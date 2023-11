ʻO Elon Musk: Mai Quake Player a i ka mea pāʻani pāʻani

By

ʻO Elon Musk, ka mea kālepa billionaire a me ka ʻike loea, ua hana i nā poʻomanaʻo no kāna ʻōlelo ʻana ʻo ia kekahi o nā mea pāʻani Quake maikaʻi loa ma ka honua. ʻOiai e hoʻokuʻu paha kekahi i kēia me ka hoʻonui wale ʻana, aia nā hōʻike e kākoʻo ai i ka mana pāʻani pāʻani o Musk i ka makahiki 1990.

ʻO ka'ōlelo hoʻolaha a Musk i hele mai i ka wā o ka hālāwai ninaninau me ka podcaster Lex Fridman, kahi i kūkākūkā aiʻo ia i kona aloha i ka pāʻani,ʻo ia hoʻi kona nānāʻana iā Diablo 4. Wahi a Musk,ʻo ka pāʻaniʻana i nā pāʻani wikiō heʻano hoʻomaha ia, e hiki ai iā ia ke hoʻomaha i ka haunaele i loko o kona manaʻo.

ʻOiai ua ʻae ʻo ia ʻaʻole paha kāna mau reflexes i ka mea ma mua, ua hoʻomanaʻo ʻo Musk i kona mau lā ma ke ʻano he mea pāʻani Quake. Ua ʻōlelo ʻo ia ua lanakila ʻo ia i ke kālā ma kekahi o nā hoʻokūkū esports i uku mua ʻia ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, kahi i loaʻa ai kāna hui i ka lua.

ʻOiai ke kānalua nei kekahi poʻe kānalua i nā akamai o Musk, aia nā kumu hilinaʻi e hoʻomanaʻo iā ia mai ia mau lā. ʻO Dennis Fong, i kapa ʻia ʻo "Thresh," he paionia esports kaulana a ʻo ka mea pāʻani Quake maikaʻi loa o nā '90s, ua hōʻoia ʻo Musk i pāʻani pinepine ma ka server Quake hoʻokahi. Ua wehewehe ʻo Fong iā Musk ma ke ʻano he "OG" mea pāʻani, me ka hoʻomaopopo ʻana ʻoiai ʻaʻole paha ʻo ia ka mea maikaʻi loa, ua kūpono ʻo ia.

ʻO ka mea pōʻino, ma muli o ka nele o nā moʻolelo holoʻokoʻa mai ia au, he mea paʻakikī ke hāʻawi i nā hōʻike paʻa o nā hoʻokō Musk's Quake. Eia naʻe, ua maopopo ua hoʻohana ʻo ia i nā hola he nui i loko o ka pāʻani a pāʻani pū me nā mea pāʻani kaulana.

ʻOiai ua pau nā mākau pāʻani pāʻani o Musk i ka manawa, e mau ana kona makemake i nā pāʻani wikiō. Ua hōʻike ʻo ia i kāna mea nānā i kēia manawa me Diablo 4, ʻoi aku ka paʻakikī o ka lanakila ʻana iā Lilith ma ke ʻano he druid. Hāʻawi ʻo Musk i kekahi mau ʻōlelo aʻo pāʻani, e hōʻike ana ʻo ka papa kilokilo me nā pōpō uila ka mea ikaika loa i kēia manawa.

No laila, inā paha ʻo Elon Musk kekahi o nā mea pāʻani Quake maikaʻi loa ma ka honua, ʻaʻohe mea e hōʻole i kona aloha lōʻihi no ka pāʻani. Ma ke ʻano he mea koʻikoʻi i ka ʻoihana ʻenehana, hāʻawi ka ʻike o Musk i ka honua pāʻani i kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa i ka intersection o ka ʻenehana a me ka leʻaleʻa.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

ʻO Elon Musk kekahi o nā mea pāʻani Quake maikaʻi loa ma ka honua?

ʻOiai aia kekahi mau manaʻo kānalua e pili ana i ka ʻōlelo a Elon Musk, nā kumu hilinaʻi, e like me ka mea hoʻokani Quake kiʻekiʻe ʻo Dennis Fong, e hōʻoia ana he mea pāʻani ikaika ʻo Musk ma ke kikowaena Quake i nā makahiki 90.

Ua lanakila ʻo Elon Musk i ke kālā ma kahi hoʻokūkū Quake?

Ua ʻōlelo ʻo Elon Musk ua lanakila ʻo ia i ke kālā ma kekahi o nā hoʻokūkū esports uku mua ma United States. Eia naʻe, ma muli o ka nele o nā moʻolelo mai ia au, ʻaʻohe hōʻike paʻa e hōʻoia i kēia koi.

He aha ka pāʻani wikiō punahele a Elon Musk?

I kēia manawa, ʻike ʻia ʻo Elon Musk iā Diablo 4. Ua haʻi pololei ʻo ia i ka paʻakikī o ka lanakila ʻana iā Lilith ma ke ʻano he druid a hāʻawi i nā ʻōlelo aʻo pāʻani, e manaʻo ana ʻo ka papa kilokilo me nā pōpō uila i kēia manawa ka ikaika loa.

Ke pāʻani nei ʻo Elon Musk i Quake?

ʻAʻole, ʻaʻole pāʻani hou ʻo Musk i Quake. Ua hoʻololi ʻo ia i kāna manaʻo i nā pāʻani wikiō ʻē aʻe, ʻo ia hoʻi ʻo Diablo 4.

Pehea e kōkua ai nā pāʻani wikiō i ke ola o Elon Musk?

ʻIke ʻo Elon Musk i nā pāʻani wikiō ma ke ʻano he ala e hoʻomaha ai i ka haunaele i loko o kona noʻonoʻo. Loaʻa iā ia ka hoʻomaha a me ka leʻaleʻa i ka pāʻani ʻana i nā pāʻani, me ka hoʻohālikelike ʻana i ka lanakila ʻana i nā daimonio virtual i ka lanakila ʻana i nā pilikia i ke ola maoli.