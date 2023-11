He Noʻonoʻo o Elon Musk's Controversial Social Media Engagement

ʻO Elon Musk, ka mea kālepa kaulana a me ka Luna Nui o nā hui lehulehu, ua ʻike hou ʻo ia i ke kikowaena o ka hoʻopaʻapaʻa. Ua ʻike ʻia no kona hele ʻana ma luna o nā pūnaewele media like ʻole, ua huki hou ʻo Musk i ka manaʻo no kāna komo ʻana me nā manaʻo kipi a me nā pou hoʻopaʻapaʻa ma X, ka paepae i kapa ʻia ʻo Twitter.

ʻO kekahi o nā manaʻo kipi a Musk i manaʻo ʻia ʻo ia ka manaʻo weliweli a hoʻopiʻi ʻia ʻo "Pizzagate". Hoʻokumu ʻia ʻo Pizzagate ma 4chan, Reddit, Twitter, a me nā kahua ʻē aʻe i ka wā koho pelekikena US 2016. Ua ʻōlelo wahaheʻe ʻo ia ua komo kahi hale kūʻai pizza ma Wakinekona, DC i kahi apo pedophilia i hoʻopaʻa ʻia iā Hillary Clinton a me nā Democrats ʻē aʻe. ʻO ka pane a Musk i kahi mea hoʻohana e hoʻāʻo nei e hoʻopili i ka mea nāna i hoʻokumu i ka Media Matters, kahi ʻīlio kiaʻi holomua holomua, i ka "Pizzagate restaurant" ua hoʻokiʻekiʻe nā maka. Ma kahi o ka hoʻāhewa ʻana i ka hoʻopiʻi kumu ʻole, ua pane wale ʻo Musk, "Weird," a laila e hoʻonui ana i ka manaʻo kipi i kāna hahai nui ʻana ma luna o 160 miliona mau mea hoʻohana ma X.

ʻAʻole kēia ʻo ka manawa mua i hoʻopaʻapaʻa ai ʻo Musk ma o kāna ʻoihana pūnaewele. I ka pule i hala aku nei, ua alo ʻo ia i ka backlash no ka ʻae ʻana i kahi pou antisemitic ma X, ka mea i hoʻomau i nā stereotypes ʻino e pili ana i nā kaiāulu Iudaio. Eia kekahi, ua hāʻawi ʻo ia i ka hilinaʻi i nā manaʻo kipi i ka wā ma mua, e like me ka mea e pili ana i ka hoʻouka kaua ʻana iā Paul Pelosi, ke kāne o ka Luna Hoʻokele o ka Hale Nancy Pelosi.

ʻAʻole i ʻike ʻia kēia mau hana kānalua, a ʻo nā mea hoʻolaha nui, ʻo ia hoʻi ʻo Disney, Paramount, a me NBCUniversal, ua hoʻokuʻu i kā lākou hoʻolimalima ʻana ma X. Musk i ka hoʻopili ʻana me ia ʻano ʻike, ʻo ia hoʻi ka poʻe e hoʻolaha nei i ka ʻōlelo inaina a me nā manaʻo kipi, ʻike ʻia ʻaʻole i ʻae ʻia e ka lehulehu.

Hoʻopaʻapaʻa ka poʻe hoʻopaʻapaʻa i ka hana a Musk i ka hoʻolaha ʻana i ka kuhi hewa a me nā manaʻo ʻino. Ua hoʻāhewa ka ʻōlelo a ka White House i ka ʻae ʻana o Musk i nā manaʻo kipi antisemitic, e kapa ʻia ʻo ia "ʻaʻole i ʻae ʻia" a me ka hoʻoikaika ʻana i ka pono e kū i ka Antisemitism.

Ua pale aku ʻo Musk a me kāna hui iā lākou iho, me ka ʻōlelo ʻana ʻaʻole lākou he antisemitic a hoʻopiʻi i nā Media Matters no ka hoʻohuli ʻana i nā ʻoiaʻiʻo i kā lākou hōʻike. Eia naʻe, ke hoʻomau nei kēia hoʻopaʻapaʻa i nā hopohopo e pili ana i ke kuleana o X a me kāna lawelawe ʻana i nā ʻike extremist.

I ka hopena, ua hoʻokomo ʻia ʻo Musk i ka ʻoihana media media i loko o kahi puahiohio o ka hoʻopaʻapaʻa. ʻOiai ʻo ia a me kāna hui e hoʻomau nei i ko lākou hala ʻole, ke nānā ʻia nei nā hopena kūpono o kāna mau hana a me ka hopena ma X e ka lehulehu a me nā mea hoʻolaha nui.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ka manaʻo kipi "Pizzagate"? ʻO "Pizzagate" kahi manaʻo kipi i puka mai i ka wā koho pelekikena US 2016, e ʻōlelo ana ua komo kahi hale kūʻai pizza ma Wakinekona, DC i kahi apo pedophilia i hoʻopaʻa ʻia iā Hillary Clinton a me nā Democrats ʻē aʻe. Ua hoʻopiʻi nui ʻia kēia manaʻo a manaʻo ʻia he wahaheʻe. Pehea ʻo Elon Musk i kākoʻo ai i nā manaʻo kipi antisemitic? Ua kākoʻo ʻo Elon Musk i kahi pou antisemitic ma kāna pūnaewele media X, nāna i hoʻomau i nā stereotypes ʻino e pili ana i nā kaiāulu Iudaio. Ua hoʻihoʻi ʻia kēia hana i ka backlash a me ka hoʻāhewa ʻana mai ka Hale Paʻa a me nā mea ʻē aʻe. No ke aha i hoʻokuʻu ai nā mea hoʻolaha nui i kā lākou hoʻolimalima ma X? ʻO nā mea hoʻolaha nui, e like me Disney, Paramount, a me NBCUniversal, ua hoʻokuʻu i kā lākou hoʻolimalima ma X ma muli o ka hopohopo e pili ana i ka lawelawe ʻana o ka platform i ka ʻōlelo inaina, ka ʻike extremist, a me kāna hui ʻana me nā helu hoʻopaʻapaʻa e like me Elon Musk. Pehea ʻo Elon Musk i pane ai i ka hoʻopaʻapaʻa? Ua pale ʻo Elon Musk iā ia iho a me kāna hui, me ka ʻōlelo ʻana ʻaʻole ia he antisemitic a hoʻopiʻi ʻo Media Matters no ka hoʻohuli ʻana i nā ʻoiaʻiʻo i kā lākou hōʻike. Eia kekahi, ua ʻōlelo ka hui ʻo Musk ua hana i nā hana e hakakā ai i ka antisemitism a me ka hoʻokae ʻana ma ka platform X.