Hoʻololi hou ʻo Vape BC10000 hou i ka ʻike Vaping ma ʻAmelika Latin

ʻO Sao Paulo, Brazil–ELFBAR, he alakaʻi honua i ka ʻenehana vaping, ke hana nei i nā nalu ma Latin America me ka hoʻomaka ʻana o kāna huahana hou loa, ʻo ka BC10000. Me ka mana kupaianaha a hiki i ka 10,000 puffs, ua hoʻonohonoho ka BC10000 i kahi maʻamau hou i ka mākeke vape disposable. Mālama kēia mea hana hou i ka hoʻolālā pūlima a ELFBAR mai ka moʻo BC kaulana, me ka hoʻohui ʻana i nā ʻano kala ʻoi e hoʻohui i kahi paʻi o ka flair.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka BC10000 ʻo ia ka hoʻohui ʻana o ka QUAQ MESH solution. Mālama kēia ʻenehana hoʻololi i ka paʻa a me ka hilinaʻi, e hāʻawi ana i nā hits mai ka inhale mua a i ka puff hope loa. Eia kekahi, hāʻawi ka BC10000 i kahi koho nui o nā ʻono, me ke koho no nā ʻono ʻono multilayered. Ma ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻōlelo aʻoaʻo i nā ʻāpana ikaika akā i hoʻopaʻa ʻia, hāʻawi ʻo ELFBAR i kahi ʻike vaping immersive maoli.

Ua kamaʻilio pū ʻo ELFBAR i nā hopohopo maʻamau me nā vape hoʻopau ʻia ma ka hoʻolauna ʻana i ka hiʻohiʻona Dry Hit Prevention. Ke pale nei kēia hoʻohui hou i nā mea ʻono a me nā ʻono maikaʻi ʻole i hoʻokumu ʻia e ka lawa ʻole o ka e-liquid a i ʻole nā ​​puff ma hope o ka hoʻouka ʻana. Hoʻokomo pū ka BC10000 i ke kūlana akamai a me ka ʻoki ʻana i ka mana, e hoʻonui ana i ka ratio e-liquid-to-power no ka hoʻonui ʻana i ka hana.

Hoʻopili ʻia ka ʻenehana coil kiʻekiʻe, i kapa ʻia ʻo QUAQ MESH, i loko o kahi Bionic Honeycomb Structure, e hiki ai iā ia ke hoʻāla i nā mea ʻono i ka waha o nā mea hoʻohana i loko o 0.1 kekona wale nō. ʻO ke kaʻina hana hoʻomehana hoʻomaʻemaʻe a me ke kaʻina atomization i hoʻomaʻemaʻe ʻia e hōʻoia i ka hana ʻana o ka mahu a me ka maʻalahi - e hāʻawi ana i kahi ʻike vaping like ʻole.

ʻAʻole wale ka maikaʻi o ka BC10000 i ka hana, akā hoʻohiwahiwa i ka ʻike. Me ka nanoscale optical coatings a me ka multilayer textures, hōʻike ka hāmeʻa i nā hopena noʻonoʻo a ʻālohilohi mai nā kihi like ʻole. Hoʻokiʻekiʻe ʻia kēlā me kēia pā e ka puka aniani o ka mālamalama e hoʻopuni ana i ka nozzle, e hoʻohui ana i kahi pā o ka nani i ka ʻike holoʻokoʻa.

Loaʻa i nā paʻi ʻelua, hāʻawi ka BC10000 i nā ʻono he nui e hoʻokō i nā makemake like ʻole. Hāʻawi ka Sunit Edition i 12 mau ʻono huaʻai hui ʻia, aʻo ka Dinmol Edition he 11 mau ʻono hua hoʻokahi. Hoʻopili kēlā me kēia paʻi i kona ʻano hoʻolālā ponoʻī, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi paʻi pilikino.

Loaʻa ka BC10000 i kēia manawa ma nā ala like ʻole. Hiki i nā mea kūʻai ke nānā i ka pūnaewele ELFBAR no ka ʻike e pili ana i ka loaʻa ʻana o ka huahana a kūʻai mai i nā hale kūʻai vape offline. No kekahi nīnau a hopohopo paha e pili ana i nā huahana ELFBAR, hiki i nā mea kūʻai ke kipa i kā lākou hale kūʻai pūnaewele kokoke loa no ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku.

Ke hoʻomau nei ʻo ELFBAR i ke alakaʻi ʻana i ka ʻoihana vaping me kāna kūpaʻa i ka hoʻokō, ka pale ʻana i ka ʻōpio, a me ka ulu mau. Me kāna ʻimi mau ʻana i ka hana hou, ua loaʻa iā ELFBAR ka hilinaʻi a me ka kūpaʻa o nā miliona o nā mea hoʻohana makua ma ka honua holoʻokoʻa.

NPP

ʻEhia mau puff a ka ELFBAR BC10000 e hāʻawi ai?

Hāʻawi ka ELFBAR BC10000 i kahi mana kupaianaha a hiki i 10,000 puffs, e hoʻonohonoho ana i kahi kūlana hou i ka mākeke vape hoʻopau.

He aha ka QUAQ MESH solution ma ka BC10000?

ʻO ka hoʻonā QUAQ MESH kahi ʻenehana coil holomua e hoʻāla i kahi ʻala ʻono kokoke koke i loko o 0.1 kekona, e hāʻawi ana i kahi ʻike vaping waiwai a hauʻoli.

He aha nā ʻono i loaʻa i ka BC10000?

Hele mai ka BC10000 i ʻelua paʻi. Hāʻawi ka Sunit Edition i 12 mau ʻono huaʻai hui ʻia, ʻoiai ʻo ka Dinmol Edition he 11 mau ʻono huaʻai hoʻokahi, e mālama ana i nā makemake like ʻole.

Ma hea wau e kūʻai ai i ka ELFBAR BC10000?

Loaʻa ka BC10000 ma nā ala like ʻole. Hiki i nā mea kūʻai ke nānā i ka pūnaewele ELFBAR no ka loaʻa ʻana o nā huahana a kūʻai mai i nā hale kūʻai vape offline.

Ma hea e loaʻa ai iaʻu ke kākoʻo no nā huahana ELFBAR?

No nā nīnau a hopohopo paha e pili ana i nā huahana ELFBAR, hiki i nā mea kūʻai ke kipa i kā lākou hale kūʻai pūnaewele kokoke loa no ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku.