ʻO ka Fairphone 5: He ʻanuʻu i nā kelepona paʻa mau

Ua hoʻokuʻu ka hui kelepona Dutch, Fairphone, i ka Fairphone 5, kahi lima lima e hoʻonohonoho i kahi kūlana hou no ka lōʻihi a me ka hoʻoponopono. Me ke kumu kūʻai o £619 (€699), hāʻawi ka Fairphone 5 i 10 mau makahiki o ke kākoʻo polokalamu, kahi hana koʻikoʻi i ka hoʻoponopono ʻana i ka ʻenehana. Hōʻike ka hāmeʻa i kahi pale OLED ʻoluʻolu me ka 90Hz refresh rate, e hāʻawi ana i ka ʻōwili malū a me nā kala ʻoi. ʻOiai e ʻike iki ʻia ka hoʻolālā ʻana i hoʻohālikelike ʻia i nā kelepona hou hou, hāʻawi ia i ka pale wai IP55.

Hoʻohana ʻia ka Fairphone 5 e ka Qualcomm QCM6490 chip, ʻaʻole ia e like me ka ikaika e like me nā chips smartphone kiʻekiʻe akā hāʻawi i ke kākoʻo lōʻihi, me ka liʻiliʻi o ʻelima mau mana hou o ka Android a me ʻewalu mau makahiki o ka palekana. Hoʻokomo pū ka mea hana i kahi slot kāleka microSD, e ʻae i nā mea hoʻohana e hoʻonui maʻalahi i ka waiho ʻana.

Ma ke ʻano o ke ola pākaukau, ʻo ka Fairphone 5 ka lōʻihi ma kahi o 36 mau hola ma waena o nā uku, me ka hiki ke hoʻololi maʻalahi i ka pākaukau no kahi kaʻa. Hoʻolālā ʻia ka pākaukau no ka mālama ʻana i ka liʻiliʻi o 80% o kona mana kumu no ka ʻoi aku ma mua o 1,000 mau pōʻai piha piha.

Ua kūpaʻa ʻo Fairphone i ka hoʻomau ʻana, me ka hoʻohana ʻana i ke gula a me ke kālā kūʻai kūpono, nā mea waiwai i hoʻokumu ʻia, a me nā mea hana hou. Hāʻawi ka hui i kahi palapala hōʻoia ʻelima makahiki a hāʻawi i nā mea hoʻohana i ke koho e hoʻoponopono i ke kelepona iā lākou iho me ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana ʻāpana modular.

Hele mai ka Fairphone 5 me Fairphone OS, e pili ana i ka Android 13, e hāʻawi ana i kahi ʻike mea hoʻohana maʻemaʻe a maikaʻi. Me ʻewalu a 10 mau makahiki o ka palekana palekana, hāʻawi ia i ka hoʻohana lōʻihi ma mua o ka hapa nui o nā kelepona ʻē aʻe. Loaʻa i nā mea hoʻohana ke koho e hoʻokomo i nā ʻōnaehana hana ʻē aʻe inā makemake ʻia.

ʻO nā mea hiki ke kāmeʻa o ka Fairphone 5 e loaʻa i nā kāmera hope ʻelua 50-megapixel a me kahi kāmela selfie 50-megapixel. ʻOiai maikaʻi ka hana kamera i nā kūlana kukui maikaʻi, paʻakikī ia me ka like ʻole o ke kala a me nā kūlana haʻahaʻa.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka Fairphone 5 kahi ʻanuʻu i nā smartphones hoʻomau, e hāʻawi ana i ka lōʻihi, ka hoʻoponopono ʻana, a me ke kumu kūʻai pono. ʻOiai ʻaʻole ia e kūlike i ka hana a me nā mana kamera o nā smartphones kiʻekiʻe, hāʻawi ia i kahi koho kūpono no ka poʻe hopohopo e pili ana i ka ʻenehana a me ka hopena o ke kaiapuni o kā lākou mau polokalamu.

