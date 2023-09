Ke ʻimi nei i nā holomua i ka ʻenehana ʻike ʻike ʻana i ka ʻenehana Semiconductor Radiation

Ke wehe nei i ka holomua ma ka ʻenehana Semiconductor Radiation Detection Technology: He Manaʻo Kūlohelohe

Ua holomua ka ʻenehana ʻike radiation Semiconductor i nā makahiki i hala iho nei, e wehe ana i ke ala no ka hoʻomaikaʻi nui ʻana i nā kula he nui, me ka lāʻau nuklea, ka nānā ʻana i ke kaiapuni, a me ka ʻimi ākea. Ke manaʻo nei kēia ʻatikala e hāʻawi i kahi ʻike piha o nā holomua o kēia ʻenehana koʻikoʻi, e hoʻomālamalama i kāna ʻāina ulu a me nā kuhikuhi e hiki mai ana.

ʻO nā mea ʻike uila Semiconductor nā mea e ana i ka ikaika o ka radiation ionizing. Hoʻohana lākou ma muli o ke kumu e hiki ai i ka radiation ionizing ke hana i nā pālua electron-hole i kahi mea semiconductor, a laila hiki ke hōʻiliʻili ʻia e hana i kahi hōʻailona hiki ke ana. ʻO ka naʻau, ka hoʻonā, a me ka wikiwiki o kēia mau mea ʻike ua ʻike i nā hoʻonui nui, mahalo i ka ʻimi mau ʻana i ka ʻenehana ʻenehana.

ʻO kekahi o nā holomua kaulana loa i ka ʻenehana ʻike radiation semiconductor ka hoʻomohala ʻana i nā mea ʻike germanium maʻemaʻe kiʻekiʻe. Ua ʻike ʻia kēia mau mea ʻike no ka hoʻonā ʻana o ka ikehu kiʻekiʻe, e ʻae ai i ka ʻike pololei a me ka helu ʻana o nā ʻano like ʻole o ka radiation. He mea nui kēia holomua i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pololei a me ka hilinaʻi o nā ana radiation, ʻoi loa ma ke kahua o ka spectroscopy nuklea.

ʻO kekahi hoʻomohala koʻikoʻi ʻo ka hiki ʻana mai o nā mea hoʻonui kiʻi silika (SiPMs). ʻO nā SiPM nā mea paʻa i hāʻawi ʻia i nā pono he nui ma mua o nā paipu photomultiplier kuʻuna, me ka nui paʻa, ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, a me ka hoʻonā manawa maikaʻi. ʻO kēia mau hiʻohiʻona ka mea kūpono loa i nā SiPM no nā noi kahi i kaupalena ʻia ai ka lewa a me ka mana, e like me nā lako ʻike radiation portable a me nā mākaʻikaʻi radiation-based.

Eia kekahi, he mea kupaianaha ka holomua o nā mea semiconductor. ʻO Cadmium zinc telluride (CZT) a me cadmium telluride (CdTe) ʻelua mau mea semiconductor i loaʻa ka nānā nui ʻana no kā lākou mau waiwai kūʻokoʻa. He helu atomic kiʻekiʻe kēia mau mea a me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, e hiki ai iā lākou ke komo pono i ka radiation ionizing. Eia kekahi, hiki iā lākou ke hana ma ka lumi wela, kahi e maʻalahi ai ka hoʻolālā a me ka hana ʻana o nā mea ʻike radiation.

ʻO ka holomua o ka ʻenehana ʻike radiation semiconductor i alakaʻi ʻia e ka hoʻohui ʻana o nā mea uila kiʻekiʻe a me nā ʻenehana hana hōʻailona. ʻO ka hoʻohana ʻana i nā kaʻa kaʻa i hoʻohui ʻia i nā noi (ASIC) a me nā mea hana hōʻailona kikohoʻe (DSPs) ua hoʻomaikaʻi nui i ka hana o nā mea ʻike uila. Hāʻawi kēia mau ʻenehana i ka wikiwiki o ka ʻikepili, nā haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, a me ka hoʻonā kiʻekiʻe, e hoʻonui i ka hana holoʻokoʻa o nā mea ʻike.

ʻIke maikaʻi ka wā e hiki mai ana o ka ʻenehana ʻike radiation semiconductor, me nā manaʻo hoihoi nui ma ka ʻaoʻao. ʻO kahi o ka nānā ʻana ʻo ka hoʻomohala ʻana i nā mea semiconductor hou me nā waiwai i hoʻomaikaʻi ʻia. Ke ʻimi nei nā mea noiʻi i ka hiki o ka nanotechnology e hoʻonui i ka hana o nā mea ʻike radiation. Eia kekahi, hiki i ka hoʻohui ʻana o ka naʻauao artificial a me nā ʻenehana aʻo mīkini ke hoʻololi i ke ʻano o ka hana ʻana a me ka unuhi ʻana o ka ʻikepili radiation.

I ka hopena, ua hohonu a lōʻihi ka holomua o ka ʻenehana ʻike radiation semiconductor. ʻO ka hoʻomohala ʻana i nā mea ʻike germanium maʻemaʻe kiʻekiʻe, nā photomultipliers silicon, a me nā mea semiconductor hou, i hui pū ʻia me ka hoʻohui ʻana o nā mea uila kiʻekiʻe a me nā ʻenehana hana hōʻailona, ​​​​ua hoʻomaikaʻi nui i ka hana o nā mea ʻike radiation. Ke nānā nei mākou i ka wā e hiki mai ana, hiki iā mākou ke manaʻo e hoʻomau ka ulu ʻana o kēia ʻenehana, e wehe ana i nā mea hou a me nā manawa kūpono i nā ʻano like ʻole.