Ua hoʻopiʻi ʻo Elon Musk i ka hoʻopiʻi kūʻē i nā mea Media ma luna o ka Advertiser Exodus

Ma hope o ka ʻike ʻana i kahi huakaʻi koʻikoʻi o nā mea hoʻolaha, ua hoʻopiʻi ʻo Elon Musk ʻoihana piliona kālā i kahi hoʻopiʻi kūʻē iā Media Matters, kahi hui kiaʻi holomua. Hoʻopiʻi ka hoʻopiʻi ua hoʻololi ʻo Media Matters i ka likelihood o nā hoʻolaha e kū ana ma hope o nā ʻike extremist ma Musk's platform, X. Wahi a Musk, ua hoʻokumu ʻo Media Matters a hoʻolaha i nā kiʻi hoʻopunipuni e hōʻike wahaheʻe ana i nā pou o ka poʻe hoʻolaha ma ka ʻaoʻao neo-Nazi a me ke keʻokeʻo nationalist maʻiʻo. Ua hōʻike ʻia kēia mau kiʻi i hoʻopunipuni ʻia ma ke ʻano he ʻelele o nā ʻike maʻamau o nā mea hoʻohana ma X. ʻO ka pahuhopu, ʻōlelo ʻo Musk, ʻo ia ka hoʻokuke ʻana i nā mea hoʻolaha mai ke kahua, a ma hope o ka hōʻeha ʻana iā X Corp.

ʻO ka hoʻopiʻi, i waiho ʻia ma ka Pōʻakahi ma ka ʻAha Apana ʻAmelika no ka Apana ʻĀkau o Texas, ua kapa ʻia ʻo Media Matters a me Eric Hananoki, kā lākou mea hoʻopuka noiʻi koʻikoʻi. ʻImi ʻo Musk i kahi kauoha hoʻokolokolo e koi ana i nā Media Matters e wehe i ka loiloi mai kā lākou pūnaewele. Eia hou, ke hoʻopiʻi nei ka hoʻopiʻi ʻana iā Media Matters no ke keʻakeʻa ʻana i nā ʻaelike hoʻolaha a X, hōʻino i nā pilina waiwai, a me ka hoʻowahāwahā ʻana iā X Corp.

Hāʻawi ʻo ia i kāna kākoʻo no X, ua pale ʻo CEO Linda Yaccarino i ka pūnaewele media social, me ka hoʻoikaika ʻana i ka pololei o ka loiloi Media Matters. Ua ʻōlelo ʻo ia ʻaʻohe mea hoʻohana X maoli i ʻike i nā hoʻolaha mai nā hōʻailona nui e like me IBM, Comcast, a i ʻole Oracle me ka ʻike i hōʻike ʻia ma ka hōʻike Media Matters.

Ma muli o ka hoʻopiʻi ʻana, ua hoʻolaha ʻo Texas Loio Kuhina Ken Paxton i kahi hoʻokolokolo ma Media Matters e hoʻoholo ai inā hiki ke helu ʻia kā lākou noiʻi ʻana i ka ʻike o X ma ke ʻano he hana hoʻopunipuni ma lalo o ke kānāwai Texas. Ua kapa inoa ʻo Paxton i ka hui he "hui ʻēheu hema" a hōʻike i ka hopohopo no kā lākou hoʻāʻo ʻana e kaupalena i ke komo ʻana i ka lehulehu.

ʻO ka hoʻolaha hoʻolaha mai X i hana ʻia ma hope o Musk i hana i nā ʻōlelo hoʻopaʻapaʻa a me nā ʻōlelo antisemitic, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka ʻōlelo a nā kaiāulu Iudaio e hoʻolaha i ka "inaina iā Whites." ʻO nā hōʻailona nui, e like me Disney, Paramount, a me Warner Bros. Discovery (ka hui makua o CNN), ua ho'ōki koke lākou i kā lākou hoʻolaha ʻana ma ka paepae ma ka pane.

Ua hoʻohenehene mua ʻo Musk i ka hana kānāwai e kūʻē i nā Media Matters, me ka ʻōlelo ʻana e hiki mai ana kahi "hoʻokolokolo thermonuclear". Ua hoʻohiki ʻo ia e hoʻopaʻa ʻia ʻaʻole wale i nā Media Matters akā ʻo kēlā me kēia kanaka a i ʻole nā ​​​​hui i pili i ka mea āna i wehewehe ai he "hoʻouka hoʻopunipuni" ma X Corp.

I ka pane ʻana i nā ʻōlelo hoʻoweliweli a Musk, ua hoʻokuʻu ʻo Media Matters i kahi ʻōlelo e hoʻohiki nei e pale aku iā lākou iho, e hōʻike ana iā Musk ma ke ʻano he mea hoʻoweliweli e ʻimi nei e hoʻopau i ka hōʻike pololei. Ua ʻōlelo ka hui ua ʻae ʻo Musk iā ia iho i ka hele ʻana o nā hoʻolaha ma ka ʻaoʻao o ka ʻikepili pro-Nazi i ʻike ʻia e Media Matters a hōʻike i ka hilinaʻi e puka lanakila lākou inā e ʻimi ʻia ke kānāwai.

He aha ka Media Matters? ʻO Media Matters kahi hui kiaʻi holomua e nānā a nānā i nā ʻike media, e pili ana i ka manaʻo ʻole a me ka ʻike hewa. He aha ka X? ʻO X kahi kahua pāʻoihana kaiaulu nona ka Elon Musk. No ke aha i haʻalele ai nā mea hoʻolaha nui iā X? Ua haʻalele nā ​​hōʻailona nui i ka hoʻolaha ʻana ma X ma hope o ka hana ʻana o Elon Musk i nā ʻōlelo hoʻopaʻapaʻa a antisemitic. He aha ka pahuhopu o ka hoʻopiʻi ʻana a Musk i nā Media Matters? ʻO ka hoʻopiʻi a Musk ka manaʻo e hoʻopaʻa i ka Media Matters i kāna mea i manaʻoʻiʻo ai he hoʻolaha koʻikoʻi e hoʻokuke aku i nā mea hoʻolaha mai X a hōʻino i ka paepae. He aha ka pane mai Media Matters? Ua hoʻohiki ʻo Media Matters e pale aku iā lākou iho i ka mea a lākou i manaʻo ai he hoʻāʻo e hoʻopaʻa i kā lākou hōʻike a me ka nānā ʻana.