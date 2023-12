Loaʻa i nā mea i loko o ke kolamu like o ka papa manawa?

Title: E ʻimi ana i nā pilina hoʻohiwahiwa ma waena o nā Elements ma ke kolamu hoʻokahi o ka papa manawa.

Introduction:

ʻO ka papaʻaina he mea hana kupanaha e hoʻonohonoho i nā poloka kūkulu o ka mea, i ʻike ʻia he mau mea, e pili ana i ko lākou ʻano atomic a me nā waiwai. ʻO kekahi hiʻohiʻona hoihoi o kēia hoʻonohonoho ʻana, ʻo ia ka noho ʻana o nā kolamu, a i ʻole nā ​​hui, i loaʻa nā mea e like me nā ʻano like. Ma kēia ʻatikala, e ʻimi mākou i ka honua hoʻohiwahiwa o nā mea i loko o ke kolamu hoʻokahi o ka papaʻaina, e wehe ana i nā ʻano, nā ʻano, a me nā pilina i waena o lākou.

Ka hoʻomaopopo ʻana i ka Papa Manawa:

Ma mua o ka hoʻomaka ʻana i kā mākou mākaʻikaʻi, e hoʻokumu i kahi ʻike kumu o ka papaʻaina. Hoʻokaʻawale ʻia ka papaʻaina i nā manawa (lālani) a me nā hui (nā kolamu). Loaʻa i nā mea i loko o ka hui like nā waiwai kemika ma muli o kā lākou hoʻonohonoho electron kaʻana like. He hōʻike ka papa ʻaina i ke ʻano kupaianaha a me ka wānana i ʻike ʻia ma ke ao kūlohelohe.

Nā hiʻohiʻona a me nā ʻano:

ʻO nā mea i loko o ke kolamu hoʻokahi o ka papaʻaina, ʻike ʻia hoʻi he ʻohana a i ʻole hui, hōʻike i nā ʻano like like ʻole i kā lākou ʻano kemika. ʻO kēia mau ʻano like ka mea i loaʻa i nā mea i loko o ka pūʻulu like ka helu like o nā electrons valence, nona ke kuleana o ka reactivity a me ka hiki ke hoʻopaʻa.

1. Nā Hana Kemika Like:

Loaʻa pinepine nā mea i loko o ke kolamu hoʻokahi i nā hopena kemika like. No ka laʻana, nalo koke nā mea hui 1, i kapa ʻia ʻo nā metala alkali, i kā lākou electron valence hoʻokahi e hana i nā ion i hoʻokau maikaʻi ʻia. ʻO kēia hiʻohiʻona ka mea e hoʻoikaika nui ai lākou i ka hana ʻana i nā pūhui me nā mea mai ka Pūʻulu 17, i ʻike ʻia he halogens, e ʻae koke i nā electrons e hana i nā ion i hoʻopaʻa ʻole ʻia.

2. Hoʻololi mālie i nā waiwai:

Ke neʻe nei mākou i lalo i kahi pūʻulu, hōʻike nā mea i ka loli mālie i ko lākou mau waiwai kino a me kemika. Hoʻopili ʻia kēia ʻano i ka piʻi nui ʻana o nā pūpū electron, e pale ana i nā electrons waho loa mai ka nucleus i hoʻopiʻi maikaʻi ʻia. No laila, piʻi ka radius atomic, aʻo ka ikehu ionization (ʻike pono e wehe i kahi electron) e emi iho i ka hui.

3. Nā Moku'āina Oxidation like:

Hoʻokaʻawale pinepine nā mea i loko o ka pūʻulu hoʻokahi i nā mokuʻāina hoʻokahe like, e hōʻike ana i ka helu o nā electrons i loaʻa i kahi atom, nalowale, a mahele paha i ka wā o ka hopena kemika. No ka laʻana, hōʻike maʻamau nā mea hui 14, e like me ke kalapona a me ke silikoni, i nā mokuʻāina hoʻoneʻe o +4 a i ʻole -4.

Nā FAQ:

Q1. No ke aha i like ai nā mea i loko o ke kolamu like?

A1. He mau waiwai like ko na elemu o ka kolamu hookahi no ka mea ia lakou ka helu like o na electrons valence, e hoomalu ana i ka hooikaika ana a me ka hana hoopili ana.

Q2. Aia kekahi ʻokoʻa i nā hiʻohiʻona i ʻike ʻia i loko o nā hui?

A2. ʻOiai e hōʻike mau ana nā mea i loko o ka pūʻulu like i nā waiwai like, hiki ke loaʻa nā ʻokoʻa ma muli o nā kumu e like me ka hoʻonohonoho electron a me ke ʻano atomic. No ka laʻana, ʻokoʻa ke ʻano o ka oxygen (Pūʻulu 16) mai ka sulfur (ʻo ia pūʻulu 16) ma muli o ka liʻiliʻi o kona nui atomika.

Q3. ʻEhia mau pūʻulu i loko o ka pākaukau manawa?

A3. He 18 mau pūʻulu ka papaʻaina manawa hou, hōʻike ʻia kēlā me kēia me ka helu a me kahi leka (e laʻa, Pūʻulu 1A, Pūʻulu 2B).

Ka Hopena:

ʻO ka ʻimi ʻana i nā mea i loko o ke kolamu like o ka papaʻaina manawaleʻa e wehe i kahi honua hoihoi o nā ʻano, nā ʻano, a me nā pilina. Hoʻokaʻawale kēia mau mea i nā hopena kemika like, hōʻike i nā ʻano like ʻole o nā waiwai, a loaʻa pinepine nā ʻano oxidation like. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau pilina, ʻaʻole ia e hoʻonui i ko mākou ʻike i nā mea kumu akā kōkua pū kekahi i ka wānana ʻana i kā lākou ʻano a me nā noi ma nā ʻano ʻepekema a me ka ʻenehana.