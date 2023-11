EVE Online: Hoʻolaha ʻia ʻo Vanguard Alpha Test

By

Ua hoʻolaha wale ʻo CCP Games i ka hoʻāʻo alpha i manaʻo nui ʻia no EVE Online: Vanguard, kāna mea pana pana mua e hiki mai ana ma ka EVE Universe. Hāʻawi kēia ho'āʻo i nā mea pāʻani i ka manawa e kau ai ko lākou mau lima ma ka pāʻani ma mua o ka hopena o ka makahiki.

Hoʻonohonoho ʻia e holo mai Dekemaba 7th a hiki i Dekemaba 11th, kēia hōʻike alpha, i kapa ʻia ʻo First Strike, e manaʻo e hōʻiliʻili i nā ʻikepili koʻikoʻi no nā pāʻani CCP i ke kūkulu ʻana i kahi ʻike FPS e pili ana a kākoʻo iā ia i ka wā e hiki mai ana. Hoʻohui ʻia, e loaʻa ka hopena i ka hoʻāʻo i ka honua EVE ponoʻī.

I ka wā o ka hoʻāʻo ʻana, e loaʻa i nā mea pāʻani ka manawa e ʻimi ai i New Eden mai kahi hiʻohiʻona hou, ʻoiai lākou e komo i ka hakakā honua ikaika i ka papa Pirate Insurgency hou i hoʻohui ʻia. Ua hoʻokomo ʻia kēia hiʻohiʻona me ka hoʻonui hou ʻana o Havoc a hoʻohiki e lawe mai i kahi mana hou i ka pāʻani.

Wehe ʻia ke komo ʻana i ka hoʻāʻo alpha i nā mea kākau inoa Omega, ʻo ia hoʻi ʻaʻohe kūʻai hou e pono ai ma mua o ke kau inoa EVE. No ka poʻe makemake e komo i ka hoʻokolohua, hiki ke maʻalahi iā Vanguard ma o ka EVE Online launcher.

No ka ʻike hou aku e pili ana i ka hoʻāʻo alpha a kau inoa no kahi inoa inoa Omega, hiki i nā mea pāʻani ke kipa i ka pūnaewele mana EVE Vanguard. Mai poina i kēia manawa hoihoi e lilo i poʻe mua e ʻike i ka honua immersive o EVE Online: Vanguard.

NPP

Nīnau: He aha ka EVE Online: Vanguard?

EVE Online: ʻO Vanguard kahi module FPS e hiki mai ana i hoʻonohonoho ʻia i ka EVE Universe, e hoʻonui ana i ka ʻike pāʻani o ka MMO kaulana, EVE Online.

Nīnau: ʻO ka manawa hea ka hōʻike alpha no EVE Online: Vanguard?

ʻO ka hōʻike alpha, i kapa ʻia ʻo First Strike, e mālama ʻia mai ka lā 7 o Dekemaba a i ka lā 11 o Dekemaba.

Nīnau: ʻO wai ka mea hiki ke komo i ka hōʻike alpha?

Wehe ʻia ka hōʻike alpha i nā mea kākau inoa Omega a pau o EVE Online.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke komo i ka hōʻike alpha?

No ke komo ʻana i ka hoʻāʻo alpha, pono nā mea pāʻani e loaʻa kahi inoa inoa Omega a komo i Vanguard ma o ka hoʻolaha EVE Online.

Nīnau: He aha ka hopena o ka hōʻike alpha ma ke ao holoʻokoʻa EVE?

ʻAʻole e hāʻawi wale ka hoʻāʻo alpha i ka ʻikepili waiwai no ke kūkulu ʻana i ka FPS akā pili pū kekahi i ka lole o New Eden, ʻoi aku hoʻi i ka papa Pirate Insurgency hou.