Ke ʻimi nei i nā pono o ka Ethernet Industrial i ka hana hana hou

ʻO ka wehe ʻana i nā pōmaikaʻi: ʻO ke kuleana o ka Ethernet Industrial i ka hana ʻana i kēia manawa

I ka ʻāina hana hana hou, ua lilo ka hana o Industrial Ethernet i mea nui. ʻO kēia ʻenehana kikohoʻe, kahi hoʻololi ʻana o ka ʻōnaehana Ethernet kuʻuna no nā noi ʻoihana, he mea nui ia i ka hoʻololi ʻana i ka ʻāpana hana, e lawe mai ana i nā pae ʻike ʻole o ka pono, hilinaʻi, a me ka pilina.

ʻOi aku ka nui o nā pono o Industrial Ethernet, me ka pōmaikaʻi mua ʻo ia ka hoʻohui ʻana i hoʻonui ʻia. I ka wā e hoʻololi ai ka Internet of Things (IoT) i nā ʻoihana, hāʻawi ʻo Industrial Ethernet i ka iwi kuamoʻo no ka kamaʻilio maʻamau ma waena o nā mea hana, nā mīkini, a me nā ʻōnaehana. He mea koʻikoʻi kēia interconnectivity i ka hana hou ʻana, hiki ke hoʻololi i ka ʻikepili i ka manawa maoli a hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻohui ʻana o nā ʻōnaehana like ʻole.

Lawe pū ʻo Ethernet Industrial i nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi i ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻikepili. Paʻakikī pinepine nā ʻōnaehana fieldbus kuʻuna i ka mālama ʻana i ka nui o nā ʻikepili i hana ʻia i nā kaʻina hana o kēia lā. Eia nō naʻe, ʻo Industrial Ethernet, me kāna bandwidth kiʻekiʻe, hiki ke hoʻokele maʻalahi i kēia mau ukana ʻikepili nui, e hōʻoia i ka hoʻoili ʻia ʻana o ka ʻike koʻikoʻi me ka wikiwiki a pololei. He mea koʻikoʻi kēia hoʻoili ʻikepili wikiwiki i ka mālama ʻana i ka maikaʻi o ka hana a me ka hōʻemi ʻana i ka downtime i nā mea kanu hana.

Eia kekahi, kaulana ʻo Industrial Ethernet no kona kūpaʻa a me ka hilinaʻi. Hoʻolālā ʻia e kū i nā kūlana koʻikoʻi i ʻike pinepine ʻia i loko o nā wahi ʻoihana, e like me nā wela wela, nā haʻalulu, a me ka interference electromagnetic. ʻO kēia kūpaʻa e hōʻoia i ka hoʻomau ʻana o ka pūnaewele ʻoiai i nā kūlana paʻakikī loa, a laila e hōʻemi ana i ka hopena o ka hoʻopau ʻana i ka hana.

ʻO kekahi mea maikaʻi ʻē aʻe o Industrial Ethernet ʻo kona scalability. Ke ulu a ulu nā mea kanu, pono e loli kā lākou pūnaewele. Hāʻawi ʻo Ethernet Industrial i ka hoʻonui maʻalahi o ka pūnaewele, hoʻokipa i nā mea hou a me nā ʻōnaehana me ka ʻole o ka hoʻopilikia nui ʻana i nā hana e kū nei. ʻO kēia maʻalahi ka mea i koho maikaʻi loa no nā mea hana e nānā ana i ka wā e hiki mai ana i kā lākou hana.

Kākoʻo ʻo Industrial Ethernet i nā ʻano hiʻohiʻona holomua ʻaʻole i loaʻa me nā ʻōnaehana fieldbus kuʻuna. Hoʻopili kēia i ka nānā mamao a me nā diagnostics, e hiki ai i nā mea hana ke ʻike a hoʻoponopono i nā pilikia ma mua o ka piʻi ʻana i nā pilikia nui. Eia kekahi, kākoʻo ʻo Industrial Ethernet i nā protocol palekana holomua, e kōkua ana i ka pale ʻana i ka ʻikepili koʻikoʻi a me ka pale ʻana i nā hoʻoweliweli cyber.

ʻO ka hoʻokomo ʻana o Industrial Ethernet e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻololi ʻana i ka ʻOihana 4.0, ka pae aʻe o ka ulu ʻana o ka hana. Manaʻo ʻo Industry 4.0 i kahi wā e hiki mai ana kahi e hoʻohana ai nā ʻoihana akamai i nā ʻenehana kikohoʻe e hoʻomaikaʻi i nā kaʻina hana. ʻO Industrial Ethernet, me kona pilina maikaʻi a me ka hiki ke mālama i ka ʻikepili, he mea nui ia o kēia ʻike, e kōkua ana i nā mea hana e hoʻohana i ka mana o ka digitalization a me ka automation.

Eia nō naʻe, ʻoiai ʻo kāna mau pono he nui, ʻaʻole pilikia ka hoʻololi ʻana i Industrial Ethernet. Pono ia i ka hoʻokomo waiwai nui i nā lako a me nā lako polokalamu hou, a me ke aʻo ʻana no nā limahana. Eia hou, hiki ke paʻakikī ka hoʻohui ʻana i ka Ethernet Industrial me nā ʻōnaehana i kēia manawa, e koi ana i ka hoʻolālā akahele a me ka hoʻokō.

Eia nō naʻe, ʻoi aku ka maikaʻi o ka Industrial Ethernet ma mua o kēia mau pilikia. Ke hoʻoikaika nei nā mea hana e noho hoʻokūkū i loko o ka honua e piʻi nui ana, hāʻawi ʻo Industrial Ethernet i kahi hopena paʻa, hilinaʻi, a hiki ke hoʻoikaika i ka hana pono, hoʻomaikaʻi i ka pilina, a wehe i ke ala no ka Industry 4.0.

I ka hopena, ʻo Industrial Ethernet kahi mea hoʻololi pāʻani i ka hana hou. ʻO kāna kuleana i ka hoʻonui ʻana i ka pilina, ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili, a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka hoʻohui ʻana o nā ʻōnaehana like ʻole ʻaʻole hiki ke hoʻonui ʻia. Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ka ʻoihana hana, ua hoʻonohonoho ʻia ke koʻikoʻi o Industrial Ethernet e ulu, e lilo ia i mea pono pono i ka huakaʻi hoʻololi kikohoʻe o ka ʻoihana.