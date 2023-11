Hoʻokipa ʻo Destiny 2 i ka White Wolf: He Wave hou o ka hui pū ʻana

Destiny 2 mea pāʻani, hauʻoli! Ua hoʻolaha wale ʻo Bungie i ka hui pū ʻana me ka RPG kaulana o CD Projekt Red, ʻo The Witcher 3. Ke hāʻawi nei i kahi ʻokoʻa kūʻokoʻa i nā mea pāʻani, ua hoʻolauna ʻia ʻekolu mau pūʻali koa hou, e ʻae iā ʻoe e hoʻokomo i ka Geralt o Rivia. Eia nō naʻe, aia kahi hopu: hiki mai kēia mau ʻili hou i ka manawa e ʻike ai ʻo Destiny 2 i kona wahi haʻahaʻa loa i nā makahiki.

Ma kahi hoʻolaha paʻi, ua hōʻike ʻo Bungie i ka hōʻea ʻana mai o kēia hui ʻana i loko o ka pāʻani, e hui pū ana me ka Season of the Wish ma Nowemapa 28. "Hiki i nā kahu ke hoʻololi i nā mea pepehi monster me nā mea hoʻonaninani hou i hoʻoulu ʻia e Geralt o Rivia," hoʻolaha ʻo Bungie. Ma ka ʻaoʻao o nā mea hoʻonaninani, hiki i nā mea pāʻani ke manaʻo i kahi Ghost shell, kahi moku, Sparrow, emote, a me ka mea hoʻopau e hoʻopau i ka ʻike crossover.

ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia nā kikoʻī kikoʻī kikoʻī o nā pūʻali koa, ʻo ka hui pū ʻana i hala, e like me Assassin's Creed, ua kūʻai ʻia ma $20 no kēlā me kēia set. Inā pili ka mea like ma aneʻi, hiki i nā mea pāʻani ke manaʻo e hoʻolilo i $ 60 no ka loaʻa ʻana o nā hoʻonohonoho ʻekolu, me ka ʻole o ka helu ʻana i ke kumukūʻai o ka Ghost shell a me nā mea ʻē aʻe. ʻO ka mea nui, ʻaʻole i loaʻa nā hoʻonohonoho crossover mua no ke kūʻai ʻana me ka hoʻohana ʻana i ke kālā i loko o ka pāʻani, ʻo ia hoʻi ke kālā maoli ke ala e loaʻa ai.

No ka poʻe pā o The Witcher franchise, ʻo kēia mau ʻili hou he mea hoʻowalewale. Eia naʻe, ʻaʻole hiki i kā lākou hoʻolauna ʻana ke hele mai i kahi manawa paʻakikī no Destiny 2. Ua kū ka pāʻani i kahi makahiki haunaele, e hoʻopau ana i ka hoʻoholo ʻana o Bungie e haʻalele i nā limahana 100, e hāʻule ana i nā projections loaʻa ma ka 45 pakeneka, a me ka hoʻopaneʻe ʻana i ke ʻano o ka hope. hoʻonui i ʻekolu mahina. Me ka helu haʻahaʻa o nā mea pāʻani ma Steam, ua piʻi wale nā ​​pilikia i loko o ke kaiāulu.

Ke nānā nei mākou i mua i ka Season of the Wish, e hoʻohiki ana e wehe i kahi mea pohihihi Destiny 2 e pili ana i ʻelima mau makahiki, ʻike ʻole ʻia nā kānalua i ka wā e hiki mai ana o ka pāʻani. Ke hoʻomau nei ka pilikia o nā pūʻali koa pipiʻi i mea ʻeha no ke kaiāulu. No ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i kekahi o ka ʻoluʻolu, hāʻawi ʻo Destiny 2 i kekahi o kāna mau mea kaua hou no ka manuahi o Kepakemapa i hala. Eia naʻe, e like me ka mea a ka mea kākau Forbes Paul Tassi i hoʻoikaika ai, ʻo ka hoʻohuli ʻana i nā mea pāʻani e hoʻokomo i kahi hui ʻē aʻe ma hope koke o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o nā limahana he mea paʻakikī loa ia, me ka nānā ʻole i ka hoʻopiʻi ʻike o nā pūʻulu hou.

NPP:

1. ʻEhia ka nui o ke kumukūʻai o nā mea kaua hou i hoʻokumu ʻia e Witcher?

ʻAʻole i hōʻike ʻia nā kikoʻī kikoʻī kikoʻī, akā e pili ana i nā hui i hala, hiki i nā mea pāʻani ke manaʻo e kūʻai ʻia nā set ma kahi o $20 kēlā me kēia.

2. Hiki ke kiʻi ʻia nā pūʻali koa me ke kālā i loko o ka pāʻani?

ʻAʻole, loaʻa wale nā ​​​​hui crossover maʻamau no ke kūʻai ʻana me ke kālā maoli, ʻaʻole ke kālā i loko o ka pāʻani.

3. No ke aha i kū ai ʻo Destiny 2 i nā pilikia?

Ua ʻike ʻo Destiny 2 i kahi makahiki haunaele, me ka wehe ʻana, nā kuhi kālā i hala, a me nā lohi i ka hoʻonui.

4. He aha nā hana i hana ʻia e hoʻoponopono i ka hauʻoli o ka mea pāʻani?

I ka hoʻāʻo ʻana e hōʻoluʻolu i kekahi o ka huhū, hāʻawi ʻo Destiny 2 i kekahi o kāna mau mea kaua hou no ka manuahi i Kepakemapa.