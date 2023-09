ʻIke Hou: E.coli i hana ʻia e hana i ka uila mai ka wai ʻino

Ua ʻike nā kānaka ʻepekema ma ka Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) ma Kuikilana i ka ʻike ʻana i ka honua i ke kahua o ka hoʻokele wai ʻino. Ua holomua lākou i ka ʻenekinia E.coli, he huakini koʻikoʻi i ʻike mau ʻia ma ka ʻōpū haʻahaʻa o nā mea ola, e hoʻohua i ka uila mai ka wai ʻino.

Ua hoʻolako nā mea noiʻi ma EPFL i ka maʻi bacteria me nā mīkini genetic pono e hana ai i ka uila. Ma nā hoʻāʻo, ʻoi aku ka maikaʻi o ka E.coli i hana ʻia ma mua o nā mea ola ʻē aʻe i ʻike ʻia no ko lākou hiki ke hana i ka uila ke ʻike ʻia i ka wai ʻino.

Ua lilo ʻo E.coli i mea punahele i nā mea noiʻi microbial ma muli o kona ʻano maʻalahi maʻalahi. Ua lilo ia i mea hana pono no nā ʻano noiʻi a me nā papahana ʻoihana. I kēia manawa, me he mea lā ua hiki i kēia mea ola kino ke hoʻoponopono i nā pilikia hoʻokele wai.

ʻO ka maʻamau, pono ka hoʻokele wai ʻino i ka nui o ka ikehu e hana ai i ka ʻōpala organik. Eia nō naʻe, me ka bioengineered E.coli, ua hoʻokō ka poʻe noiʻi ma EPFL i ʻelua mau pahuhopu i hoʻokahi: ka hana ʻana i ka ʻōpala organik a me ka hoʻoulu ʻana i ka uila i ka manawa like.

Hiki i kēia holomua ke hoʻololi i ke kahua o ka hoʻokele wai ʻino. Ma ka hoʻohana ʻana i ka mana o E.coli, ʻaʻole hiki iā mākou ke hoʻoponopono wale i ka pilikia o ka hoʻolei ʻōpala organik akā hoʻohua pū i ka uila waiwai i ke kaʻina hana. Hiki i kēia ke loaʻa nā hopena koʻikoʻi no ka hana ʻana i ka ikehu hoʻomau a me ka mālama ʻana i ke kaiapuni.

Pono ka noiʻi a me ka hoʻomohala hou aʻe e hoʻonui i ka hana o ka bioengineered E.coli a hoʻonui i ka ʻenehana no nā noi kūpono. Eia nō naʻe, ʻo kēia hoʻokō e hōʻailona ana i kahi pae koʻikoʻi i mua o ka loaʻa ʻana o nā hopena hou a hoʻomau no ka hoʻokele wai ʻino.

Sources:

– Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)

- ScienceDaily (no ka ʻike bacteria maʻamau)