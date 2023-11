ʻO ka wā e hiki mai ana o Docker-OSX: Ke hoʻokele nei i ka ʻāina hoʻololi o MacOS

Ua hoʻololi ka papahana Docker-OSX i ka hiki ke hana i kahi kaiapuni Hackintosh ma Linux a i ʻole Windows. Ma ka hoʻohana ʻana i kahi kiʻi Docker, hiki i nā mea hoʻohana ke holo maʻalahi i ka MacOS, ʻoiai ʻo kāna laikini lako polokalamu paʻa e kaupalena ana i ka hoʻokomo ʻana i ka hāmeʻa branded Apple. Ua hoʻāla kēia papahana hoʻopaʻapaʻa i nā hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ke kānāwai, e like me kā mākou i ʻōlelo ai ma kā mākou hōʻike mua ma 2021[^source].

Eia nō naʻe, pilikia paha ka wā e hiki mai ana o Docker-OSX ma muli o ka ulu ʻana o nā ʻōnaehana hana MacOS. Me ka hoʻololi ʻana o Apple iā Apple Silicon a me ka hoʻopau ʻana i ka hoʻolālā ʻana o Intel x86_64 i kā lākou ʻōnaehana, ke alo nei ʻo Docker-OSX i kahi ala maopopo ʻole i mua. ʻOiai e kākoʻo mau ana ʻo MacOS Sonoma (14) i ka x86_64, hiki iā Apple ke wehe i kēia kākoʻo i nā mana e hiki mai ana (e like me MacOS 15 a i ʻole 16).

He mea koʻikoʻi kēia hoʻololi no nā mea hoʻohana Docker-OSX e hilinaʻi nei i nā ʻōnaehana x86_64. ʻO ka holo ʻana i Docker-OSX me kahi kiʻi Apple Silicon-wale MacOS e pono ai i kahi ʻōnaehana ARM i hoʻokumu ʻia ma AArch64, malia paha me kahi pae hoʻonui ISA i kūpono me ka Apple Silicon haʻahaʻa loa (ARMv8.5-A no M1). Hiki i kēia hoʻololi ke paʻakikī a hoʻonui i ke kumukūʻai o ka holo ʻana iā Docker-OSX ma Linux a me nā ʻōnaehana Windows paha, e haʻalele ana i kona hiki i kēia manawa.

Makemake mākou e lohe mai nā mea hoʻohana Docker-OSX e pili ana i kā lākou ʻike a me kā lākou hoʻolālā e pili ana i kēia hoʻololi e hiki mai ana. Mākaukau ʻoe e apo i ka hoʻololi ʻana iā Apple Silicon, a i ʻole e ʻimi paha ʻoe i nā ala ʻē aʻe e hoʻomau i ka holo ʻana i ka MacOS ma kāu ʻōnaehana x86_64? E kaʻana like i kāu ʻike a me kāu hoʻolālā me mākou.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He kānāwai anei ʻo Docker-OSX?

ʻOiai ʻo Docker-OSX hiki iā ia ke holo i ka MacOS ma nā lako lako ʻole ʻo Apple, ua hōʻole ʻo ia i nā ʻōlelo laikini polokalamu a Apple. Eia nō naʻe, ʻo ka mea hoʻomohala o ka papahana, ʻo Sick Codes, ke kūʻai aku nei i nā mea noiʻi palekana i komo i ka polokalamu Apple's Bug Bounty. Ua ʻae kēia wahi hina i ka Docker-OSX e hana me ka hoʻohālikelike ʻole.

2. E hana anei ʻo Docker-OSX ma nā ʻōnaehana Linux a me Windows e hiki mai ana?

ʻO ka hoʻohālikelike o Docker-OSX me nā ʻōnaehana Linux a me Windows e hiki mai ana e hilinaʻi nui ʻia i ke kākoʻo i hāʻawi ʻia no Apple Silicon a me ARM-based architecture. ʻO ka holo ʻana o Docker-OSX ma nā ʻōnaehana hoʻokumu ʻia AArch64 e manaʻo ʻia e ʻoi aku ka paʻakikī a hiki ke kumukūʻai ke hoʻohālikelike ʻia i ka holo ʻana ma nā ʻōnaehana kumu x86_64.

3. He aha nā mea ʻē aʻe i loaʻa no ka holo ʻana i ka MacOS ma nā lako lako ʻole ʻo Apple?

ʻOiai he koho kaulana ʻo Docker-OSX, aia nā mea ʻē aʻe no ka holo ʻana i ka MacOS ma nā lako lako ʻole Apple. Hoʻopili kēia i nā polokalamu mīkini virtual e like me VMWare a i ʻole VirtualBox, a me nā papahana i alakaʻi ʻia e ke kaiāulu e like me OpenCore a me Clover e hoʻomaʻamaʻa i nā hoʻonohonoho Hackintosh.

4. Pehea e hiki ai iaʻu ke hoʻomau i ka hoʻomohala ʻana o Docker-OSX e hiki mai ana?

No ka hoʻomaopopo ʻana e pili ana i ka holomua o Docker-OSX a me ka hoʻololi ʻana i nā mana MacOS e puka mai ana a me nā hale hana halehana, manaʻo mākou e hahai i nā kahawai ʻo Sick Codes, me kā lākou waihona GitHub a me nā hoʻolaha kūpono a i ʻole nā ​​​​hōʻano hou i kau ʻia ma laila.