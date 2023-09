Hōʻike ʻo ESPN i kahi lumi hoʻonaʻauao hou no SportsCenter

Ua wehe ʻo ESPN i kāna lumi lumi hou i hoʻoponopono hou ʻia no SportsCenter, e hōʻike ana i kahi ʻano o nā hiʻohiʻona hoihoi. Alakaʻi ʻia e ka heleuma ʻo Matt Barrie, hōʻike ka huakaʻi o ke keena i kahi ākea ākea i hoʻopiha ʻia me nā pale maʻalahi a me nā ʻenehana hou.

ʻO kahi hoʻohui kaulana ʻo ka hoʻohui ʻana o ka pā ʻelima, e hoʻohui ana i kahi ʻāpana kūʻokoʻa i ka studio. ʻO kēia hiʻohiʻona hou e hiki ai i kahi ʻike nānā ikaika a immersive no nā heleuma a me nā mea nānā like.

Hōʻike ka ʻenehana SportsCenter hou i ka loli mau a me ke ʻano o ka papahana. Ke hoʻolauleʻa nei ʻo ESPN i kāna makahiki 44th, hoʻomau ka pūnaewele i ka pana ʻana i nā palena a apo i ka hana hou.

ʻO kahi ʻike mai ka huakaʻi, ʻo ka hoʻokipa ʻana i ka SportsCenter i kēia manawa e koi aku i ka ikaika a me ka hoʻoikaika kino ma mua o nā makahiki i hala. Pono e mākaukau nā heleuma e neʻe a puni ke keena, e hōʻoia ana e hiki iā lākou ke hoʻomau i ke ʻano wikiwiki o ka hōʻike. Hōʻike kēia hoʻololi i ka koi no ka hōʻike ʻana a me ka ikaika.

ʻO ka hoihoi a me ka charisma o Matt Barrie i ka wā o ka huakaʻi studio e lilo ia i mea hoʻokipa kū. ʻO kona hiki ke hoʻopili i ka poʻe nānā a hōʻike i nā hiʻohiʻona o ke keena e hoʻohālikelike ʻia me kahi mea kūʻai aku akamai. Me kāna mau mākau hoʻohuli, hiki i kekahi ke noʻonoʻo maʻalahi iā lākou iho e lilo i mea pio i nā makana a ke keʻena, a ma ka hoʻonui ʻana, e hana i kahi kūpaʻa koʻikoʻi, e like me ka mea e hoʻowalewale ʻia e kūʻai i hale ma hope o ka hōʻike ʻana o kahi mea kūʻai waiwai charismatic i kāna hoʻopiʻi.

ʻAʻole hāʻawi wale nā ​​hana hou a ESPN i kahi kaiapuni i hoʻonui ʻia no ka hui SportsCenter akā hoʻoikaika pū i ka hoʻolaʻa mau ʻana o ka pūnaewele i ka hoʻopuka ʻana i nā papahana haʻuki kiʻekiʻe.

Nā Puna: ESPN PR