Hōʻike ʻo Electronic Arts i nā mea pāʻani kiʻekiʻe loa no ka EA Sports FC 24

Ua wehe ʻo Electronic Arts (EA) i kahi papa inoa o nā mea pāʻani kiʻekiʻe no ka pāʻani EA Sports FC 24 e hiki mai ana. ʻO ka hoʻolaha mua e pili ana i nā mea pāʻani 24 kiʻekiʻe, me nā hōʻike hou i hoʻolālā ʻia i nā lā e hiki mai ana. E hoʻokuʻu ʻia ka papa inoa piha ma Kepakemapa 15 ma 12pm PT / 3pm ET / 5pm BST / 6pm CEST.

Ma waena o nā mea pāʻani kiʻekiʻe, ʻehā poʻe e kaʻana i ka helu kiʻekiʻe loa o 91. ʻO kēia hui elite ʻo Kylian Mbappé mai Farani a me PSG, Alexia Putellas mai Sepania a me Barcelona, ​​​​Erling Haaland mai Norewai a me Manchester City, a me Kevin De Bruyne mai Belgium a me Manchester. Kulanakauhale.

Ma hope loa me ka helu o 90 he ʻewalu mau mea pāʻani: Aitana Bonmatí, Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen, a me Robert Lewandowski.

ʻO ka nūhou hauʻoli no ka poʻe pā, ʻo ia ka EA Sports FC 24 e hoʻolauna i nā mea pāʻani wahine i ka mode Ultimate Team kaulana, e hōʻailona ana i ka hoʻokomo mua ʻana o nā mea pāʻani wahine i ka moʻo. Hāʻawi kēia hoʻohui i nā mea pāʻani e hana i nā hui maʻamau e hōʻike ana i nā mea pāʻani kāne a me nā wahine.

ʻO ka hoʻoholo e hoʻokomo i nā mea pāʻani wahine i hana ʻia e kōkua i ka ulu ʻana o ka pôpeku wahine a e hoʻohui i nā mea pā a puni ka honua. ʻO John Shepherd ka mea hana hoʻokō i koʻikoʻi i ka manaʻoʻiʻo hiki iā EA Sports FC ke hana koʻikoʻi i ka holomua ʻana i ka haʻuki.

No ka hoʻoponopono ʻana i nā hopohopo e pili ana i ka loli, ua wehewehe ka mea hana kiʻekiʻe ʻo Sam Rivera ʻo Ultimate Team he mode fantasy a ʻo ka hoʻokomo ʻana o nā mea pāʻani wahine e kūlike me ka manaʻo o ka hoʻokumu ʻana i nā hui moeʻuhane me nā lāhui like ʻole, nā liga, a me nā hui.

E hoʻokuʻu ʻia ʻo EA Sports FC ma Kepakemapa 29, 2023, me ka loaʻa mua ʻana ma o ka Ultimate Edition e hoʻomaka ana i ka lā 22 Kepakemapa. , PC, a me Nintendo kuapo.

Puna: [Electronic Arts](https://www.videogameschronicle.com/companies/electronic-arts/) – [EA Sports FC 24](https://www.videogameschronicle.com/games/ea-sports-fc- 24/)

Nā wehewehena:

- EA Sports FC 24: He pāʻani wikiō i hoʻomohala ʻia e Electronic Arts, e hōʻike ana i nā mea pāʻani kiʻekiʻe ma ka haʻuki.

- Pūʻulu Loa: He ʻano pāʻani kahi e hiki ai i nā mea pāʻani ke kūkulu i kā lākou mau kime noʻonoʻo me nā mea pāʻani mai nā lāhui like ʻole, nā liona, a me nā hui.

