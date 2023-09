Ke ʻimi nei i ka wā e hiki mai ana o Premium A2P a me P2A Messaging ma Global Business

Ke wehe nei i ka wā e hiki mai ana: He Luʻu hohonu i loko o Premium A2P a me P2A Messaging i ka ʻoihana honua

ʻO ka wā e hiki mai ana o ke kamaʻilio ʻoihana honua e hoʻololi ʻia e ka piʻi ʻana o ka leka uila Application-to-Person (A2P) a me Person-to-Application (P2A). Manaʻo ʻia kēia ʻenehana hou e lilo i mea pāʻani koʻikoʻi i ka honua ʻoihana, e hāʻawi ana i ka nui o nā pono a me nā manawa kūpono no nā ʻoihana o ka honua.

ʻO ka leka uila A2P a me P2A, ʻo ia hoʻi, e pili ana i ke kaʻina hana o ka hoʻouna ʻana i nā leka kelepona mai kahi noi i kahi mea hoʻohana kelepona a ʻo ia hoʻi. Manaʻo ka mākeke leka uila A2P a me P2A e ʻike i ka ulu nui ʻana i nā makahiki e hiki mai ana, e alakaʻi ʻia e ka nui o nā ʻoihana e hoʻohana nei i kēia ʻenehana e hoʻomaikaʻi i ka hoʻopili ʻana a me ka ʻike.

I kēia wā kikohoʻe, ke ʻimi mau nei nā ʻoihana i nā ala hou e launa pū me kā lākou mea kūʻai. Ke puka mai nei ka memo A2P a me P2A ma ke ʻano he mea hana ikaika ma kēia ʻano, e hiki ai i nā ʻoihana ke hāʻawi pololei i nā leka pilikino i nā polokalamu kelepona o kā lākou mea kūʻai. ʻAʻole kēia e hoʻomaikaʻi wale i ka hoʻopili ʻana i ka mea kūʻai aku akā hoʻoulu pū i ka kūpaʻa brand.

Eia kekahi, ʻo ka hiki ʻana mai o ka leka uila A2P a me P2A ua wehe i nā ala hou no nā ʻoihana e hoʻolilo kālā i kā lākou lawelawe. Hiki i nā ʻoihana ke hāʻawi i nā lawelawe leka uila, e ʻae iā lākou e hoʻonui i ka loaʻa kālā. No ka laʻana, hiki i nā ʻoihana ke uku i nā mea kūʻai aku no ka loaʻa ʻana o nā leka hoʻomaopopo pilikino, nā mea hou, a me nā leka hoʻolaha. ʻAʻole wale kēia e hāʻawi i kahi kahawai kālā hou no nā ʻoihana akā hoʻohui pū i ka waiwai no nā mea kūʻai aku ma o ka hāʻawi ʻana iā lākou i ka ʻike pilikino a me ka manawa.

ʻOi aku ka mana o ka leka uila A2P a me P2A ma mua o ka hoʻopili ʻana o nā mea kūʻai aku a me ka monetization. Ke hōʻike nei kēia mau ʻenehana i nā mea waiwai nui no ka hoʻonui ʻana i ka pono hana. Hiki i nā ʻoihana ke hoʻohana i ka leka uila A2P a me P2A e hoʻokaʻawale i nā kaʻina hana like ʻole, e like me ka hōʻoia ʻana i nā kauoha, nā leka hoʻolaha, a me nā nīnau lawelawe lawelawe. ʻAʻole kēia e hōʻemi wale i nā kumukūʻai hana akā hoʻomaikaʻi pū i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku ma o ka hōʻoia ʻana i ka kamaʻilio kūpono a me ka pololei.

Eia nō naʻe, e like me nā ʻenehana e kū mai ana, hele pū mai ka memo A2P a me P2A me kā lākou mau pilikia. ʻO kekahi o nā mea nui e pili ana i ka palekana data. Me nā ʻoihana e hoʻouna ana i ka ʻike koʻikoʻi ma o nā leka uila, e hōʻoia i ka palekana a me ka pilikino o kēia ʻikepili i mea nui. Pono nā ʻoihana e hoʻokomo i nā hana palekana ikaika e pale i ka ʻikepili o kā lākou mea kūʻai aku a mālama i kā lākou hilinaʻi.

Eia kekahi, ʻo ka hoʻokō ʻana i nā lula kekahi mea koʻikoʻi e pono ai nā ʻoihana e noʻonoʻo. Me nā lula e pili ana i ka pilikino ʻikepili e piʻi nui ana, pono nā ʻoihana e hōʻoia i kā lākou mau hana leka A2P a me P2A e hoʻokō me nā kānāwai a me nā lula pili.

ʻOiai ʻo kēia mau paʻakikī, ʻo ka wā e hiki mai ana o A2P a me P2A memo i ka ʻoihana honua e ʻike maikaʻi ʻia. Me ka holomua o ka ʻenehana a me ka hoʻonui ʻana i ka hoʻohana ʻana e nā ʻoihana, ua hoʻonohonoho ʻia ka leka uila A2P a me P2A e lilo i ʻāpana koʻikoʻi o ka ʻāina kamaʻilio ʻoihana.

I ka hopena, ua hoʻonohonoho ʻia ka piʻi ʻana o ka leka uila A2P a me P2A e hoʻololi i ke ala e kamaʻilio ai nā ʻoihana me kā lākou mea kūʻai. Ma ka hāʻawi ʻana i ka kamaʻilio pilikino, manawa kūpono, a paʻa hoʻi, ʻaʻole e hoʻonui wale kēia mau ʻenehana i ka hoʻopili ʻana o ka mea kūʻai aku a me ka ʻike akā e wehe pū ana i nā ala hou no ka loaʻa kālā a me ka hana pono. Ke neʻe nei mākou i mua, ʻo nā ʻoihana e hoʻohana pono ana i kēia mau ʻenehana e kū maikaʻi ʻia e noho i mua i ka ʻoihana hoʻokūkū hoʻokūkū honua.