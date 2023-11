Hoʻomaikaʻi i ka kamaʻilio ʻana o nā ʻike ma muli o nā ʻike ma ka Media Social

I kēia au kikohoʻe, ke hoʻomau nei ke kaua kūʻē ʻana i ka ʻike kuhi hewa ma nā paepae pūnaewele. ʻO ka hoʻolaha ʻana o nā hoʻopunipuni lapaʻau i ka wā maʻi maʻi COVID-19 a me ka hopena o ka hoʻopunipuni politika i nā koho balota i hōʻike i ka pono wikiwiki e hoʻoponopono i kēia pilikia. No ka pale ʻana i ka ʻike hewa ʻole, ua ʻike ka poʻe loea i ʻekolu mau kuleana koʻikoʻi: nā mea hoʻohana i ka media media, nā mea hoʻoponopono aupuni, a me nā kahua pāʻoihana kaiapili ponoʻī.

ʻO ka paipai ʻana i nā mea hoʻohana pūnaewele e hoʻonaʻauao iā lākou iho e pili ana i ke kumuhana a e makaʻala i nā hana i hoʻohana ʻia no ka hoʻolaha ʻana i ka ʻike kuhi hewa. Ke koi ʻia nei nā kino aupuni e hana pū me nā kahua pāʻoihana kaiapili e hoʻoponopono a pale i ka laha ʻana o ka ʻike kuhi hewa. Eia nō naʻe, ke hilinaʻi nei kēia mau hana āpau i ka loaʻa ʻana o ka ʻike hilinaʻi, ʻaʻole maʻalahi ka loaʻa ʻana, e like me kā mākou noiʻi hou i paʻi ʻia ma The Journal of Health Communication e hōʻike nei.

Ma kā mākou noiʻi ʻana, ua loiloi mākou i 300 mau pou e pili ana i ka noiʻi olakino noʻonoʻo mai ʻelua mau hui noiʻi olakino noʻonoʻo koʻikoʻi o Australia. ʻO ka paʻakikī i loaʻa iā mākou ʻo ka hoʻokumu ʻana i nā hōʻike ma hope o kēia mau pou. ʻO ka pīhoihoi, ua ʻae wale kā mākou hui i ka loaʻa ʻana o ka ʻike e pili ana i nā hōʻike ma nā pou 56% o ka manawa, e hōʻike ana ua paʻakikī nā poʻe loea e ʻike i ka ʻike hilinaʻi.

Ke hāpai nei kēia ʻike i nā nīnau e pili ana i ka ʻokoʻa ma waena o ka misinformation, disinformation, a me ka mea a mākou e ʻōlelo ai he "ʻike maikaʻi ʻole." Loaʻa ka ʻike maikaʻi ʻole ke ʻike ʻia ke kiʻekiʻe o ka hōʻike e kākoʻo ana i kahi pou, ʻoiai ʻo ka poʻe i hoʻomaʻamaʻa nui i ke kula.

ʻOiai ua kuhikuhi kekahi mau pou i nā kumu e pili ana i nā hōʻike e like me nā pepa i loiloi ʻia e nā hoa, hilinaʻi ka hapa nui i nā manaʻo loea a i ʻole nā ​​ʻatikala nūhou. Hoʻokomo kēia i ke kaumaha ma luna o nā mea hoʻohana i ka ʻoihana pūnaewele e hoʻoikaika nui e hōʻoia i ka hilinaʻi o ka ʻike, ka mea paʻakikī pinepine ma muli o ka ʻōlelo ʻenehana a me ke kaohi ʻana i nā kumuwaiwai.

Ma ke ʻano he poʻe noiʻi, ua hoʻomohala mākou i nā alakaʻi e pili ana i nā hōʻike e kōkua i ka hoʻolaha maikaʻi ʻana i ka noiʻi olakino noʻonoʻo ma luna o nā paepae media. Hōʻike kēia mau alakaʻi i ke koʻikoʻi o ka hoʻopili ʻana i ke anaina me ka wehewehe pono ʻana i ke kumu o ka ʻike a me kāna mea i manaʻo ʻia. Ma ka hoʻohana ʻana i nā kiʻi, nā wikiō, a me nā loulou, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻonui i ka hoʻopili ʻana a hāʻawi i nā ala kūpono no ka hōʻoia ʻana i ka ʻike noiʻi.

Ke kākoʻo nei kā mākou mau alakaʻi i kēia mau ala:

1. E wehewehe pono i ka ʻike a me ke kumu.

2. E hoʻomaopopo i ka poʻe i manaʻo ʻia.

3. E hoʻokomo i nā mea hoʻolaha e hoʻonui ai i ka pou, e hāʻawi ana i ka pōʻaiapili hou.

4. E hoʻokomo i nā loulou no ka hōʻoia ʻana i ka ʻike noiʻi.

5. E pale i ka hoʻohana nui ʻana i nā hashtags.

Ma ka hahai ʻana i kēia mau alakaʻi, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻopaʻa i ka ʻokoʻa ma waena o ka hoʻopili ʻana a me ka ʻike e pili ana i nā hōʻike, e hiki ai iā lākou ke kamaʻilio maikaʻi i nā ʻike noiʻi i kahi lehulehu ākea ma nā paepae media.

NPP:

Nīnau: He aha nā mea koʻikoʻi i ka hakakā ʻana i ka ʻike hewa ʻole o ka media?

A: ʻO nā mea kuleana koʻikoʻi nā mea hoʻohana i ka pāpaho, nā mea hoʻoponopono aupuni, a me nā paepae pāʻoihana kaiapili ponoʻī.

Nīnau: He aha ka ʻike nui o ka haʻawina?

A: Ua ʻike ʻia ka haʻawina ʻo ka hoʻokumu ʻana i nā hōʻike ma hope o nā pou media, ʻoiai no ka poʻe loea, he mea paʻakikī, e hōʻike ana i ka nele o nā ʻike e pili ana i ka hōʻike.

Nīnau: Pehea e hiki ai i nā mea noiʻi ke kamaʻilio maikaʻi i nā ʻike pili i ka ʻike?

A: Hiki i nā mea noiʻi ke kamaʻilio maikaʻi i ka ʻike ma ka hōʻike ʻana i ka ʻike a me kona kumu, ka ʻike ʻana i ka poʻe i manaʻo ʻia, ka hoʻopili ʻana i nā mea media, me nā loulou, a me ka pale ʻana i ka hoʻohana nui ʻana i nā hashtags.

Nīnau: No ke aha he mea nui e hoʻoponopono i ka ʻike kuhi hewa ma ka pāpaho pūnaewele?

A: Hiki ke loaʻa nā hopena koʻikoʻi o ka ʻike kuhi hewa ʻana ma ka pāpaho, e like me ka hoʻolaha ʻana i ka ʻike wahaheʻe e pili ana i nā lāʻau lapaʻau a i ʻole ka hoʻololi ʻana i ka hopena o nā koho balota, no laila he mea nui ia e hakakā i ka ʻike kuhi hewa a hoʻolaha i nā ʻike hilinaʻi.