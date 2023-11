ʻO ka hoʻokuʻu hou ʻana o Firefox: He mea hoʻoulu hou no ka pilikino a me ka hana

Inā ʻoe e kali nui nei i ka mea hou loa i ka polokalamu kele pūnaewele ʻo Firefox, e mākaukau e hoʻohauʻoli. ʻO ka hoʻokuʻu e hiki mai ana e hoʻohiki ʻaʻole wale i hoʻonui ʻia i nā hiʻohiʻona pilikino akā pū kekahi o nā hoʻomaikaʻi hoihoi e hoʻokiʻekiʻe i kāu ʻike mākaʻikaʻi.

ʻO kekahi o nā mea hoʻohui kūʻokoʻa ʻo ia ka koho koho Pūnaewele Pūnaewele, i loaʻa i loko o nā hoʻonohonoho pilikino a me ka palekana. Hāʻawi kēia hiʻohiʻona hou i nā mea hoʻohana e kuhikuhi inā hiki i nā pūnaewele ke kūʻai aku a kaʻana like paha i kā lākou ʻikepili pilikino. Ma ka ho'ā ʻana i kēia hoʻonohonoho, hiki iā ʻoe ke hauʻoli i ka maluhia o ka noʻonoʻo, me ka ʻike ʻaʻole e hoʻohana ʻia kāu ʻike o ka wā nānā.

Eia hou, ua hoʻokō ʻo Mozilla i ka Global Privacy Control (GPC), kahi ʻano hana ʻokoʻa e hoʻomaopopo i nā pūnaewele ʻaʻole e kūʻai a kaʻana like i kāu ʻike mākaʻikaʻi ma nā ʻāina he nui. Hana ʻo GPC ma ke ʻano he mea hana ikaika "Mai kūʻai aku" ma nā mokuʻāina e like me Kaleponi, Colorado, a me Connecticut. Hoʻomaʻamaʻa pū ia i ka hiki ke koho i waho no ka hoʻolaha i hoʻopaʻa ʻia a kaohi i ke kūʻai ʻana a i ʻole kaʻana like ʻana i nā ʻikepili pilikino ma nā wahi like ʻole, me EU, UK, Nevada, Utah, a me Virginia.

Akā ʻaʻole ʻo ia wale nō ka mea a Firefox i mālama ai no kāna mau mea hoʻohana. ʻO ka hōʻano hou e hiki mai ana, i kapa ʻia ʻo Firefox 120, e hoʻopili i kahi ʻano o nā hiʻohiʻona hoihoi i hoʻolālā ʻia e hoʻonui i ka hana a me ka ʻike mea hoʻohana. Eia kekahi mau hoʻokomo kaulana:

1. Hoʻokomo i ka ʻikepili Streamlined: Hiki i nā mea hoʻohana ʻo Ubuntu Linux ke hoʻokomo maʻalahi i ka ʻikepili mai Chromium, i hoʻokomo ʻia ma o Snap, e hoʻonui ana i ka hoʻohālikelike a me ka maʻalahi.

2. Hoʻohalahala Pahemo Pahemo: Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻohana i kahi hiʻohiʻona devtool hou e hoʻohālikelike ana i ka nānā ʻana ma waho, e ʻae ana i ka huahana pau ʻole.

3. Hoʻoikaika ʻia ka palekana: Ua hoʻohui ʻo Firefox i nā heleuma hilinaʻi TLS mai ka hale kūʻai kumu ʻōnaehana hana, e hoʻoikaika ana i nā hana palekana. E hoʻohana ʻia kēia hiʻohiʻona ma ka paʻamau ma Windows, MacOS, a me Android, me ke koho e hoʻopau iā ia ma ka papa koho.

4. Hoʻomaikaʻi ʻia ka hoʻokele ʻana i nā palapala hōʻoia: Ua hoʻokomo ʻia nā ʻaoʻao pōkole keyboard e hoʻoponopono i ka hoʻoponopono ʻana a me ka holoi ʻana i nā hōʻoia ma about:logins, e ʻoi aku ka maikaʻi o ke kaʻina hana.

5. Nā hiʻohiʻona pilikino i hoʻomaʻemaʻe ʻia: Hoʻokumu ʻo Firefox i ka pilikino o ka mea hoʻohana ma o ka hoʻolauna ʻana i nā hoʻomaikaʻi ʻana i nā puka makani pilikino a me ka hoʻonohonoho pilikino ETP-Strict, kahi e hāʻawi ai i ka pale i hoʻonui ʻia i ka paʻi manamana lima.

6. ʻOi aku ka maikaʻi o ka nānā ʻana: Ua hoʻomaʻemaʻe ʻia ke ʻano Picture-in-Picture, ʻoiai ua hoʻolauna ʻia kahi hiʻohiʻona kiʻi kihi hou no nā Linux a me Windows, e hāʻawi ana i kahi ʻike multitasking.

NPP:

Nīnau: I ka manawa hea e loaʻa ai ka hoʻokuʻu Firefox hou no ka hoʻoiho?

A: Ua hoʻonohonoho ʻia ka lā hoʻokuʻu kūhelu no Firefox 120 no Nowemapa 21, 2023. Hiki iā ʻoe ke hoʻoiho iā ia mai ka punaewele Firefox.

Me ka hoʻokuʻu ʻana o Firefox e hiki mai ana, hiki i nā mea hoʻohana ke manaʻo i kahi lele nui i mua i kā lākou ʻike pilikino, palekana, a me ka hana. Hoʻopili i ka mea hou e hiki mai ana a hauʻoli i kahi ʻike leʻaleʻa a paʻa i ka pūnaewele me Firefox 120.