaika ma hope o ke kahua kūʻai ma El Chips a e ʻike i ka wikiwiki o ka ʻaina ahiahi ma ka hoʻomākaukau ʻana i ka meaʻai ma ka Pizzaplex me nā hui pū ʻole o nā kauoha. A mai poina i ka Ticket Booth, kahi e holo ai ʻo Kāpena Foxy's Cowboy Adventure ma ke Komohana kahiko a wehe i nā waiwai huna. ʻO ka hope, e hoʻokomo iā ʻoe iho i loko o ka honua weliweli o Five Nights at Freddy's: Sister Location, kahi punahele punahele e ola ana me ka pāʻani VR maʻamau.

Mahalo i nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe o ka headset PSVR 2, hiki i nā mea pāʻani ke manaʻo i kahi ʻike weliweli immersive. Me nā haptics hoʻoponopono a me nā leo 3D, lele ka makaʻu i kahi pae hou o ke kino. Eia kekahi, ʻo ka ʻōnaehana nānā maka e hiki ai i nā mea pāʻani ke komo pū me Mystic Hippo, kahi mea kilokilo nāna e hoʻokūkū i ko lākou ʻike a alakaʻi iā lākou ma o ka pāʻani.

E hōʻailona i kāu mau kalena a mākaukau e luʻu i loko o ka honua weliweli o Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 ma Dekemaba 14, 2023. E hoʻomākaukau iā ʻoe iho no kahi huakaʻi hauʻoli e like me ka wā ma mua!

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. I ka manawa hea e hoʻokuʻu ʻia ai ʻo Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2?

ʻElima mau pō ma Freddy's: Help Wanted 2 e hoʻokuʻu ʻia ma Dekemaba 14, 2023.

2. He aha nā ʻano like ʻole o nā pāʻani liʻiliʻi ma Help Wanted 2?

Help Wanted 2 e hōʻike ana i ʻeono mau ʻano o nā pāʻani liʻiliʻi: Backstage, Fazcade, Staff Only, Food Prep, Ticket Booth, a me kahi ʻāpana VR kūikawā me nā pō ʻelima ma Freddy's: Sister Location gameplay.

3. Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i ka ʻike hou aku i ka pāʻani o Help Wanted 2?

Hāʻawi ʻo Help Wanted 2 i kahi kumu replayability kūʻokoʻa, e hōʻoia ana i kēlā me kēia pāʻani he ʻokoʻa. E komo ʻoe i nā hana like ʻole e like me ka lawe ʻana i nā kauoha, ka hana ʻana i nā hana noʻeau a me ke kōkua ʻana i nā limahana mālama. Manaʻo ka pāʻani e kau i kahi kaulike ma waena o nā ʻike curated a me nā luʻi hou.

4. He aha nā hiʻohiʻona hou i lawe ʻia e ka headset PSVR 2 i Help Wanted 2?

Hoʻokomo ka headset PSVR 2 i nā mea immersive e like me ka controller haptics a me ka leo 3D. ʻO kēia mau mea hoʻonui e hoʻonui i ka weliweli o nā makaʻu lele, e hana ana i kahi ʻike pāʻani kino a me ka hoʻokūkū.

5. E haʻi hou mai iā mākou e pili ana i ka ʻōnaehana nānā maka a me Mystic Hippo.

ʻO ka ʻōnaehana nānā maka e hiki ai i nā mea pāʻani ke launa pū me Mystic Hippo, kahi mea kilokilo nona ka mana kahiko o ka ʻike. Hiki i nā mea pāʻani ke hoʻokūkū iā ia i kahi pāʻani liʻiliʻi wale nō i ka PlayStation 5 a ʻimi i ke alakaʻi i ka Help Wanted 2.