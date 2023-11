Ke kaua ʻana i ka ʻike kuhi hewa online: X Files Lawsuit Against Media Matters

By

Ua hana ʻo X, ka paepae media i kapa mua ʻia ʻo Twitter, i ke kānāwai kūʻē iā Media Matters for America, kahi hui kaomi hema. Ua ʻōlelo ka hoʻopiʻi ua hoʻopunipuni ʻo Media Matters i ka ʻikepili i ka hoʻāʻo ʻana e hoʻopau i ka inoa o ka paepae ma o ka hoʻopili ʻana iā ia me nā ʻike antisemitic.

Ma hope o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka loiloi Media Matters, ua hoʻomaha nā hui nui e like me Apple, Disney, IBM, a me Comcast i kā lākou hoʻolaha ʻana ma X. ʻO kēia ka mea i koi ai iā Elon Musk, ka mea nāna i hoʻokumu iā X, e hoʻoweliweli i kahi hoʻopiʻi kūʻē i nā Media Matters, i hālāwai me ka hoʻohewa. mai ka hui kākoʻo, e kapa ana iā ia he mea hoʻoweliweli.

ʻO ka hoʻopiʻi hoʻopiʻi, waiho ʻia ma Texas, ua ʻōlelo ʻo Media Matters i hana a hōʻike i nā kiʻi ʻaoʻao ʻaoʻao o nā pou o ka poʻe hoʻolaha ma X me ka neo-Nazi a me ka ʻike keʻokeʻo-nationalist. Ua ʻōlelo ʻo X, ʻaʻole kēia mau kiʻi i hoʻopunipuni ʻia no nā ʻike mea hoʻohana maʻamau ma kā lākou kahua.

Eia kekahi, wehewehe ʻo X i nā hoʻolaha no Comcast, Oracle, a me IBM i ʻike wale ʻia me ka ʻike inaina i koho ʻia e Media Matters a ʻaʻole i ʻike ʻia e nā mea hoʻohana X maoli. Ua ʻōlelo ʻo Linda Yaccarino, ka Luna Nui o X, ua mamao loa ka ʻoiaʻiʻo mai ka mea a Media Matters i ʻōlelo ai.

I ka pane ʻana i nā ʻōlelo hoʻopiʻi, ua haʻalele ka European Commission, Warner Bros Discovery, Paramount, a me Lionsgate i kā lākou mau hoʻolaha hoʻolaha mai X. Ua hoʻohiki ʻo Elon Musk e hoʻopaʻi me ka hoʻopiʻi kānāwai e kūʻē i nā Media Matters, e kuhikuhi ana iā ia he "hoʻouka hoʻopunipuni" ma luna. ka hui.

I kēia manawa, pale ʻo Media Matters i kāna mau hana ma ke ʻano he ʻāpana o kāna huakaʻi e hakakā i ka kuhi hewa conservative i ka media. Hōʻike ka hui iā ia iho ma ke ʻano he noiʻi holomua a me ke kikowaena ʻike e nānā a hoʻoponopono i nā moʻolelo wahaheʻe.

Ua loaʻa kēia hoʻopaʻapaʻa i ka manaʻo ma waho o ke aupuni o ka ʻoihana pūnaewele. Ua hoʻomaka ʻo Texas Republican Loio Kuhina Ken Paxton i kahi hoʻokolokolo i loko o Media Matters no ka hana hoʻopunipuni, e kapa ana i ka hui he "radical anti-free speech organization." Ke ʻimi nei ʻo Paxton e hōʻoia i ka lehulehu ʻaʻole e hoʻopunipuni ʻia e nā mea āna i manaʻo ai he mau hana ʻēheu hema e kaupalena i ke kūʻokoʻa o ka ʻōlelo.

Ke hoʻomaka nei kēia kaua kānāwai, he mea koʻikoʻi ka hoʻoponopono ʻana i ka ʻike kuhi hewa ma ka pūnaewele a mālama i ka pono o nā paepae kikohoʻe. Hoʻopuka ka hihia i nā nīnau e pili ana i ke kuleana o nā hui kākoʻo i kā lākou ʻimi ʻana i ka ʻoiaʻiʻo a me nā hopena kūpono o kā lākou mau hana.

NPP

Nīnau: He aha ka X?



ʻO X kahi kahua pāʻoihana kaiapili i ʻike mua ʻia ʻo Twitter.

Nīnau: He aha ka Media Matters no ʻAmelika?



ʻO Media Matters for America kahi hui koʻikoʻi hema hema e manaʻo nei e hakakā i ka kuhi hewa conservative i ka media US.

Nīnau: No ke aha i waiho ai ʻo X i kahi hoʻopiʻi kūʻē i nā Media Matters?



Ua hoʻopiʻi ʻo X i kahi hoʻopiʻi kūʻē iā Media Matters, me ka ʻōlelo ʻana ua hoʻopunipuni ka hui i ka ʻikepili i ka hoʻāʻo ʻana e hoʻopau i ka inoa o ka paepae ma o ka hoʻopili ʻana iā ia me nā mea antisemitic.

Nīnau: ʻO wai nā hui i hoʻomaha i ka hoʻolaha ma X?



Ua hoʻomaha nā hui e like me Apple, Disney, IBM, a me Comcast i kā lākou hoʻolaha ma X ma hope o ka nānā ʻana o Media Matters.

Nīnau: He aha ka pane mai Media Matters?



Ua hoʻohewa ʻo Media Matters iā Elon Musk a kāhea iā ia he mea hoʻoweliweli ma hope o kona hoʻoweliweli ʻana i kahi hoʻopiʻi. Hoʻomau lākou i kā lākou hana he ʻāpana o kā lākou misionari e hakakā i ka kuhi hewa conservative.

Nīnau: He aha ka hoʻokolokolo i hoʻomaka ʻia e Texas Loio Kuhina Ken Paxton?



Ua wehe ʻo Texas Loio Kuhina Ken Paxton i kahi hoʻokolokolo ma Media Matters no ka hana hoʻopunipuni e pili ana i kāna mau hoʻopiʻi kūʻē iā X. Ua ʻōlelo ʻo ia i ka Media Matters ma ke ʻano he "radical anti-free speech organization."

Nīnau: He aha ka manaʻo o kēia hihia?



Hōʻike kēia kaua kānāwai i ke koʻikoʻi o ka hoʻoponopono ʻana i ka ʻike kuhi hewa ma ka pūnaewele a hāpai i nā nīnau e pili ana i ke kuleana o nā hui kākoʻo i ka ʻimi ʻana i ka ʻoiaʻiʻo a me nā hopena kūpono o kā lākou hana.