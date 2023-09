Ke ʻimi nei i ka hoʻomohala ʻana o ka ʻenehana kikokikona i ka haʻiʻōlelo

Wehewehe i ka huakaʻi: ka ulu ʻana o ke kikokikona i ka ʻenehana haʻiʻōlelo

ʻO ka hoʻololi ʻana o ka ʻenehana kikokikona i ka ʻōlelo he huakaʻi hoʻohiwahiwa i hoʻopilikia nui i ke ʻano o kā mākou launa ʻana me ka ʻenehana. Ua hoʻololi kēia mea hou i ka honua i ke ola o nā miliona a puni ka honua, ʻoi aku ka poʻe me nā hemahema ʻike a i ʻole ke aʻo ʻana, ma ka hāʻawi ʻana i kahi ala ʻē aʻe e ʻai ai i ka ʻike i kākau ʻia.

In the early stages, text to speech technology was rudimentary, with robotic voices that often mispronounced words and lacked the natural rhythm and intonation of human speech. The first text to speech system, known as “DAISY,” was developed in the 1970s. It was a revolutionary step, but the technology was far from perfect. The synthesized speech was difficult to understand, and the system was expensive and cumbersome to use.

Ua ʻike nā 1980s a me 1990s i nā holomua nui i kēia ʻenehana. ʻO ka hoʻokomo ʻana o ka formant synthesis, e hoʻohana ana i nā hiʻohiʻona makemakika e hoʻohālikelike i ka ʻōlelo kanaka, alakaʻi i nā leo kani kūlohelohe. Akā naʻe, ua paʻakikī kēia mau ʻōnaehana me nā huaʻōlelo a me nā ʻōlelo paʻakikī, a kani pinepine ka haʻi ʻōlelo.

ʻO ka hiki ʻana mai o ka pūnaewele i ka hopena o 1990s a me 2000s mua i lawe mai i kahi au hou no ka ʻenehana kikokikona i ka ʻōlelo. ʻO ka loaʻa ākea o nā kikokikona kikohoʻe i hiki ke hoʻomohala i nā ʻōnaehana maʻalahi. Hoʻomaka nā mea hoʻomohala e hoʻohana i nā ʻikepili nui o ka ʻōlelo kanaka i hoʻopaʻa ʻia, kahi ʻenehana i kapa ʻia ʻo concatenative synthesis, e hoʻohua i ka ʻōlelo kani kūlohelohe. Ua hōʻailona kēia i ka hoʻomaikaʻi nui ʻana i ka maikaʻi o ka ʻōlelo synthesized, akā aia nō nā palena. Loaʻa pinepine nā leo i ka manaʻo a me ka hōʻike, a ua hakakā ka ʻenehana me nā leo a me nā ʻōlelo like ʻole.

ʻO nā holomua hou loa i ka ʻenehana i ka ʻōlelo i alakaʻi ʻia e ka naʻauao artificial a me ke aʻo ʻana i ka mīkini. Ua hiki i kēia mau ʻenehana ke hoʻomohala i nā ʻōnaehana hiki ke hoʻomaopopo i ka pōʻaiapili, wehewehe i ka manaʻo, a hoʻololi i nā leo a me nā ʻōlelo like ʻole. ʻO nā ʻōnaehana haʻiʻōlelo i kēia lā, e like me Google's Text-to-Speech a me Amazon's Polly, hoʻohana i nā algorithm aʻo hohonu e hana i ka haʻiʻōlelo ʻaneʻane hiki ʻole ke ʻike ʻia mai ka ʻōlelo kanaka. Hiki i kēia mau ʻōnaehana ke hōʻike i ka manaʻo, hoʻoikaika i kekahi mau huaʻōlelo, a hoʻomaha hoʻi no ka hopena, e like me ke kamaʻilio kanaka.

Eia kekahi, ua ʻoi aku ka maʻalahi o ka ʻenehana a me ke kumukūʻai. I kēia manawa ua hoʻohui ʻia i nā polokalamu a me nā noi he nui, mai nā smartphones a me nā kamepiula i nā e-heluhelu a me nā mea kōkua home. Ua wehe kēia i kahi honua o nā mea hiki i nā poʻe me nā hemahema ʻike a i ʻole ke aʻo ʻana, hiki iā lākou ke komo i ka ʻike a kamaʻilio maʻalahi.

ʻOiai ʻo kēia mau holomua, aia nō kahi wahi no ka hoʻomaikaʻi ʻana. Ke hana mau nei nā mea hoʻomohala e hoʻomaʻemaʻe i ka ʻenehana, me ka manaʻo e hana i nā ʻōnaehana hiki ke hoʻomaopopo a hoʻohālike i ka ʻōlelo kanaka. ʻIke maikaʻi ka wā e hiki mai ana o ka ʻenehana ʻōlelo a me ka haʻiʻōlelo, me nā noi kūpono i nā kula e like me ka hoʻonaʻauao, mālama olakino, a me nā ʻoliʻoli.

ʻO ka hopena, he huakaʻi kupaianaha ka ulu ʻana o ka ʻenehana i ka ʻōlelo. Mai kona hoʻomaka haʻahaʻa i nā makahiki 1970 a hiki i nā ʻōnaehana paʻakikī i loaʻa iā mākou i kēia lā, ua hoʻololi kēia ʻenehana i ke ʻano o kā mākou launa ʻana me ka honua. Ke nānā nei mākou i ka wā e hiki mai ana, ʻike maopopo ʻia ka hoʻomau ʻana o ka ʻenehana ʻōlelo a me ka ʻōlelo i ka hana koʻikoʻi i ka hana ʻana i kā mākou ʻāina kikohoʻe.