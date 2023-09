ʻO Nickelodeon All-Star Brawl 2 hoʻolauna iā Ember mai Danny Phantom

Ke hoʻomau nei ʻo Nickelodeon All-Star Brawl 2 e hoʻonui i kāna papa inoa me nā kiʻi mai nā wā like ʻole o ka mōʻaukala o Nickelodeon. ʻO ka hoʻohui hou loa ʻo Ember McLain, he helehelena kamaʻāina i nā mea pā o ka moʻolelo animated Danny Phantom. Hāʻawi ʻo Ember i kāna kīkā ʻuhane a me nā mana hoʻokumu mele i ke kaua.

ʻO ka hoʻouka kaua ʻana o Ember e kālele ana i kāna mau mākau kīkā, e ʻae ana iā ia e hoʻokuʻu i nā hoʻouka kaua lōʻihi ma luna o kona mau hoa paio. Loaʻa iā ia kahi mīkini "Cheer" kū hoʻokahi, kahi e hoʻopiha ai nā hoʻouka kūleʻa i kahi mika. Ke piha ka mita, loaʻa iā Ember ka mana hoʻouka kaua a me nā pōmaikaʻi hou aʻe.

Hoʻopili ʻo Ember i nā pae o nā mea hou hou ma Nickelodeon All-Star Brawl 2, me El Tigre, Squidward, Jimmy Neutron, Plankton, a me nā mea hou aku. Hōʻike pū ka pāʻani i kahi papa inoa o nā mea hoʻi, e like me Danny Phantom, Spongebob, Patrick Star, Garfield, a me nā mea ʻē aʻe.

Hoʻohiki ka hope e hiki mai ana i nā kiʻi hou, nā pae hou, a me nā neʻe hana hou no ka hoʻihoʻi ʻana i nā huapalapala. Hiki i nā mea pāʻani ke nānā i mua i ke ʻano hoʻolaha holoʻokoʻa, ka wikiwiki o ka luna, a me kahi mode arcade tweaked no nā kau pāʻani hoʻokahi. Hoʻohui, hāʻawi ka pāʻani i ka hana crossplay holoʻokoʻa ma nā pae āpau.

Hoʻomaka ʻo Nickelodeon All-Star Brawl 2 e hoʻomaka ma hope o kēia makahiki ma Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, a me PC.

Puna: GameSpot (ʻaʻohe URL i hāʻawi ʻia)