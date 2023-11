ʻErudit: Hoʻoikaika i ka noiʻi ʻōlelo Farani a me ka wehe ʻana

ʻO ka hoʻomaka ʻana o Érudit i hoʻokumu ʻia mai ka noiʻi i alakaʻi ʻia e Guylaine Beaudry, he haumāna puka ma ka ʻepekema ʻike ma ke Kulanui o Montréal. I ka ʻike ʻana i ka nele o ka loaʻa ʻole ʻana i nā nūpepa ʻepekema Quebecois, ua hānau ʻia nā hana a Beaudry iā Érudit-he ʻano hana i hoʻololi ʻia i loko o kahi hale noiʻi. Ua wehewehe ʻo Tanja Niemann, ka luna nui o Érudit, "ʻaʻole ia he papahana o ka hana ʻana, akā he hana noiʻi koʻikoʻi."

He kahua no nā puke pai ʻelima mai ke Kulanui o Montreal Press, ua hele lōʻihi ʻo Érudit mai kona hoʻomaka ʻana. ʻOi aku kona manaʻo ma mua o ka hoʻolako ʻana i nā kikokikona ma ka pūnaewele; e hōʻoia i ka helu ʻia ʻana o nā ʻano a hiki ke heluhelu ʻia ma nā ʻaoʻao like ʻole. "Ua mākaukau mākou no ka wā e hiki mai ana, me ka hoʻokumu ʻana i ke kahua paʻa a me ka ʻike maopopo i nā makahiki he 25 i hala iho nei," wahi a Niemann.

Ma muli o ka ulu nui ʻana o ka hoihoi i kāna mau lawelawe, ua hoʻonui ʻo Érudit i kona ākea ma o ka launa pū ʻana me nā puke pai a me nā kulanui. Ma 2004, ua hoʻokumu ʻia kahi consortium ma waena o ke Kulanui o Montréal, Laval University, a me ke Kulanui o Quebec ma Montréal e kākoʻo i ka hana ʻana i nā puke noiʻi noiʻi Quebecois. I loko o nā makahiki, ua hoʻomau ka ulu ʻana o ʻErudit, me ka hoʻomaka ʻana o kāna mana ʻehā ma 2017. "I ka hoʻololi ʻana o ke kaiapuni ʻenehana, pono mākou e hoʻomaikaʻi mau no ka ʻoi aku ka maikaʻi o ka indexing a me ka hiki," wahi a Gwendal Henry, ke kākāʻōlelo kamaʻilio ma Érudit. I kēlā me kēia makahiki, hoʻohui ʻia he 10,000 mau ʻatikala hou a me nā moʻolelo mōʻaukala i ka hōʻiliʻili a Érudit.

Manaʻo ʻia ʻo ia kekahi o nā ʻoihana nui Kanada e ka Canadian Foundation for Innovation, paʻa ʻo Érudit i kahi kūlana koʻikoʻi ma ke kahua o ka noiʻi kanaka. "Ua lilo ka kikokikona i mea noiʻi i ka ʻike kanaka," wahi a Niemann. Me kona mau hoa, ua hoʻokumu ʻo Érudit i kahi kikokikona hiki ke loaʻa ma o Calcul Québec.

### FAQ

**He aha ʻo Érudit?**

ʻO Érudit kahi ʻenehana noiʻi e hāʻawi ana i ke ala mamao i nā nūpepa ʻepekema Quebecois. Ua lilo ia i kahua koʻikoʻi no ka noiʻi ʻōlelo Farani ma Kanada, me ka hōʻiliʻili nui o nā ʻatikala a me nā moʻolelo mōʻaukala.

**Pehea e kākoʻo ai ʻo Érudit i ka noiʻi?**

ʻAʻole hiki wale ʻo Érudit i nā ʻatikala noiʻi i hiki ke ʻike ʻia akā e hōʻoiaʻiʻo nō hoʻi i hiki ke helu ʻia a hiki ke heluhelu ʻia kā lākou mau palapala ma nā ʻaoʻao like ʻole. Ke hoʻomau nei ka paepae i ka hoʻomaikaʻi ʻana i kona hiki i ka ʻenehana e hoʻomaikaʻi i ka kuhikuhi a me ka hiki.

**Pehea ko ʻErudit kōkua i ke kaiāulu ʻepekema?**

He kuleana koʻikoʻi ko ʻErudit i ka hoʻopaʻa ʻana a me ka hoʻomau ʻana i ka hana a nā puke pai kūʻokoʻa liʻiliʻi ma ke kaiāulu ʻōlelo Farani. ʻO kāna hui pū ʻana me nā hale waihona puke o ke kulanui a me nā mea kuleana ʻē aʻe e kōkua i ka mālama ʻana i ke ʻano o kēia mau puke pai.

**Pehea ʻo Érudit e hōʻoiaʻiʻo ai i ka wehe ʻana?**

Ma kahi o 97% o nā kikokikona i mālama ʻia ma Érudit hiki ke loaʻa. ʻO ke koena 3% e koi aku i ke kau inoa waihona, e hiki ai ke hoʻihoʻi ʻia ke kālā e kākoʻo i nā koina hana o nā puke pai.

**He aha ka hope o Érudit?**

Manaʻo ʻo Érudit e hoʻonui i kona mana ma waho aʻe o ka ʻāina ʻo Quebec a lilo i kahua aupuni no nā kānaka a me nā nūpepa ʻepekema pilikanaka ma Kanada. Ke ʻimi nei ʻo ia e hoʻoikaika i nā paʻi puke kūʻokoʻa wehe ma o ka hoʻohui ʻana i nā hana e like me kāna ponoʻī.

## Ka hopena

I nā makahiki he 25 i hala iho nei, ua hoʻololi ʻo Érudit i wahi noiʻi koʻikoʻi, e hoʻoikaika ana i ka noiʻi ʻōlelo Farani a me ka hoʻolaha ʻana i ke komo ākea. Ma ka hāʻawi ʻana i nā ʻike hilinaʻi a hiki ke loaʻa, hoʻonui ʻo Érudit i ka ʻike a me ka hopena o nā puke pai ʻepekema Quebecois ma ka honua holoʻokoʻa. Me ka paʻa paʻa ʻole i ke kākoʻo ʻana i nā nūpepa kūloko a me nā kaiāulu, hoʻoikaika ʻo Érudit e hōʻoia i ka uku ʻana o ke kālā lehulehu i nā hui puke puke no kā lākou mau haʻawina waiwai, e hoʻoulu ana i ka hana ʻana i ka noiʻi kiʻekiʻe.